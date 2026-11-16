Elon Musk și mai mulți lideri importanți din industria tehnologiei cer revenirea lui Jensen Huang la conducerea Nvidia, la doar patru zile după demisia acestuia. Fostul director general a părăsit compania în urma unui scandal legat de presupuse relații extraconjugale, inclusiv una cu o femeie suspectată că ar avea legături cu serviciile de informații chineze. Peste 175.000 de persoane susțin o campanie prin care solicită reinstalarea sa până la finalizarea unei investigații independente.

Demisia lui Jensen Huang de la conducerea Nvidia a provocat reacții în industria tehnologiei, unde mai mulți directori și investitori au cerut companiei să reanalizeze decizia.

Elon Musk, directorul general al Tesla și SpaceX, se numără printre personalitățile care susțin campania „Stand with Jensen”, lansată pentru readucerea fostului CEO la conducerea producătorului de cipuri.

Inițiativa a strâns peste 175.000 de semnături și solicită consiliului de administrație al Nvidia să îl reinstaleze pe Huang în perioada desfășurării unei investigații independente.

Printre susținători se află și Tim Sweeney, fondatorul și directorul general al Epic Games, compania cunoscută pentru dezvoltarea și publicarea jocurilor video.

Campania beneficiază, de asemenea, de sprijinul lui Tobias Lütke, directorul general al Shopify, și al lui Travis Kalanick, cofondatorul Uber, potrivit The Independent.

Potrivit organizatorilor campaniei, peste 8.000 de angajați actuali ai Nvidia au semnat scrisoarea deschisă prin care se solicită revenirea lui Jensen Huang.

Travis Kalanick a transmis un mesaj de susținere în care a recunoscut că fostul director general a făcut greșeli, dar a apreciat că acestea nu justifică îndepărtarea sa de companie.

Cofondatorul Uber a susținut că greșelile sunt omenești și că, în opinia sa, faptele atribuite lui Huang nu ating pragul care ar justifica separarea acestuia de Nvidia.

Susținătorii campaniei cer ca situația să fie analizată printr-o investigație independentă înainte ca îndepărtarea fostului CEO să fie considerată definitivă.

Nvidia a anunțat joi că Jensen Huang a demisionat din funcțiile de președinte și director general, cu efect imediat. Compania a confirmat și plecarea acestuia din consiliul de administrație.

Demisia a venit după apariția unor informații privind o presupusă relație extraconjugală între Huang și o fostă directoare a companiei Megaspeed, despre care au existat suspiciuni că ar fi agent al guvernului chinez.

Aceste suspiciuni nu sunt prezentate în informațiile disponibile ca fiind demonstrate.

Separat, publicația The New York Times a relatat că fostul director general ar fi avut o altă relație extraconjugală cu o angajată Nvidia aflată în subordinea sa.

Dezvăluirile au amplificat presiunile asupra conducerii companiei și au precedat anunțul demisiei.

În urma demisiei, Nvidia a desemnat-o pe Colette Kress, directorul financiar al companiei, să preia temporar funcția de director general.

Aceasta va conduce producătorul de cipuri în regim interimar, după plecarea lui Huang din funcțiile executive și din consiliul de administrație.

Campania pentru reinstalarea fostului CEO continuă să atragă susținători din industria tehnologiei și din rândul angajaților companiei.

Deocamdată, informațiile prezentate nu indică dacă Nvidia intenționează să reanalizeze schimbarea conducerii sau dacă va accepta solicitarea privind desfășurarea unei investigații independente înaintea unei eventuale reveniri a lui Jensen Huang.