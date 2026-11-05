Schimbare pentru proprietarii care au închis balcoanele fără autorizație. Decizia ministrului Dezvoltării privind impozitele dublate
SURSA FOTO: oradea.ro - Balcon închis
Ministrul Dezvoltării, Marcel-Alexandru Stoica, a anunțat joi, 5 noiembrie, emiterea unui ordin prin care clarifică regulile privind balcoanele închise fără autorizație, după apariția unor interpretări controversate ale noului Cod al urbanismului. Proprietarii nu vor fi obligați să plătească impozite duble, taxe de zece ori mai mari sau mii de lei pentru intrarea în legalitate a lucrărilor, susține oficialul.
Ministrul Dezvoltării clarifică regulile pentru balcoanele închise fără autorizație
Ordinul emis de Marcel-Alexandru Stoica urmărește să elimine confuziile apărute după intrarea în vigoare a Legii nr. 169/2026 privind aprobarea Codului amenajării teritoriului, urbanismului și construcțiilor (CATUC).
Ministrul a precizat că proprietarii care și-au închis balcoanele fără autorizație nu vor fi obligați să suporte impozite majorate cu 100% pentru întreaga locuință și nici taxe înzecite. De asemenea, aceștia nu vor trebui să cheltuiască sume de ordinul miilor de lei pentru legalizarea modificărilor.
„Am emis astăzi un ordin pentru a clarifica interpretarea prevederilor legale. Nimeni nu va fi obligat să plătească impozit dublu sau taxe înzecite şi nici să cheltuiască mii de lei ca să-şi legalizeze balconul”, a spus clar ministrul Dezvoltării.
Discuțiile au vizat regimul juridic al lucrărilor executate fără autorizație, posibilitatea intrării în legalitate, sancțiunile aplicabile și documentațiile tehnice necesare. Anterior, prevederile fuseseră interpretate în sensul aplicării unui impozit majorat până la regularizarea construcțiilor.
Autoritățile au ridicat problema lucrărilor realizate în urmă cu 10-15 ani
O altă problemă semnalată de autoritățile locale privește termenul de prescripție a răspunderii contravenționale.
Dificultățile apar mai ales în cazul modificărilor realizate cu mult timp în urmă, precum închiderea balcoanelor, construirea mansardelor sau amenajarea unor anexe.
Bogdan Cotigă, purtătorul de cuvânt al Primăriei Sectorului 3, a explicat că autoritățile au solicitat clarificări privind posibilitatea sancționării proprietarilor care au făcut asemenea lucrări în urmă cu 15 ani.
Acesta a ridicat inclusiv problema aplicării în prezent a unor majorări de impozit pentru fapte care reprezentau contravenții la momentul executării lor, transmite ProTV.
„Exemplul pe care mi l-au dat colegii de la Control Construcții a fost să aibă un termen de prescripție. Dacă un cetățean și-a închis balconul acum 15 ani mai poate răspunde?
Și mai poate primi o sancțiune sub forma majorării impozitului în prezent? Sau nu?
Pentru că el a făcut această contravenție, el a încălcat legea de la momentul respectiv în urmă cu 15 ani”, spune Bogdan Cotigă, purtătorul de cuvânt al Primăriei Sectorului 3.
Ce scrie, de fapt, în Ordinul nr. 1338 din 5 noiembrie 2026
„Instrucțiuni de aplicare a prevederilor art. 301 din Legea nr. 169/2026 privind Codul amenajării teritoriului, urbanismului și construcțiilor în privința lucrărilor de închidere a balcoanelor
Prezentele instrucțiuni reprezintă un act cu caracter interpretativ și administrativ, emis în temeiul art. 578 alin. (2) din Legea nr. 169/2026 privind Codul amenajării teritoriului, urbanismului și construcțiilor, potrivit căruia Ministerul responsabil în domeniul amenajării teritoriului, urbanismului și construcțiilor emite ordine, instrucțiuni, ghiduri și alte acte cu caracter tehnic, interpretativ sau administrativ necesare aplicării unitare a prezentului Cod. Prin prezentele instrucțiuni, aplicarea normelor este clarificată pe deplin la nivel administrativ, fiind asigurată aplicarea lor corectă și unitară în teren, fără a mai fi necesară o modificare a legii.
