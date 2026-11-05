Google, Meta și TikTok dau în judecată statul California. Noua lege pentru protecția minorilor provoacă un conflict cu giganții tehnologici

Google, Meta și TikTok au deschis procese împotriva statului California pentru a împiedica aplicarea unei legi care restricționează accesul copiilor sub 16 ani la anumite funcționalități ale rețelelor sociale. Acțiunile au fost depuse miercuri, 4 noiembrie 2026, în Statele Unite. Companiile susțin că noile prevederi încalcă libertatea de exprimare și limitează dreptul părinților de a decide asupra activității online a copiilor. Legea, promulgată în septembrie, urmărește reducerea riscului de utilizare compulsivă a platformelor digitale de către minori.

Google, Meta Platforms și TikTok au inițiat acțiuni judiciare separate împotriva statului California, solicitând blocarea unei legi care introduce restricții pentru platformele online utilizate de copiii cu vârste sub 16 ani.

Potrivit informațiilor transmise de Reuters, litigiile vizează Proiectul de lege 1709 al Adunării Legislative din California, o reglementare concepută pentru a limita utilizarea unor funcționalități digitale considerate susceptibile să încurajeze comportamentul compulsiv în rândul minorilor.

Actul normativ interzice platformelor să pună la dispoziția copiilor sub 16 ani anumite mecanisme descrise drept „funcționalități de exploatare psihologică”. Printre acestea se numără recomandările personalizate de conținut și redarea automată a videoclipurilor, instrumente utilizate pentru menținerea atenției utilizatorilor.

Legea prevede, de asemenea, eliminarea conturilor copiilor care beneficiază de funcționalitățile interzise, măsură contestată de companiile tehnologice.

Google, Meta și TikTok argumentează în documentele depuse în instanță că autoritățile din California încearcă să impună platformelor propriile reguli privind selectarea și prezentarea conținutului destinat minorilor.

În opinia companiilor, legislația interferează nejustificat cu deciziile editoriale ale platformelor și transferă către autoritățile statului responsabilitatea unor alegeri care ar trebui să aparțină părinților.

Reclamanții invocă Primul Amendament al Constituției Statelor Unite, care protejează libertatea de exprimare, susținând că restricțiile impuse asupra modului de organizare și distribuire a conținutului contravin acestei garanții constituționale.

Un alt argument juridic privește Secțiunea 230 din Legea federală privind decența în comunicații. Această prevedere oferă, în general, platformelor online protecție împotriva răspunderii pentru conținutul publicat de utilizatori.

Companiile consideră că noua legislație intră în conflict și cu acest cadru federal, prin obligațiile impuse operatorilor platformelor digitale.

Meta Platforms, compania care deține Facebook și Instagram, susține că statul California nu poate impune modificări ale modului în care platformele selectează și afișează conținutul publicat de utilizatori, fără a încălca protecțiile constituționale privind libertatea de exprimare.

„Statul nu poate, în conformitate cu Primul Amendament, să anuleze deciziile editoriale ale Meta privind selectarea și afișarea… miliardelor de postări care conțin exprimări ale unor terți”, a susținut compania-mamă a Facebook și Instagram în plângerea depusă.

Google, companie din grupul Alphabet care deține platforma YouTube, și TikTok, controlată de grupul chinez ByteDance, au formulat argumente juridice similare în acțiunile lor.

Cele trei companii urmăresc împiedicarea aplicării prevederilor contestate, considerând că acestea afectează modul în care își administrează serviciile și distribuie conținutul către utilizatorii minori.

Procesele deschise de Google, Meta și TikTok îl vizează pe procurorul general al Californiei, Rob Bonta, responsabil pentru aplicarea legislației statului.

Acesta figurează ca unic pârât în acțiunile judiciare prin care companiile solicită blocarea noilor restricții.

Până joi, 5 noiembrie, biroul procurorului general nu transmisese un răspuns la solicitările de comentarii privind argumentele prezentate de companiile tehnologice.

Legea contestată de Google, Meta și TikTok a fost promulgată pe 10 septembrie 2026 de guvernatorul Californiei, Gavin Newsom, în cadrul măsurilor destinate protejării minorilor în mediul digital.

Reglementarea urmărește limitarea accesului copiilor sub 16 ani la funcționalități ale platformelor online care pot încuraja utilizarea repetitivă și prelungită a rețelelor sociale.

La momentul promulgării, Gavin Newsom a susținut că protecția copiilor trebuie să reprezinte o prioritate în dezbaterile privind dezvoltarea și reglementarea tehnologiilor digitale.

Guvernatorul a declarat că statul California „nu va sta cu mâinile în sân în timp ce tehnologia nereglementată îi pune în pericol pe copiii noștri”, subliniind astfel poziția administrației sale în favoarea introducerii unor restricții pentru platformele accesate de minori.