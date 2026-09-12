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Se acordă până la 500 de lei în plus la pensie. Cine poate primi ajutorul în decembrie

Se acordă până la 500 de lei în plus la pensie. Cine poate primi ajutorul în decembrie

SURSA FOTO: Dreamstime - Pensii, pensionară

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Publicat de Ramona-Sandrina Ilie la 12 septembrie 2026, 20:01
Din cuprinsul articolului

Pensionarii cu venituri lunare de cel mult 3.000 de lei pot primi, în decembrie 2026, a doua tranșă a ajutorului financiar acordat în acest an. Sprijinul pentru pensii este cuprins între 300 și 500 de lei. Valoarea plății va fi stabilită în funcție de veniturile cumulate ale beneficiarului din noiembrie 2026.

Pensii 2026. Ajutorul financiar ajunge până la 500 de lei

Pensiile beneficiarilor cu venituri modeste vor fi completate în decembrie printr-un ajutor financiar diferențiat, calculat în funcție de veniturile lunare cumulate.

  • Pensionarii care încasează cel mult 1.500 de lei inclusiv pot primi suma maximă, de 500 de lei.
  • Persoanele ale căror venituri lunare sunt cuprinse între 1.501 și 2.000 de lei inclusiv beneficiază de un sprijin financiar de 400 de lei.
  • Pentru pensionarii cu venituri cuprinse între 2.001 și 3.000 de lei inclusiv, ajutorul acordat în ultima lună a anului este de 300 de lei.
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SURSA FOTO: Dreamstime

Veniturile din noiembrie stabilesc cine primește banii în decembrie

Acordarea ajutorului financiar din decembrie 2026 se face pe baza veniturilor aferente lunii noiembrie, potrivit ziarulunirea.ro. În calcul intră pensia plătită prin sistemul public, pensia militară de stat și indemnizația socială pentru pensionari.

Beneficiarul poate primi sprijinul numai dacă totalul veniturilor sale lunare nu depășește plafonul corespunzător fiecărei categorii. Suma acordată este stabilită în funcție de nivelul cumulat al veniturilor încasate de aceeași persoană.

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Publicat în: Social

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Despre autor
Ramona-Sandrina Ilie

Sunt jurnalist cu peste 18 ani de experiență în presa scrisă și online, specializată în realizarea de interviuri, reportaje și articole de actualitate. De-a lungul carierei, am colaborat cu mai multe redacții și publicații, printre care Orient Românesc, Termene.ro, Elita României, Timpul, Moldova Invest, Curentul Internațional, Revista Timpul, Webcultura, Lumina, Vrancea Media și platforma lui Stelian Tănase. Am abordat o gamă variată de subiecte - de la economie, politică și business până la cultură, educație și teme sociale -, punând accent pe documentarea riguroasă și pe prezentarea clară și echilibrată a informației. Pe lângă activitatea jurnalistică, am participat la evenimente culturale și editoriale naționale și internaționale, am realizat interviuri cu personalități din diverse domenii și am dezvoltat proiecte editoriale, educaționale și culturale proprii. Sunt autor și coautor al mai multor cărți de poezie și proză, precum și al unor proiecte de documentare rezultate în urma cercetării de teren, a experienței directe și a interesului constant pentru istorie, cultură și societate. Motto de viață: „Cum realizăm imposibilul? Cu entuziasm!” – Paulo Coelho

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