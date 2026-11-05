Situația reală a bugetului României și măsurile lui Luca Niculescu pentru 2027. Ce spune premierul despre noi taxe, ANAF și prețurile la energie

Premierul Luca Niculescu a anunțat că Guvernul va face o nouă rectificare bugetară, după ce vor fi centralizate datele complete privind situația economică și financiară a României. Informațiile vor fi disponibile după 15 noiembrie. Șeful Executivului a vorbit și despre bugetul pentru 2027, colectarea taxelor, combaterea evaziunii fiscale și măsurile avute în vedere pentru reducerea costurilor cu energia.

Premierul Luca Niculescu a declarat joi, la Antena 3, că primele eforturi ale actualului Executiv au fost îndreptate către adoptarea unei rectificări bugetare, necesară pentru asigurarea finanțării unor cheltuieli esențiale ale statului. Potrivit acestuia, în lipsa rectificării, spitalele ar fi riscat să rămână fără medicamente, școlile fără încălzire, iar plata unor pensii și salarii ar fi putut fi pusă sub semnul întrebării.

Șeful Guvernului a explicat că rectificarea a fost realizată până la sfârșitul lunii octombrie, în contextul în care România traversase o perioadă îndelungată fără un Executiv cu puteri depline. În intervalul respectiv au apărut și alte probleme urgente care au trebuit rezolvate de noua echipă guvernamentală.

„Noi ne angajasem să facem o rectificare bugetară. Fără ea, spitalele ar fi rămas fără medicamente, școlile fără încălzire, nu eram sigur că puteam plăti unele pensii și salarii. Primele eforturi au fost pentru rectificarea bugetară, pe care am făcut-o până la sfârșitul lunii octombrie”, a declarat premierul.

Întrebat despre situația financiară reală a țării și despre dimensiunea deficitului bugetar, Niculescu a precizat că a solicitat Ministerului Finanțelor un raport care să ofere o imagine cât mai clară asupra economiei și finanțelor publice.

Datele complete ar urma să fie disponibile după 15 noiembrie, moment în care Executivul va putea prezenta o situație actualizată și va pregăti o nouă rectificare bugetară.

„Peste două săptămâni vom avea toate datele despre care vorbiți. Am cerut un raport. E normal să vrem să avem o situație cât mai clară despre situația bugetară și economică a României. Imediat după 15 noiembrie vă vom putea răspunde. Vom mai face încă o rectificare bugetară”, a afirmat șeful Guvernului.

Premierul a indicat că principala prioritate a Guvernului în perioada următoare este pregătirea bugetului pentru anul 2027. Acesta trebuie construit astfel încât să respecte angajamentele asumate de România și să ofere încredere instituțiilor internaționale care evaluează situația financiară a țării.

În acest context, Niculescu a atras atenția că agențiile internaționale de rating urmează să analizeze România în primele trei luni ale anului viitor, respectiv în ianuarie, februarie și martie. Premierul a subliniat că viitorul buget trebuie să se încadreze în obiectivele financiare asumate de stat.

„Avem nevoie de un buget care să se înscrie în coordonatele cu care ne-am angajat. Avem agențiile de rating care vin în ianuarie, februarie, martie”, a explicat premierul.

Șeful Executivului a vorbit și despre posibilitatea unor noi majorări de taxe, arătând că populația și companiile au trecut deja printr-o perioadă dificilă, marcată de scumpiri și creșteri de impozite. În opinia sa, introducerea unor noi măsuri de acest tip ar fi dificil de justificat după ultimii doi ani.

„După doi ani dificili, în care prețurile au crescut, au fost creșteri de TVA și alte taxe, este greu să mai vii cu măsuri de genul acesta”, a declarat Niculescu.

Înainte de a lua în calcul noi poveri fiscale, statul trebuie să își reducă propriile cheltuieli, să îmbunătățească încasările bugetare și să intensifice acțiunile împotriva evaziunii fiscale, a mai transmis premierul.

„Primul lucru pe care trebuie să îl facă statul este să strângă el însuși cureaua, să colecteze mai mult, să combată marea evaziune”, a mai spus șeful Guvernului.

Premierul a explicat că îmbunătățirea colectării veniturilor fiscale reprezintă una dintre direcțiile de acțiune ale Guvernului. Acesta a precizat că ANAF și-a îndeplinit planul de colectare în acest an, chiar dacă evoluția economiei a fost diferită de estimările inițiale, iar produsul intern brut a înregistrat o scădere.