1. Distincţie juridică esenţială: Clădirea nu se consideră ilegal edificată dacă se fac intervenţii neautorizate pe balcoane.
Sancţiunea majorării cu 100% a impozitului pe clădiri a fost concepută de legiuitor exclusiv pentru clădirile realizate integral ilegal (fără autorizaţie), iar nu pentru extinderi minore sau adaptări secundare (cum este închiderea unui balcon) aduse unei clădiri construite legal, precum blocurile de locuinţe.
Trebuie făcută distincţia între clădirile realizate fără respectarea regimului legal de autorizare şi cele edificate în mod legal, asupra cărora au fost efectuate ulterior anumite lucrări punctuale, precum închiderea balcoanelor. Aceste intervenţii nu schimbă, prin ele însele, situaţia juridică a clădirii în ceea ce priveşte legalitatea edificării sale iniţiale şi nu conduc la încadrarea întregii clădiri în categoria celor executate fără autorizaţie de construire sau cu nerespectarea acesteia.
În consecinţă, majorarea impozitului nu este aplicabilă pentru închiderea balcoanelor în clădirile construite în mod legal.
Dublarea impozitului pe întreaga suprafaţă a unui apartament legal de 70-80 mp pentru o modificare neautorizată de 3-4 mp de balcon reprezintă o măsură disproporţionată, abuzivă şi neconstituţională, care distorsionează intenţia legii; ca atare, aceasta nu poate fi aplicată, se prevede în document.
2. Imposibilitatea aplicării retroactive a amenzilor pentru faptele prescrise (termenul de 3 ani)
Executarea lucrărilor fără autorizaţie este o contravenţie supusă termenului general de prescripţie de 3 ani de la finalizarea faptei (conform legislaţiei contravenţionale şi a disciplinei în construcţii).
Pentru balcoanele închise în urmă cu mai mult de 3 ani, dreptul statului de a aplica amenzi sau măsuri punitive este prescris. Legea nr. 169/2026 nu retroactivează şi nu poate transforma o faptă prescrisă într-un motiv de penalizare fiscală asupra unei clădiri construite legal.
3. Regimul juridic al balcoanelor închise (Art. 301 din Legea nr. 169/2026)
Alineatul (2) – Regim permanent: Închiderea balcoanelor sau logiilor la clădiri de locuit multietajate se consideră de importanţă redusă, excepţie făcând lucrările de extindere pe domeniul public a balcoanelor sau logiilor de la nivelul parterului.
Proprietarii au dreptul de a solicita autorizaţie de regularizare pentru aceste lucrări de închidere a balcoanelor sau logiilor de importanţă redusă oricând, fără limită de timp şi fără a fi condiţionaţi de termenul tranzitoriu de 1 an.
Alineatele (7) şi (8) – acestea creează un regim tranzitoriu de doar 1 an (până la 25 august 2027) dedicat exclusiv altor categorii de construcţii ilegale cu impact major (indisciplină în construcţii majoră), nu pentru închiderea de balcoane.
Taxele suplimentare majorate (de 10 ori) prevăzute la alin. (8) se aplică strict cazurilor din regimul tranzitoriu de la alin. (7). Pentru balcoanele care sunt prevăzute la alin. (2) nu se plătesc taxe majorate de 10 ori, ci taxele standard de autorizare.
Regularizarea urmăreşte exclusiv verificarea siguranţei clădirii, legea urmărind siguranţa locatarilor, nu penalizarea abuzivă.
Direcţiile de taxe şi impozite locale nu au temei legal să aplice cota majorată de 100% la impozitul pe apartament pentru simpla existenţă a unui balcon închis.
Intrarea în vigoare a Legii nr. 169/2026 nu instituie obligaţia unei inventarieri generale a balcoanelor închise fără autorizaţie de către autorităţile administraţiei publice locale”, scrie în Ordinul Ministerului Dezvoltării.
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