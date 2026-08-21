Grecia înăsprește regulile pe plaje. Turiștii riscă amenzi de până la 1.000 de euro

O vacanță în Grecia se poate transforma rapid într-o cheltuială de mii de euro dacă turiștii ignoră regulile locale. De la dormit pe plajă până la lipsa vestei de salvare, autoritățile elene aplică sancțiuni dure și controale tot mai stricte pe plajă.

Vacanța pe litoralul Greciei vine cu reguli stricte, iar turiștii care le ignoră se pot trezi cu amenzi de sute sau chiar zeci de mii de euro.

Autoritățile elene monitorizează plajele prin patrule de poliție, drone și imagini satelitare, în special în sezonul estival, când riscul de incendii și presiunea asupra zonelor protejate cresc.

Una dintre cele mai importante interdicții vizează camparea liberă sau sălbatică. Instalarea corturilor pentru a petrece noaptea pe plajă este interzisă, la fel ca parcarea rulotelor sau camperelor pentru dormit. Interdicția se aplică și instalării echipamentelor de camping, precum scaune, mese sau copertine extinse, pe plaje, în zonele de coastă ori în pădurile aflate în apropierea litoralului.

Turiștii care încalcă aceste reguli pot primi o amendă administrativă directă de 300 de euro pe persoană sau pe vehicul. Dacă situația ajunge în instanță, sancțiunea poate urca la 1.500-3.000 de euro. În anumite situații poate fi dispusă și o pedeapsă de până la trei luni de închisoare. Dacă fapta are loc într-o zonă protejată Natura 2000 și produce daune mediului, pedeapsa poate ajunge până la cinci ani de închisoare.

Și focul deschis este tratat extrem de sever. Aprinderea unui foc de tabără sau folosirea unui grătar pe plajă ori la marginea pădurilor și a zonelor cu vegetație este strict interzisă, în contextul măsurilor drastice adoptate pentru prevenirea incendiilor de vegetație în timpul verii.

Amenda pentru aprinderea focului poate porni de la 1.000 de euro și poate ajunge la zeci de mii de euro. În cazul în care focul scapă de sub control și provoacă un incendiu de vegetație sau de pădure, fapta poate deveni infracțiune. În funcție de situație, pedeapsa poate fi de la unu la cinci ani de închisoare sau chiar mai mare dacă sunt provocate pagube grave ori sunt pierdute vieți omenești.

Turiștii trebuie să fie atenți și la ceea ce iau de pe plajă. Colectarea pietrelor albe de pe plaja Lalaria din Skiathos, a nisipului roz de la Elafonisi sau Balos, în Creta, precum și a formațiunilor stâncoase ori a scoicilor din rezervațiile naturale poate atrage sancțiuni. Amenzile pot varia între 400 și 1.000 de euro, iar controale pot avea loc inclusiv în porturi și aeroporturi, pentru a depista obiectele luate ilegal ca suveniruri.

Grecia protejează, de asemenea, anumite sectoare de litoral prin regimul „Plajelor Netulburate”. Pe lista celor 251 de plaje protejate se află, printre altele, anumite părți din Balos și Elafonisi, dar și zone de cuibărire a țestoaselor marine din Zakynthos sau Naxos. În aceste zone sunt complet interzise șezlongurile comerciale, umbrelele fixe, beach-barurile și muzica la volum ridicat.

Pe plajele publice obișnuite, cel puțin 70% din suprafață trebuie să rămână liberă pentru turiștii care vor să își întindă prosoapele. Operatorii comerciali care încalcă regulile privind zonele protejate pot primi amenzi de până la 60.000 de euro. La rândul lor, turiștii care distrug habitate protejate, inclusiv prin deteriorarea cuiburilor țestoaselor marine, pot primi amenzi de mediu de ordinul miilor de euro.

Și activitățile nautice sunt supuse unor reguli stricte. Folosirea unei plăci de Stand-Up Paddleboard, cunoscută drept SUP, fără vestă de salvare omologată este interzisă, iar navigarea trebuie făcută cu respectarea distanțelor față de zonele delimitate pentru înotători. Jet-ski-urile au interdicție absolută în zonele de îmbăiere. Pentru astfel de abateri, amenzile sunt cuprinse între 50 și 250 de euro, iar lipsa vestei de salvare pe SUP poate fi sancționată cu 250 de euro.

Nici muzica nu poate fi dată oricât de tare. Folosirea boxelor portabile Bluetooth la un volum care îi deranjează pe ceilalți turiști poate atrage sancțiuni. În plus, unele autorități locale au impus reguli suplimentare. De exemplu, în zona Vari-Voula-Vouliagmeni, anumite primării au interzis jocul de palete, cunoscut sub denumirea „matakia”, pe plajele aglomerate, din cauza zgomotului și a riscului ca mingea sau paleta să lovească alți turiști. În funcție de hotărârea autorității locale, amenzile pentru muzică tare, boxe sau jocuri interzise pot ajunge de la 50 la 1.000 de euro.

Nudismul este permis doar pe plajele desemnate oficial pentru această activitate. Pe plajele publice generale, practicarea nudismului este interzisă. Fapta poate fi încadrată la ultraj contra bunelor moravuri, în baza articolului 353 din Codul Penal elen, și poate fi sancționată cu amendă sau, în cazuri extreme, cu până la doi ani de închisoare. În practică, pentru astfel de situații sunt aplicate de regulă amenzi sau avertismente.

Curățenia este o altă obligație importantă. Aruncarea ambalajelor, recipientelor din plastic, dozelor sau a altor deșeuri pe plajă este interzisă. La fel de problematică este îngroparea mucurilor de țigară în nisip. Pentru astfel de fapte, amenzile pot varia între 300 și 1.500 de euro.

Accesul vehiculelor motorizate pe nisip este, de asemenea, restricționat. Mașinile, ATV-urile și buggy-urile nu pot fi conduse pe plajă, iar distrugerea dunelor de nisip protejate este interzisă. Cei care ignoră regulile se pot confrunta cu amenzi de la câteva sute la câteva mii de euro, precum și cu imobilizarea sau chiar confiscarea vehiculului.

Regulile elene transformă astfel o serie de gesturi care pot părea banale într-un risc financiar semnificativ pentru turiști. Dormitul pe plajă poate aduce amenzi de până la 3.000 de euro și, în anumite condiții, închisoare, în timp ce aprinderea unui foc poate genera sancțiuni de zeci de mii de euro. Luarea nisipului sau a pietrelor, aruncarea gunoiului, folosirea necorespunzătoare a echipamentelor nautice ori tulburarea liniștii sunt, la rândul lor, sancționate.

În cazul campării libere sau al dormitului pe plajă, amenda administrativă este de 300 de euro, putând ajunge la 3.000 de euro în instanță, iar pedeapsa cu închisoarea poate fi de până la trei luni sau până la cinci ani în anumite cazuri care implică zone Natura 2000 și prejudicii de mediu. Pentru aprinderea focului sau folosirea grătarului, sancțiunile pornesc de la 1.000 de euro și pot ajunge la zeci de mii de euro, iar provocarea unui incendiu poate duce la închisoare de la unu la cinci ani.