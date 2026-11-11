Alexandru Stoica, anunț despre taxele românilor cu balcoane închise. Ce promite ministrul Dezvoltării

Românii care au ales să își închidă balcoanele fără autorizație de construire nu ar trebui să se aștepte la noi majorări de taxe, potrivit declarațiilor făcute de ministrul Dezvoltării, Alexandru Stoica. Oficialul a transmis că nu susține introducerea unor obligații fiscale suplimentare pentru proprietarii de apartamente și că ordinul emis recent nu urmărește creșterea sumelor pe care aceștia trebuie să le achite către stat.

Subiectul a provocat îngrijorare în rândul proprietarilor, după apariția prevederilor referitoare la supraimpozitarea balcoanelor închise fără documentele legale necesare. În acest context, ministrul a explicat că măsura administrativă adoptată are rolul de a clarifica aplicarea legislației de către autoritățile locale, nu de a introduce noi taxe pentru populație.

Într-un mesaj publicat pe Facebook, Alexandru Stoica a recunoscut preocupările oamenilor, mai ales după creșterile recente ale taxelor și impozitelor. Acesta a precizat că nu dorește ca proprietarii să fie puși în situația de a suporta alte cheltuieli și a subliniat că ordinul emis urmărește să elimine interpretările neclare ale prevederilor legale.

„Înțeleg îngrijorarea oamenilor. După atâtea majorări de taxe și impozite, ultimul lucru de care au nevoie românii este încă o povară financiară. Ordinul pe care l-am emis în baza legii clarifică modul în care aceasta trebuie aplicată de către autoritățile locale. Nu am emis acest ordin pentru a pune oamenii la plată, ci tocmai pentru a elimina neclaritățile care au creat atâta îngrijorare. Vreau să vă asigur de un lucru: cât timp voi conduce Ministerul Dezvoltării, nu voi susține noi poveri fiscale puse pe umerii românilor”, a transmis ministrul social-democrat.

Poziția ministrului vine după ce Ministerul Dezvoltării a anunțat că ia în calcul modificarea legislației referitoare la această categorie de construcții. Instituția urmărește eliminarea suprataxării și identificarea unor variante prin care proprietarii să își poată aduce locuințele în legalitate, fără să fie obligați să suporte amenzi sau costuri birocratice suplimentare.

Potrivit prevederilor noului Cod al Urbanismului, apartamentele care au balcoane închise fără autorizație de construire pot fi supuse unei majorări cu 100% a impozitului. Măsura a ridicat semne de întrebare în rândul proprietarilor care au efectuat astfel de lucrări la locuințele lor și care se tem de creșterea obligațiilor fiscale.

Alexandru Stoica a precizat că problemele semnalate de cetățeni din diferite zone ale țării vor fi analizate de minister. Propunerile rezultate în urma acestei evaluări urmează să fie transmise Parlamentului, pentru a putea fi luate în considerare la modificarea actului normativ.

Discuțiile vizează atât modul în care sunt aplicate prevederile privind balcoanele închise, cât și posibilitatea ca proprietarii să își reglementeze situația juridică a construcțiilor existente. Astfel, autoritățile analizează soluții care să permită respectarea legii fără ca oamenii să ajungă să suporte majorări fiscale generate de lipsa documentației necesare.

