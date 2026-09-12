Se acordă până la 500 de lei în plus la pensie. Cine poate primi ajutorul în decembrie

Pensionarii cu venituri lunare de cel mult 3.000 de lei pot primi, în decembrie 2026, a doua tranșă a ajutorului financiar acordat în acest an. Sprijinul pentru pensii este cuprins între 300 și 500 de lei. Valoarea plății va fi stabilită în funcție de veniturile cumulate ale beneficiarului din noiembrie 2026.

Pensiile beneficiarilor cu venituri modeste vor fi completate în decembrie printr-un ajutor financiar diferențiat, calculat în funcție de veniturile lunare cumulate.

Pensionarii care încasează cel mult 1.500 de lei inclusiv pot primi suma maximă, de 500 de lei.

Persoanele ale căror venituri lunare sunt cuprinse între 1.501 și 2.000 de lei inclusiv beneficiază de un sprijin financiar de 400 de lei.

Pentru pensionarii cu venituri cuprinse între 2.001 și 3.000 de lei inclusiv, ajutorul acordat în ultima lună a anului este de 300 de lei.

Acordarea ajutorului financiar din decembrie 2026 se face pe baza veniturilor aferente lunii noiembrie, potrivit ziarulunirea.ro. În calcul intră pensia plătită prin sistemul public, pensia militară de stat și indemnizația socială pentru pensionari.

Beneficiarul poate primi sprijinul numai dacă totalul veniturilor sale lunare nu depășește plafonul corespunzător fiecărei categorii. Suma acordată este stabilită în funcție de nivelul cumulat al veniturilor încasate de aceeași persoană.