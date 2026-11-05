Salariul minim ar putea crește în 2027. Premierul Luca Niculescu explică de ce Guvernul nu poate garanta majorarea

Premierul Luca Niculescu a anunțat joi seară, 5 noiembrie, că Guvernul va decide asupra unei eventuale majorări a salariului minim după consultările cu sindicatele și patronatele. Negocierile vor avea loc în cursul lunii noiembrie, în cadrul Consiliului Național Tripartit. Șeful Executivului a evitat să garanteze creșterea salariului minim în 2027, invocând situația finanțelor publice și necesitatea reducerii deficitului bugetar. În prezent, salariul minim brut este de 4.325 de lei.

Majorarea salariului minim în 2027 rămâne în discuție la nivelul Guvernului, iar premierul Luca Niculescu a precizat că o hotărâre va fi luată numai după consultarea partenerilor sociali și evaluarea situației bugetare. Într-un interviu acordat Antena 3 CNN, șeful Executivului a explicat că negocierile vor continua în cadrul Consiliului Național Tripartit, care urmează să fie convocat în această lună.

Premierul a confirmat că primele consultări au avut deja loc, după o întâlnire organizată cu reprezentanții principalelor confederații sindicale. Discuțiile vor fi extinse și la nivelul patronatelor, înainte ca autoritățile să stabilească valoarea viitorului salariu minim.

„Este o discuție pe care am început să o avem cu sindicatele. Acum două zile am avut o întâlnire foarte bună cu principalele confederații sindicale. Va continua împreună cu sindicatele și patronatele, în Consiliul Național Tripartit, o reuniune pe care o vom convoca foarte curând, în această lună, și la sfârșitul ei vom putea spune cu cât se mărește salariul”, a afirmat Niculescu.

Posibilitatea ca salariul minim brut să ajungă la aproximativ 5.000 de lei a fost abordată în cadrul interviului, însă premierul nu a confirmat că Guvernul intenționează să stabilească acest nivel. Luca Niculescu a subliniat că decizia trebuie să țină seama atât de veniturile angajaților, cât și de capacitatea angajatorilor de a suporta costurile salariale.

Șeful Guvernului a invocat deficitul bugetar și obligațiile de consolidare fiscală ale României, explicând că o eventuală majorare trebuie analizată în raport cu situația economică internă și internațională.

„Nu este ceva care ține numai de Guvern. În Consiliul Național Tripartit, după cum am spus, fac parte și patronatele. Noi trebuie să ținem cont de toate aceste sensibilități. Evident că sunt primul care își dorește ca lefurile să fie cât mai potrivite cu nivelul de muncă pe care îl fac oamenii, dar să nu uităm de unde venim, de la ce deficit venim și ce consolidare fiscală trebuie să facem și unde ne aflăm în context internațional”, a explicat prim-ministrul.

Luca Niculescu a atras atenția că măsurile privind veniturile populației trebuie corelate cu obiectivele de reducere a deficitului bugetar, astfel încât România să își poată respecta angajamentele financiare. Premierul a avertizat că deteriorarea situației fiscale ar putea determina adoptarea unor măsuri de ajustare mult mai severe.

Totodată, acesta a susținut că Guvernul trebuie să ia în considerare dificultățile economice resimțite de populație în ultimii doi ani, fără să abandoneze direcția de consolidare fiscală.

„Vom ține cont, în primul rând, de ce își doresc oamenii și vom încerca să mergem pe această linie de echilibru, ca, pe de o parte, să rămânem în traiectoria cunoscută și la care ne-am angajat, pentru că, dacă România intră în incapacitate de plată, ajustarea va fi și mai dură și va fi și mai greu pentru toată lumea. Dar, în același timp, să ne gândim la oamenii din această țară care, încă o dată, după doi ani în care au suferit relativ mult, să nu mai sufere”, a spus premierul.

În ceea ce privește o garanție explicită pentru creșterea salariului minim, premierul a refuzat să își asume un angajament înainte de finalizarea negocierilor și de obținerea datelor fiscal-bugetare definitive. Acesta a explicat că Ministerul Finanțelor recomandă prudență, în timp ce solicitările angajaților pentru venituri mai mari trebuie luate în considerare.

„Acest răspuns vi-l dau după ce avem discuțiile în Consiliul Național Tripartit și, mai ales, atunci când vom ști cum stăm cu datele fiscal-bugetare. Vedeți că în fiecare zi avem date noi, dar nu avem datele finale. Avem prudența care, evident, vine de la Ministerul Finanțelor, avem dorințele legitime ale oamenilor de a trăi mai bine și vă asigur că vom face tot ce putem în acest sens. Dar nu vreau să dau cifre de care, după aceea, s-ar putea să nu reușim să ne ținem”, a afirmat premierul.

Salariul minim brut pe economie a fost majorat la 4.325 de lei începând cu 1 iulie 2026, față de nivelul anterior de 4.050 de lei. Creșterea aplicată la jumătatea anului a fost de 275 de lei brut.

Pentru anul 2027, Guvernul nu a anunțat încă o valoare definitivă și nici un calendar de aplicare a unei eventuale noi majorări. Decizia urmează să fie discutată cu reprezentanții sindicatelor și patronatelor în luna noiembrie, după analizarea datelor privind situația finanțelor publice.