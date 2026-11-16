Victor Ponta avertizează că majorarea taxelor și impozitelor ar putea accentua dificultățile economice din România. Fostul premier consideră că relansarea economiei reprezintă soluția pentru limitarea sărăcirii populației. Acesta atrage atenția asupra incertitudinii privind cheltuielile gospodăriilor și critică modul în care au fost recalculate pensiile. Responsabilitatea rezolvării acestor probleme revine, în opinia sa, partidelor aflate la guvernare.

Victor Ponta susține că România trebuie să stimuleze activitatea economică pentru a reduce efectele inflației și ale creșterii taxelor asupra populației. Fostul premier avertizează că introducerea unor noi majorări fiscale ar reprezenta o greșeală în actualul context economic.

Într-o intervenție la România TV, acesta a prezentat două abordări diferite ale gestionării dificultăților bugetare. Prima presupune reducerea cheltuielilor statului, iar a doua urmărește stimularea economiei prin diminuarea fiscalității.

Ponta a făcut referire la măsurile de austeritate adoptate în timpul mandatului fostului președinte Traian Băsescu, în 2010. Totodată, a amintit reducerile de taxe aplicate în perioada în care a condus Guvernul.

„Eu nu văd altă soluție decât să repornești economia românească. (…) Sunt cele două versiuni: versiunea Traian Băsescu din 2010 – a tăiat, a tăiat, a tăiat cheltuieli de la stat. A doua versiune, când eu am scăzut taxele, am sprijinit economia să crească. Nu văd a treia versiune”, a spus Victor Ponta.

Prin această comparație, fostul premier și-a exprimat preferința pentru măsurile fiscale care încurajează activitatea economică, în locul unor noi creșteri de taxe.

Victor Ponta consideră că lipsa predictibilității financiare reprezintă una dintre principalele probleme cu care se confruntă populația în prezent. Potrivit acestuia, nemulțumirile nu sunt provocate exclusiv de majorarea anumitor taxe, ci și de imposibilitatea anticipării cheltuielilor viitoare.

Fostul premier a atras atenția asupra costurilor pentru utilități, servicii medicale și carburanți. Aceste cheltuieli influențează direct bugetele gospodăriilor, în condițiile în care populația resimte efectele inflației.

Ponta a făcut referire și la apropierea sărbătorilor de iarnă. Acesta a pus sub semnul întrebării posibilitatea multor familii de a acoperi cheltuielile pentru alimente și cadouri.

„Cel mai rău lucru este incertitudinea. Oamenii nu sunt neapărat supărați că o taxă sau alta e mai mare. Sunt supărați pentru că nu știu ce va urma. Nu știu cât o să-i coste facturile, spitalul, benzina. (…) Vin sărbătorile. Câți oamenii au bani să-și cumpere mâncare și cadouri pentru copii?”, a subliniat Victor Ponta.

Declarațiile fostului premier evidențiază preocuparea acestuia pentru efectele incertitudinii economice asupra consumului și asupra capacității familiilor de a-și planifica bugetele.

Victor Ponta susține că responsabilitatea identificării unor soluții pentru dificultățile economice și sociale aparține formațiunilor care exercită puterea politică. Acesta a nominalizat PNL, USR, UDMR și PSD, invocând participarea lor la guvernare.

Fostul premier consideră că nemulțumirea populației ar putea crește dacă autoritățile nu vor interveni pentru rezolvarea problemelor existente.

Totodată, Ponta a criticat procesul de recalculare a pensiilor, pe care l-a caracterizat drept „o catastrofă”. Acesta a susținut că erorile administrative au afectat milioane de pensionari, fără să prezinte date care să demonstreze amploarea problemelor invocate.

În opinia sa, situația ar fi fost provocată de incompetență administrativă, nu de intenția autorităților de a-i prejudicia pe beneficiari.

„La guvernare au fost sau sunt PNL, USR, UDMR, PSD. Ei trebuie să rezolve, nu eu. Dacă n-o fac, oamenii vor fi tot mai supărați. (…) Soluția e întotdeauna la cei care au pâinea și cuțitul, nu?

Recalcularea greșită a pensiilor, o catastrofă! Milioane de pensii. Alea nu sunt numere, sunt niște oameni care au muncit toată viața lor și statul român și-a bătut joc de ei; din incompetență, nu din rea-voință”, a mai spus Ponta.