„Am închis balconul acum 40 de ani. Acum vreți să ne puneți la plată?” Este unul dintre mesajele pe care le-am primit aici, pe Facebook. Și înțeleg îngrijorarea oamenilor. După atâtea majorări de taxe și impozite, ultimul lucru de care au nevoie românii este încă o povară financiară. De aceea, am decis să răspund direct câtorva dintre comentariile voastre și să lămuresc situația balcoanelor închise. Ordinul pe care l-am emis în baza legii clarifică modul în care aceasta trebuie aplicată de către autoritățile locale. 𝗡𝘂 𝗮𝗺 𝗲𝗺𝗶𝘀 𝗮𝗰𝗲𝘀𝘁 𝗼𝗿𝗱𝗶𝗻 𝗽𝗲𝗻𝘁𝗿𝘂 𝗮 𝗽𝘂𝗻𝗲 𝗼𝗮𝗺𝗲𝗻𝗶𝗶 𝗹𝗮 𝗽𝗹𝗮𝘁𝗮̆, 𝗰𝗶 𝘁𝗼𝗰𝗺𝗮𝗶 𝗽𝗲𝗻𝘁𝗿𝘂 𝗮 𝗲𝗹𝗶𝗺𝗶𝗻𝗮 𝗻𝗲𝗰𝗹𝗮𝗿𝗶𝘁𝗮̆𝘁̦𝗶𝗹𝗲 𝗰𝗮𝗿𝗲 𝗮𝘂 𝗰𝗿𝗲𝗮𝘁 𝗮𝘁𝗮̂𝘁𝗮 𝗶̂𝗻𝗴𝗿𝗶𝗷𝗼𝗿𝗮𝗿𝗲. Vreau să vă asigur de un lucru: cât timp voi conduce Ministerul Dezvoltării, nu voi susține noi poveri fiscale puse pe umerii românilor. Vă citesc mesajele și voi continua să răspund întrebărilor voastre. Pentru că oamenii au dreptul la explicații clare, nu la și mai multă confuzie”, a mai explicat Alexandru Stoica.

O poziție distinctă în această dezbatere a fost exprimată de primarul municipiului Brăila, Marian Dragomir, care a anunțat identificarea unei soluții legale pentru proprietarii care și-au închis balcoanele. Potrivit edilului, locuitorii orașului care au realizat astfel de lucrări nu vor avea de achitat impozite suplimentare.

Primarul a criticat prevederile referitoare la dublarea impozitului sau la desființarea construcțiilor realizate fără autorizație, considerând că închiderea unui balcon reprezintă, pentru multe familii, o necesitate legată de confortul locuinței, nu o formă de lux.

Marian Dragomir a susținut că administrația locală a găsit o modalitate prin care proprietarii din Brăila să nu fie afectați de majorările fiscale prevăzute de noua reglementare. Edilul a făcut publică și nemulțumirea sa față de inițiativa legislativă, criticând modul în care a fost concepută măsura.

„În august, niște „minți odihnite” de la capitală s-au gândit cum să mai stoarcă niște bani de la români cu o nouă trăznaie. Prevederea legală vorbește despre dublarea impozitului sau desființarea construcției în cazul balcoanelor închise. Un balcon închis nu este un lux, ca să fie clar. Este o necesitate pentru confortul și liniștea unei familii. Ideea unor taxe mai mari este nedreaptă și halucinantă. Asta era ultima grijă a celor de la București? Aici era ilegalitatea în domeniul construcțiilor? Închiderea balcoanelor cu geamuri? Dacă n-ar fi de râs, ar fi de plâns. Primăria Brăila a identificat o soluție legală și nimeni, niciun brăilean care și-a închis balconul, nu va plăti nimic în plus. Eu am fost ales primar pentru a moderniza orașul, pentru a-i schimba fața și a-l duce acolo unde îi este locul, nu ca să complic viața brăilenilor cu birocrație inutilă și taxe inventate peste noapte de tot felul de profitori și habarniști de pe la București. Cât timp sunt eu primar, la Brăila facem administrație pentru oameni, nu împotriva lor. Continuăm împreună să construim pentru Brăila, nu să demolăm balcoane și să plătim dublu sau de 10 ori. Cei care au avut balcoane închise înainte de aprobarea acestui Cod al urbanismului (…) vor intra în legalitate și vor plăti impozitul care se plătește normal, ca pentru apartamentul pe care îl au oamenii, la suprafața respectivă. După aprobarea acestui Cod al urbanismului, ei vor intra în legalitate, conform legii. Se duc la proiectant și trebuie să își facă un anumit proiect la arhitect, și pe urmă el se va aviza și aproba de autoritatea locală”, a transmis primarul Viorel Marian Dragomir.

Potrivit explicațiilor oferite de edil, proprietarii care aveau balcoanele închise înainte de aprobarea Codului Urbanismului vor putea intra în legalitate, urmând să achite impozitul obișnuit pentru apartamentele pe care le dețin. Procedura presupune realizarea unui proiect de către un specialist, care va fi ulterior supus avizării și aprobării autorității locale.