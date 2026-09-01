Încep controalele în parcările de domiciliu din acest oraș din România. Șoferii riscă amenzi de până la 2.500 de lei

Primăria Oradea și Poliția Locală vor verifica parcările de domiciliu din întregul municipiu, după introducerea noului sistem digital de administrare. Titularii trebuie să folosească plăcuțe conforme, pe care să fie înscrise datele prevăzute de regulament. Vechea numerotare utilizată de asociațiile de proprietari nu mai este acceptată. În funcție de neregula constatată, amenzile sunt cuprinse între 300 și 2.500 de lei.

Parcările de domiciliu din Oradea vor fi verificate pentru a se stabili dacă locurile atribuite sunt semnalizate prin plăcuțe conforme cu regulamentul municipalității. Obligația îi vizează pe toți titularii, indiferent dacă au obținut locul prin atribuire directă, prin licitație sau îl folosesc de mai mulți ani.

Anunțul a fost făcut marți de Primăria Oradea, care a atras atenția că plăcuțele pe care apare vechea numerotare trebuie înlocuite. Persoanele care nu respectă cerințele riscă sancțiuni contravenționale.

Fiecare plăcuță trebuie să afișeze clar și lizibil numărul unic al locului, generat prin platforma digitală Parking Oradea, numărul de înmatriculare al autovehiculului și numărul contractului de închiriere.

Numărul unic poate fi consultat în contul utilizatorului de pe platformă, precum și în contract. Acesta este diferit de numărul atribuit anterior prin intermediul asociațiilor de proprietari.

„În consecință, plăcuțele vechi, care poartă numerotarea anterioară, nu sunt conforme și trebuie înlocuite”, arată Primăria.

Regulamentul nu permite nici folosirea unor plăcuțe realizate improvizat, dacă acestea nu corespund modelului stabilit în Anexa nr. 3. Titularii trebuie să respecte atât formatul impus, cât și informațiile care trebuie înscrise pe fiecare plăcuță.

Atunci când contractul încetează sau locul devine vacant, persoana care l-a deținut are obligația să înlăture plăcuța de identificare. Dacă numărul și celelalte informații au fost inscripționate direct, acestea trebuie șterse.

Verificările vor fi efectuate în comun de Serviciul Gestionare Parcări și Poliția Locală Oradea. Echipele vor controla atât existența plăcuțelor, cât și respectarea modelului și corectitudinea datelor afișate.

„Controalele se desfășoară sistematic, parcare cu parcare, până la acoperirea integrală a locurilor de parcare de domiciliu din municipiu, și se vor repeta periodic”, transmite municipalitatea.

Neregulile identificate pe teren vor fi consemnate în note de constatare și procese-verbale. Documentele vor fi întocmite pe baza situației observate la fața locului și a fotografiilor realizate de agenții de control.

Absența plăcuței de identificare, utilizarea unui model neconform sau înscrierea unor informații greșite reprezintă contravenții. Potrivit regulamentului în vigoare, nerespectarea obligației de semnalizare se sancționează cu amendă cuprinsă între 300 și 500 de lei.

Pentru parcările nou atribuite, indiferent dacă procedura s-a desfășurat direct sau prin licitație, plăcuța trebuie instalată în cel mult cinci zile lucrătoare de la atribuire.

Depășirea acestui termen nu atrage doar riscul unei amenzi. Titularul nu va mai putea parcurge procedura de prelungire a valabilității abonamentului pentru perioada următoare până la remedierea situației.

Regulamentul prevede sancțiuni considerabil mai mari pentru persoanele care încearcă să rezerve sau să ocupe un loc de parcare pe care nu l-au primit în mod legal. Interdicția privește montarea unei plăcuțe, instalarea unui indicator sau amplasarea unui dispozitiv de blocare ori a oricărui alt obiect folosit în acest scop.

O asemenea faptă este încadrată drept contravenție gravă, iar amenda este cuprinsă între 2.000 și 2.500 de lei. Dacă situația constatată îndeplinește condițiile unei infracțiuni, reprezentanții structurilor de control vor sesiza organele de cercetare penală.

Sistemul digital prin care sunt gestionate parcările de domiciliu din Oradea a fost introdus în primăvara acestui an. Cererile pentru obținerea unui loc se înaintează exclusiv online, prin platforma Parking Oradea. Atât atribuirile directe, cât și licitațiile se desfășoară prin aceeași platformă.

Primele licitații online au fost organizate începând cu 20 aprilie. Până la jumătatea lunii august, Primăria Oradea repartizase prin noul sistem 1.000 de locuri de parcare de domiciliu, cele mai multe fiind atribuite în urma licitațiilor.

La momentul respectiv, în sistem erau disponibile aproximativ 6.000 de locuri. Valoarea medie rezultată din licitațiile organizate până atunci era de aproximativ 500 de lei pe an pentru fiecare loc de parcare.