Premierul Luca Niculescu confirmă: Va exista o mărire de pensii în 2027. Ce spune despre procentul majorării

Premierul Luca Niculescu a confirmat că pensiile vor fi majorate în 2027, însă nu a vrut să precizeze deocamdată procentul de creștere sau data de la care va fi aplicată măsura. Șeful Guvernului spune că Executivul așteaptă toate datele economice și bugetare înainte de a stabili valoarea și calendarul majorării pensiilor.

Premierul Luca Niculescu a anunțat că pensiile vor fi majorate în 2027, însă a precizat că Guvernul nu poate stabili deocamdată procentul de creștere sau calendarul aplicării măsurii.

Aflat joi seară la Antena 3, șeful Executivului a explicat că decizia depinde de datele economice și bugetare care urmează să fie analizate.

Niculescu a spus că înțelege preocupările pensionarilor, inclusiv prin discuțiile pe care le are cu vecinii săi, și că le poate transmite momentan doar că majorarea este prevăzută pentru anul viitor.

Premierul a subliniat că România se află încă într-o situație economică și bugetară complexă, motiv pentru care nu poate face angajamente privind valoarea sau momentul exact al creșterii pensiilor.

„Înțeleg această preocupare. Am vecini în cartierul în care locuiesc, care sunt pensionari, cu care discut în fiecare dimineață, înainte să merg la birou. Și nu pot să le dau decât același răspuns pe care vi-l dau dumneavoastră. Va exista o mărire a pensiilor în 2027. Nu pot acum să mă angajez asupra procentului și asupra calendarului, până când nu avem toate cifrele despre care vorbeam, dar vă promit că le vom avea destul de repede. Evident că vrem să fie una pe care oamenii să o simtă cât mai bine în buzunare, dar suntem într-o situație încă destul de complexă, ca să nu spun complicată”, a spus premierul Luca Niculescu, în dialog cu jurnalistul Radu Tudor.

Cu o zi în urmă, și ministrul Muncii, Florin Manole, confirma faptul că va exista o creștere de pensii anul viitor.

Ministrul Muncii a afirmat că pensiile vor crește de la începutul anului viitor, dar a atras atenția că procentul exact trebuie stabilit în urma calculelor și discuțiilor bugetare.

„Cu certitudine se măresc pensiile de la 1 ianuarie 2027. Dacă ar fi să trimit mâine procentul, ar fi 7,3. Dar nu pot să spun că aceasta este promisiunea guvernului”, a declarat Florin Manole, potrivit intervenției de miercuri seara la Antena 3.

Aplicarea unei indexări de 7,3% ar însemna, orientativ, o creștere de 73 de lei pentru o pensie de 1.000 de lei și de aproximativ 219 lei pentru una de 3.000 de lei.

Ministrul a recunoscut că majorările nu sunt mari, dar a subliniat că pot acoperi o parte din cheltuielile gospodăriilor cu venituri reduse.