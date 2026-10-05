Proiectul uriaș al Google din Finlanda ar putea fi oprit. Ce acuzații aduc autoritățile finlandeze

Google se confruntă cu probleme în Finlanda în legătură cu extinderea infrastructurii sale pentru centre de date. Compania americană este acuzată că ar fi început defrișarea unor suprafețe mari de pădure înainte de finalizarea evaluării impactului asupra mediului pentru întregul proiect.

Autoritățile analizează situația, iar lucrările ar putea fi suspendate. Proiectul face parte dintr-o investiție de 13 miliarde de euro în infrastructură destinată inclusiv inteligenței artificiale.

Problema a apărut luna trecută, când Agenția pentru Autorizații și Supraveghere din Finlanda, LVV, a cerut explicații companiei Tuike Finland Oy (TFO).

TFO este compania locală prin intermediul căreia Google dezvoltă proiectul finlandez de centre de date.

Potrivit informațiilor publice citate de autoritatea finlandeză, aproximativ 300 de hectare de pădure ar fi fost deja defrișate înainte ca impactul asupra mediului al întregului proiect să poată fi evaluat corespunzător.

Suprafața este echivalentă cu aproximativ 420 de terenuri de fotbal.

Google investește 13 miliarde de euro în noua infrastructură din Finlanda, care este orientată și către dezvoltarea capacităților necesare inteligenței artificiale.

Compania americană respinge acuzațiile potrivit cărora defrișările ar fi fost realizate fără respectarea cerințelor legale. Google susține că lucrările au respectat în totalitate legile și reglementările din Finlanda și că terenul a fost evaluat înainte de începerea defrișărilor.

Compania afirmă că verificările au fost realizate pentru a se asigura că zonele cu valoare ridicată pentru mediu nu sunt afectate.

Proiectul ar trebui, în principiu, să respecte o serie de măsuri privind sustenabilitatea energetică, crearea de locuri de muncă și protejarea mediului local.

Organizațiile de mediu contestă însă versiunea prezentată de Google.

Hanna Halmeenpää, președinta Asociației Finlandeze pentru Conservarea Naturii, susține că imaginile din satelit indică o situație diferită de cea descrisă de compania americană. Potrivit acesteia, unele suprafețe care ar fi trebuit protejate au fost deja defrișate.

Problema nu se limitează la dispariția unei suprafețe mari de pădure. Organizația avertizează că lucrările ar putea avea consecințe și asupra protejării faunei din regiune.

Halmeenpää a cerut LVV să suspende întregul șantier până când autoritățile vor putea stabili dacă Google a început defrișările fără să obțină în prealabil aprobările formale necesare.

Investigația autorităților finlandeze ar putea duce la oprirea lucrărilor, într-un moment în care Google încearcă să își extindă rapid infrastructura pentru centre de date.

Finlanda are unele dintre cele mai ridicate standarde de protecție a mediului, iar construirea unor centre de date de asemenea dimensiuni presupune un impact important atât prin suprafața de teren ocupată, cât și prin necesarul ridicat de energie.

Cazul apare într-o perioadă în care proiectele uriașe de infrastructură pentru inteligența artificială se confruntă cu o atenție tot mai mare din partea autorităților și comunităților locale.

Extinderea accelerată a centrelor de date necesare companiilor din sectorul tehnologic generează preocupări privind consumul de energie și utilizarea unor suprafețe mari de teren. Alte proiecte importante de centre de date au fost deja întârziate în Statele Unite și în alte regiuni ale lumii.

În Finlanda, autoritățile trebuie acum să stabilească dacă lucrările realizate pentru proiectul Google au respectat procedurile de mediu și dacă șantierul poate continua.