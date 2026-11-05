Impozitul minim pe cifra de afaceri dispare de la 1 ianuarie 2027. Alexandru Nazare: Am promis și ne menținem angajamentul

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a reconfirmat azi că impozitul minim pe cifra de afaceri va fi eliminat de la 1 ianuarie 2027, conform angajamentului asumat de Guvern. Acest impozit a fost introdus în 2024 și vizează companiile mari din România.

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a declarat joi, 5 noiembrie, că Guvernul își menține angajamentul de a elimina impozitul minim pe cifra de afaceri (IMCA) începând cu 1 ianuarie 2027. Măsura vizează companiile mari, plătitoare de impozit pe profit, care au avut în anul precedent o cifră de afaceri de peste 50 de milioane de euro.

Ministrul Finanțelor a precizat că eliminarea impozitului reprezintă un angajament asumat încă din 2025, când autoritățile au decis reducerea la jumătate a cotei aplicabile pentru anul 2026.

„De la 1 ianuarie dispare impozitul minim pe cifra de afaceri. E o promisiune pe care am făcut-o în 2025 în momentul în care am redus acest impozit la jumătate și în același timp ne-am și angajat că la finalul acestui an acest impozit va fi abrogat. Ne menținem acest angajament și el este menționat inclusiv în programul de guvernare”, a declarat Alexandru Nazare, la un eveniment al Uniunii Profesiilor Liberale.

Impozitul minim pe cifra de afaceri a fost introdus în 2024, cu o cotă inițială de 1%. La finalul anului trecut, prin ordonanța-trenuleț, Guvernul a decis reducerea cotei la jumătate pentru 2026, în paralel cu asumarea eliminării taxei începând din 2027.

De altfel, eliminarea IMCA de la 1 ianuarie 2027 este prevăzută și în programul de guvernare cu care Cabinetul Luca Niculescu a fost învestit de Parlament.

Impozitul minim pe cifra de afaceri (IMCA) este o regulă fiscală care vizează exclusiv companiile mari, plătitoare de impozit pe profit. Acesta funcționează ca un prag minim de contribuție la bugetul de stat.

Mecanismul a fost conceput pentru situațiile în care o companie înregistrează venituri foarte mari, dar ajunge să plătească un impozit pe profit foarte mic sau chiar zero.

În astfel de cazuri, statul stabilește o contribuție minimă calculată în funcție de cifra de afaceri, astfel încât societatea să datoreze un anumit nivel de impozit.

Impozitul minim pe cifra de afaceri nu vizează toate firmele din România, ci doar societățile care îndeplinesc simultan două condiții, explică Elite.

Acestea trebuie să fie plătitoare de impozit pe profit și să fi înregistrat, în anul precedent, o cifră de afaceri de peste echivalentul a 50 de milioane de euro.

Prin urmare, impozitul nu se aplică microîntreprinderilor, persoanelor fizice autorizate (PFA) sau societăților care nu plătesc impozit pe profit.

IMCA nu înlocuiește automat impozitul pe profit, ci presupune compararea celor două obligații fiscale pentru a stabili suma pe care compania trebuie să o achite statului.

Prima valoare este impozitul pe profit calculat în condiții normale, respectiv 16% din profitul impozabil. A doua este impozitul minim, determinat prin aplicarea cotei prevăzute de lege asupra bazei de calcul aferente cifrei de afaceri.

Dacă impozitul pe profit calculat în mod obișnuit este mai mic decât impozitul minim rezultat din cifra de afaceri, societatea trebuie să achite suma mai mare.

Astfel, IMCA funcționează ca un prag fiscal inferior. Statul stabilește o contribuție minimă pe care trebuie să o plătească societățile cu rulaje foarte mari, chiar dacă profitul lor impozabil este redus.

Inițial, impozitul minim pe cifra de afaceri a fost stabilit la o cotă de 1%. Ulterior, nivelul acestuia a suferit modificări, iar cota aplicabilă este cea prevăzută de Codul Fiscal în vigoare la momentul efectuării calculului, în funcție de reglementările fiscale aplicabile.

De asemenea, baza de calcul nu este întotdeauna identică cu cifra de afaceri contabilă brută a societății. Legislația prevede anumite ajustări care trebuie luate în considerare la determinarea impozitului datorat.