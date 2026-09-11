Românii care își fac reclamă în acest mod pot primi amenzi de până la 20.000 de lei. Cine mai poate fi sancționat

Regulile privind publicitatea stradală ar putea fi înăsprite în România printr-un proiect de lege înregistrat recent la Senat. Amenzile nu i-ar mai viza doar pe cei care amplasează ilegal afișele, ci și pe beneficiarii reclamelor. Sancțiunea propusă poate ajunge la 20.000 de lei în anumite condiții. Măsura nu este încă în vigoare, proiectul aflându-se în procedură parlamentară.

Amenzile prevăzute pentru publicitatea amplasată ilegal ar putea fi extinse și asupra persoanei sau companiei promovate prin afișul respectiv. Proiectul urmărește modificarea Legii nr. 185/2013 privind amplasarea și autorizarea mijloacelor de publicitate și introduce o nouă categorie de persoane care pot fi trase la răspundere.

Beneficiarul publicității este persoana fizică sau juridică în avantajul căreia a fost amplasată reclama. Identificarea sa se poate face în funcție de produsul, serviciul, activitatea, evenimentul, imaginea, marca ori denumirea promovate prin materialul publicitar.

Proiectul B485/2026, înregistrat la Senat pentru dezbatere, le-ar permite autorităților să ajungă mai ușor la persoana sau compania care obține un beneficiu economic ori de imagine în urma reclamei amplasate într-un spațiu nepermis.

În prezent, sancțiunile îi vizează în principal pe cei care amplasează efectiv materialele publicitare. Identificarea acestora poate fi însă dificilă, mai ales dacă afișele sunt lipite rapid sau în perioade în care zonele respective nu sunt supravegheate.

Autoritățile pot descoperi o reclamă amplasată ilegal pe un stâlp, pe un gard sau pe o clădire, fără ca persoana care a pus-o să mai fie prezentă în acel loc. Prin introducerea răspunderii beneficiarului, inițiatorii urmăresc să faciliteze aplicarea sancțiunilor.

Noua sancțiune nu ar urma să fie aplicată automat unei persoane sau unei firme doar pentru că numele, marca ori produsele sale apar pe un afiș amplasat ilegal.

Beneficiarul publicității ar putea primi o amendă cuprinsă între 15.000 și 20.000 de lei dacă a dispus, a comandat sau a finanțat amplasarea ilegală a materialului. Pentru aplicarea sancțiunii mai trebuie îndeplinită o condiție: beneficiarul să nu îndepărteze reclama după ce este notificat de autorități.

Proiectul stabilește un termen de cinci zile de la primirea notificării. În acest interval, persoana sau compania vizată ar putea elimina materialul publicitar și remedia situația înainte de aplicarea amenzii în condițiile prevăzute de propunerea legislativă.

Inițiatorii consideră că beneficiarul obține principalul avantaj economic sau de imagine generat de reclamă. Acest avantaj există și atunci când materialul publicitar este expus într-un spațiu în care asemenea activități sunt interzise.

Proiectul reglementează și cazurile în care o persoană sau o companie apare într-o reclamă fără să fi solicitat ori finanțat amplasarea ilegală a acesteia.

Pentru astfel de situații este prevăzut un mecanism de notificare a autorităților. Simpla apariție a unui brand, a unui nume sau a unui produs pe un afiș nu ar trebui să conducă automat la aplicarea unei amenzi de până la 20.000 de lei.

Această distincție este relevantă și în cazul evenimentelor sau campaniilor în care materialele publicitare sunt distribuite de alte persoane decât beneficiarul efectiv al promovării.

Sancțiunea ar putea fi aplicată direct dacă autoritățile stabilesc că beneficiarul a comandat, a dispus sau a finanțat amplasarea ilegală și nu a intervenit în termenul de cinci zile calculat de la notificare.

Parlamentarii care susțin proiectul afirmă că legislația actuală nu permite combaterea eficientă a afișajului publicitar ilegal. Persoanele care amplasează materialele sunt greu de identificat, în timp ce beneficiarul reclamei poate fi stabilit, de regulă, prin analizarea conținutului acesteia.

Autoritățile locale suportă și costurile necesare pentru îndepărtarea afișelor puse în spații nepermise. Totodată, folosirea gratuită și neautorizată a domeniului public poate oferi un avantaj firmelor promovate ilegal în raport cu operatorii care plătesc pentru utilizarea panourilor și a spațiilor publicitare autorizate.

Măsurile propuse urmăresc reducerea poluării vizuale și a cheltuielilor suportate de primării pentru curățarea spațiilor publice. Inițiatorii mai invocă necesitatea unor condiții de concurență mai echitabile pe piața publicității.

Proiectul B485/2026 se află în acest moment în procedură parlamentară, după ce a fost înregistrat la Senat. Senatul este primul for sesizat în cazul acestei propuneri legislative.

Amenda cuprinsă între 15.000 și 20.000 de lei pentru beneficiarii reclamelor amplasate ilegal nu se aplică în prezent. Sancțiunea ar putea intra în vigoare numai dacă proiectul va parcurge procedura parlamentară și va deveni lege.