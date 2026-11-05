Schimbare pentru proprietarii care au închis balcoanele fără autorizație. Decizia ministrului Dezvoltării privind impozitele dublate

Ministrul Dezvoltării, Marcel-Alexandru Stoica, a anunțat joi, 5 noiembrie, emiterea unui ordin prin care clarifică regulile privind balcoanele închise fără autorizație, după apariția unor interpretări controversate ale noului Cod al urbanismului. Proprietarii nu vor fi obligați să plătească impozite duble, taxe de zece ori mai mari sau mii de lei pentru intrarea în legalitate a lucrărilor, susține oficialul.

Ordinul emis de Marcel-Alexandru Stoica urmărește să elimine confuziile apărute după intrarea în vigoare a Legii nr. 169/2026 privind aprobarea Codului amenajării teritoriului, urbanismului și construcțiilor (CATUC).

Ministrul a precizat că proprietarii care și-au închis balcoanele fără autorizație nu vor fi obligați să suporte impozite majorate cu 100% pentru întreaga locuință și nici taxe înzecite. De asemenea, aceștia nu vor trebui să cheltuiască sume de ordinul miilor de lei pentru legalizarea modificărilor.

„Am emis astăzi un ordin pentru a clarifica interpretarea prevederilor legale. Nimeni nu va fi obligat să plătească impozit dublu sau taxe înzecite şi nici să cheltuiască mii de lei ca să-şi legalizeze balconul”, a spus clar ministrul Dezvoltării.

Discuțiile au vizat regimul juridic al lucrărilor executate fără autorizație, posibilitatea intrării în legalitate, sancțiunile aplicabile și documentațiile tehnice necesare. Anterior, prevederile fuseseră interpretate în sensul aplicării unui impozit majorat până la regularizarea construcțiilor.

O altă problemă semnalată de autoritățile locale privește termenul de prescripție a răspunderii contravenționale.

Dificultățile apar mai ales în cazul modificărilor realizate cu mult timp în urmă, precum închiderea balcoanelor, construirea mansardelor sau amenajarea unor anexe.

Bogdan Cotigă, purtătorul de cuvânt al Primăriei Sectorului 3, a explicat că autoritățile au solicitat clarificări privind posibilitatea sancționării proprietarilor care au făcut asemenea lucrări în urmă cu 15 ani.

Acesta a ridicat inclusiv problema aplicării în prezent a unor majorări de impozit pentru fapte care reprezentau contravenții la momentul executării lor, transmite ProTV.

„Exemplul pe care mi l-au dat colegii de la Control Construcții a fost să aibă un termen de prescripție. Dacă un cetățean și-a închis balconul acum 15 ani mai poate răspunde? Și mai poate primi o sancțiune sub forma majorării impozitului în prezent? Sau nu? Pentru că el a făcut această contravenție, el a încălcat legea de la momentul respectiv în urmă cu 15 ani”, spune Bogdan Cotigă, purtătorul de cuvânt al Primăriei Sectorului 3.