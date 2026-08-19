Băncile europene pregătesc recompense record de 228 de miliarde de euro pentru acționari

Sectorul financiar european se pregătește pentru un an record, după ce profiturile solide au creat condițiile pentru recompense fără precedent acordate acționarilor. Băncile și companiile de asigurări își consolidează poziția în raport cu rivalii americani.

Băncile și celelalte companii financiare europene urmează să distribuie acționarilor o sumă record de 228 de miliarde de euro în acest an, cu 13% mai mult decât recompensele acordate anul trecut, potrivit estimărilor analiștilor de la Bloomberg Intelligence.

Creșterea este susținută în principal de câștigurile solide obținute de bănci în cel de-al doilea semestru, au precizat analiștii Laurent Douillet și Simbarashe Gumbo într-un raport publicat miercuri.

Grupurile bancare HSBC Holdings, Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, Banco Santander, Allianz și Intesa Sanpaolo ar urma să fie responsabile pentru aproximativ 54 de miliarde de euro din suma totală distribuită acționarilor, potrivit sursei citate anterior.

Multe dintre companiile financiare europene au reușit să ajungă din urmă, în privința profitabilității, concurenții americani. Totuși, creșterea veniturilor rămâne o problemă importantă pentru sectorul financiar european, în condițiile în care acestea au avansat foarte puțin după 2020, au avertizat analiștii.

Potrivit sursei citate anterior, sectorul financiar va fi cel mai important contributor la creșterea câștigurilor companiilor incluse în indicele bursier MSCI Europe atât în acest an, cât și în 2027. Băncile și companiile de asigurări ar urma să beneficieze în continuare de pe urma dobânzilor mai ridicate, dar și de implementarea inteligenței artificiale, considerată un factor important pentru eficientizarea și dezvoltarea activității.