Niculescu a arătat că rezultatele finale vor putea fi evaluate la sfârșitul anului, dar a subliniat că îndeplinirea planului de încasări nu este suficientă, fiind necesare îmbunătățiri suplimentare. Pentru atingerea acestui obiectiv, Guvernul va colabora cu ANAF și Ministerul Finanțelor.

„Totuși, ANAF a colectat în acest an conform planului, în condițiile în care produsul intern brut a înregistrat o scădere. Vom vedea care vor fi rezultatele la finalul anului, însă noi începuserăm anul cu o prognoză de creștere economică, care nu s-a concretizat. ANAF și-a îndeplinit planul de colectare. Asta înseamnă o colectare bună, dar, evident, este nevoie de mult mai mult. Vom lucra în acest sens împreună cu ANAF și Ministerul Finanțelor. Există deja programe de digitalizare în curs de implementare. Ministerul Finanțelor și ANAF lucrează și la conectarea POS-urilor cu casele de marcat, astfel încât fiscalizarea să fie mai eficientă. Există și proiecte discutate cu ministrul delegat pentru digitalizare și inteligență artificială. Sunt convins că anul viitor colectarea va fi mai bună decât în acest an și suntem obligați să facem acest lucru”, a afirmat Niculescu.

Un alt subiect abordat de premier a fost costul energiei și identificarea unor soluții care să permită populației și firmelor să beneficieze de prețuri cât mai avantajoase.

Niculescu a explicat că autoritățile analizează mecanisme prin care să sprijine atât consumatorii vulnerabili, cât și companiile, având în vedere importanța competitivității acestora pentru menținerea locurilor de muncă.

Premierul a indicat că discuțiile dintre Ministerul Energiei, instituțiile guvernamentale și reprezentanții sectorului privat ar putea contribui la identificarea unor soluții sustenabile.

Șeful Guvernului a precizat că așteaptă propunerile Ministerului Energiei privind măsurile care ar putea fi aplicate, astfel încât populația să resimtă cât mai puțin efectele costurilor energetice în sezonul rece.

„Aş vorbi puţin despre măsurile la care ne-am gândit şi la care suntem pe cale să ne gândim pentru această iarnă. Pentru că, după cum spuneaţi, facturile sunt importante. Păstrăm măsurile pentru acciza la motorină. Păstrăm şi vedem cum putem să le ţintim mai bine, voucherele pentru energie electrică. Păstrăm reglementarea tarifelor la gaz până la 31 martie, pentru consumul populaţiei. Ne gândim la scheme care să sprijine nu numai pe românii cei mai vulnerabili, dar şi companiile, pentru că fără companii care funcţionează, fără companii care sunt competitive, nu ai locuri de muncă. Vedem ce s-a întâmplat, vedem că locurile de muncă au scăzut. Deci ne gândim şi i-am solicitat Ministerului Energiei să lucreze împreună cu colegii din Guvern, dar şi din mediul privat. Am avut iar o întâlnire foarte bună cu reprezentanţii unor camere de comerţ din mediul privat, să vedem ce soluţii pot găsi împreună, poate pe termen lung, să vedem cum pot face contracte, sau pe termen mediu, contracte care să le asigure energie la un preţ cât mai bun, pentru că dacă tu te-ai pus să cumperi energia de azi pe mâine, sigur că te va costa mai mult decât dacă te gândeşti la un contract care să fie pe luni bune sau pe ani buni”, a declarat Luca Niculescu, premierul României.

Referindu-se la așteptările populației privind intervențiile Guvernului, Niculescu a subliniat că nu a promis soluții miraculoase pentru problemele economice și energetice. În schimb, acesta și-a asumat responsabilitatea unei utilizări mai eficiente a banilor publici.

„N-am promis miracole, dar promit o respectare a modului în care cheltuim banul public”, a declarat Luca Niculescu, premierul României.

În ceea ce privește prețurile carburanților, premierul a amintit că Executivul a prelungit reducerea accizei pentru motorină. Întrebat dacă sunt posibile și alte intervenții pentru limitarea costurilor suportate de șoferi, acesta a precizat că Guvernul analizează în continuare variantele disponibile.