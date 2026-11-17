Economia României începe să arate semne de redresare, după o perioadă marcată de inflație și majorări fiscale. Economistul Adrian Negrescu consideră că evoluția economică din trimestrul al treilea oferă motive de optimism. Totuși, consultantul financiar avertizează că noile creșteri de taxe ar putea compromite recuperarea. Acesta atrage atenția asupra dificultăților întâmpinate de companii și asupra riscurilor asociate politicilor fiscale.

Economistul Adrian Negrescu susține că perspectivele economiei românești încep să se îmbunătățească, în pofida dificultăților acumulate în ultimii ani. Managerul Frames observă că băncile și agențiile de rating își revizuiesc favorabil estimările pentru 2026 și 2027. În opinia sa, aceste ajustări contrazic previziunile pesimiste formulate anterior de unii politicieni.

Într-o postare publicată pe pagina sa de Facebook, consultantul financiar a evidențiat evoluția economiei din trimestrul al treilea. Potrivit cifrelor invocate de acesta, economia a înregistrat un avans de 2,1%. Negrescu consideră că rezultatul demonstrează capacitatea mediului privat de a rezista într-un context economic dificil.

„Băncile, agentiile de rating, toate au inceput sa isi modifice in sens pozitiv prognozele privind evolutia economica din 2026 si 2027. Un semn ca ,,apocalipsa economica” clamata de unii politicieni n-a mai venit”, a scris economistul.

Acesta apreciază că evoluția din trimestrul al treilea confirmă rezistența economiei reale în fața presiunilor fiscale și financiare. Creșterea economică reprezintă, în interpretarea sa, un rezultat peste așteptările formulate anterior.

„Dimpotriva, economia a inregistrat un nesperat plus de 2,1% in T3, încă o dovadă că reziliența economiei reale este una remarcabilă, așa cum am mai spus de multe ori.”

Mediul de afaceri a continuat să funcționeze într-un climat afectat de inflație, blocaje financiare și evaziune fiscală. Adrian Negrescu subliniază că firmele au traversat patru runde de majorări fiscale, fără să își întrerupă complet activitatea. Unele companii au reușit chiar să investească și să obțină profit, în ciuda presiunilor suplimentare.

Economistul consideră că această capacitate de adaptare explică parțial evoluția pozitivă a economiei. Totuși, el avertizează că rezultatele economice favorabile nu înseamnă automat o îmbunătățire a situației generale. Problemele structurale și efectele inflației continuă să afecteze activitatea economică.

„În ciuda celor 4 runde de cresteri de taxe, companiile au continuat sa faca afaceri intr-un mediu vulnerabil, plin de provocari (inflatie, blocaj financiar, evaziune etc.). Au reușit să supraviețuiască și unele chiar să facă investiții și profit.”

Pentru a descrie situația actuală, consultantul financiar compară economia României cu un pacient aflat în recuperare. În opinia sa, depășirea celei mai dificile perioade nu garantează revenirea completă. Evoluția următoare depinde de măsurile economice și fiscale adoptate de autorități.

„Asta nu înseamnă că ne e mai bine. Înseamnă doar că ,,pacientul România’’ a ieșit de la terapie intensivă și că dă primele semne de recuperare.”

Adrian Negrescu atrage atenția că deciziile Guvernului vor avea un rol esențial în consolidarea redresării economice. Economistul consideră că reducerea inflației trebuie să reprezinte una dintre prioritățile autorităților. În lipsa unor măsuri eficiente, presiunile asupra companiilor și populației ar putea continua.

Consultantul financiar folosește aceeași comparație medicală pentru a descrie responsabilitatea Executivului în perioada următoare. Acesta avertizează că tratamentul economic aplicat după primele semne de recuperare poate influența decisiv evoluția României.

„Un mare semn de întrebare rămâne însă tratamentul post ATI pe care ,,medicii’’ de la Palatul Victoria îl vor prescrie. Sper să înțeleagă că dacă nu îi vor reduce ,,febra inflaționistă’’, pacientul va continua să dea semne de boală.”

În același timp, Negrescu critică perspectiva introducerii unor noi majorări de taxe și accize. Potrivit acestuia, asemenea măsuri ar putea prelungi dificultățile economice, în loc să susțină revenirea. Economistul invocă pierderea a peste 50.000 de firme și a mai mult de 80.000 de locuri de muncă în acest an.

„Dacă îi vor prescrie noi ,,tratamente’’ în genul creșterilor de taxe, de accize, nu vor face altceva decât să îi prelungească starea de slăbiciune în care se află după ce a pierdut deja peste 50.000 de firme și mai mult de 80.000 de locuri de muncă în acest an.”

Perspectivele de recuperare economică devin mai favorabile, însă Adrian Negrescu consideră că riscurile nu au dispărut. Consultantul financiar susține că autoritățile trebuie să evite deciziile care ar putea accentua vulnerabilitățile existente. În opinia sa, continuarea majorărilor fiscale ar putea anula progresele economice recente.

Economistul face referire și la Fondul Monetar Internațional, folosind o comparație pentru a ilustra riscurile unei deteriorări economice. Acesta sugerează că măsurile fiscale nepotrivite ar putea readuce România într-o situație care să necesite intervenții economice severe. Totodată, Negrescu își exprimă încrederea că redresarea rămâne posibilă, dacă autoritățile adoptă politici adecvate.

„Cred că șansele de însănătoșire economică devin tot mai previzibile. Rămâne de văzut însă dacă tratamentul va fi unul corect sau, dimpotrivă, va trimite ,,pacientul România” înapoi la terapie intensivă acolo unde ,,chirurgii” de la FMI își ascut deja bisturiele”, a transmis Adrian Negrescu.