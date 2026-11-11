Amenzi de până la 6% din cifra de afaceri pentru companiile care încalcă regulile UE. Ce practici online sunt vizate

Companiile care folosesc practici comerciale considerate incorecte în mediul online pentru a determina consumatorii să cumpere mai mult sau pentru a viza copiii cu publicitate personalizată ar putea primi amenzi de până la 6% din cifra de afaceri anuală globală. Comisia Europeană a prezentat un nou proiect legislativ, denumit Digital Fairness Act (Legea privind echitatea digitală), care introduce reguli suplimentare pentru platformele și comercianții online.

Proiectul urmărește să interzică așa-numitele „dark patterns”, mecanisme de design digital care pot influența deciziile utilizatorilor, dar și practicile considerate adictive ale aplicațiilor și platformelor, conform informațiilor publicate de Reuters.

Sunt vizate, de asemenea, marketingul înșelător realizat de influenceri, metodele de stabilire a prețurilor care pot induce consumatorii în eroare și capcanele asociate abonamentelor. Potrivit Comisiei Europene, aceste practici generează anual pierderi de miliarde de euro pentru consumatori.

Responsabilul european pentru Justiție, Michael McGrath, a susținut că noile reguli urmăresc să împiedice companiile să obțină avantaje prin exploatarea consumatorilor sau prin evitarea legislației. Oficialul a precizat că proiectul nu urmărește să îngreuneze activitatea economică, ci să limiteze practicile comerciale incorecte.

„Regulile noastre privind protecția consumatorilor vor contribui la asigurarea unui mediu în care companiile concurează prin calitatea produselor și serviciilor lor, nu prin capacitatea de a exploata consumatorii sau de a eluda regulile”, susține responsabilul european pentru Justiție, Michael McGrath.

Propunerea a fost criticată de unele companii, în special din cauza suprapunerilor cu legile europene deja existente. Au fost exprimate nemulțumiri și în legătură cu un alt plan propus de Comisia Europeană, care vizează protejarea copiilor împotriva pericolelor din mediul online.

Digital Fairness Act face parte dintr-un demers mai amplu al UE de a impune responsabilități suplimentare marilor companii de tehnologie și platformelor online în ceea ce privește supravegherea serviciilor oferite.

Proiectul nu a devenit încă lege. Acesta trebuie negociat și aprobat de statele membre ale Uniunii Europene și de Parlamentul European în următoarele luni. Dacă va fi adoptat, companiile care încalcă prevederile ar putea suporta amenzi de până la 6% din cifra de afaceri anuală globală.