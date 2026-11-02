Românii petrec peste 4 ore pe zi pe internet. ANCOM avertizează asupra fraudelor și dezinformării online

Nouă din zece români folosesc cel puțin o dată pe săptămână platformele de socializare și distribuire de conținut, iar 65% dintre utilizatori spun că au întâlnit în ultimul an cel puțin o formă de fraudă sau conținut înșelător. Potrivit unui studiu realizat de Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunicații (ANCOM), românii petrec, în medie, 4 ore și 19 minute pe zi pe internet, iar tinerii cu vârste între 14 și 24 de ani depășesc cinci ore. În același timp, doar 34% dintre părinți declară că folosesc măsuri de control al activității online a copiilor.

Potrivit studiului „Utilizarea platformelor online – persoane fizice”, realizat la comanda ANCOM, platformele de socializare și creare sau distribuire de conținut sunt cele mai utilizate servicii online.

Aproximativ 89% dintre respondenți accesează astfel de platforme cel puțin o dată sau de două ori pe săptămână, iar 75% le folosesc zilnic sau aproape zilnic.

Pe următoarele locuri se află platformele de căutare și informare, utilizate de 82% dintre respondenți, și serviciile de streaming video și muzical, accesate de 80%.

În medie, utilizatorii petrec 4 ore și 19 minute pe zi online. Cele mai frecvente activități sunt comunicarea prin mesaje și apeluri audio sau video, menționată de 96% dintre respondenți, divertismentul și utilizarea rețelelor sociale, fiecare cu 92%.

Tinerii cu vârste între 14 și 24 de ani petrec cel mai mult timp pe internet, depășind cinci ore zilnic, în timp ce durata utilizării scade odată cu înaintarea în vârstă.

Datele ANCOM arată că 65% dintre respondenți au întâlnit, în ultimele 12 luni, cel puțin o formă de fraudă sau conținut înșelător pe platformele online.

Cele mai frecvente situații au fost dezinformarea și informațiile false, semnalate de 51% dintre participanți. Alte 38% dintre persoane au întâlnit conținut de tip deepfake, în timp ce 33% au raportat conturi false sau cazuri de impersonare.

Tentativele de phishing au fost întâlnite de 31% dintre respondenți.

Deși majoritatea utilizatorilor recunosc existența riscurilor, numai 52% se consideră informați în privința acestora, iar doar 12% declară că sunt foarte bine informați.

„Există o conştientizare ridicată a principalelor riscuri, dar aceasta nu acoperă în mod uniform toate consecinţele utilizării online. Fraudele financiare, dezinformarea, phishing-ul şi grooming-ul sunt percepute ca fiind riscante de aproximativ 72-73% dintre respondenţi. În schimb, tinerii de 14-17 ani conştientizează într-o măsură mai redusă o serie de consecinţe ale utilizării platformelor, inclusiv afectarea altor persoane prin distribuirea informaţiilor false, reducerea interacţiunilor faţă în faţă sau utilizarea datelor personale pentru profilare şi publicitate”, potrivit studiului ANCOM.

Studiul evidențiază și diferențe între nivelul de conștientizare a riscurilor și măsurile concrete adoptate pentru protejarea conturilor online.

Aproximativ 68% dintre respondenți declară că verifică și, atunci când este necesar, modifică setările de confidențialitate și securitate ale conturilor.

Totuși, numai 40% utilizează autentificarea în doi pași, o măsură suplimentară pentru protejarea accesului la conturile personale.

„68% dintre respondenţi declară că verifică şi, dacă este necesar, modifică setările de confidenţialitate şi securitate ale conturilor, iar 40% utilizează autentificarea în doi paşi. Totuşi, verificarea acestor setări este realizată cel mai frecvent doar ocazional: 32% o fac o dată la câteva luni, iar 22% mai rar de o dată pe an. Pentru 14%, verificarea are loc o singură dată, la crearea contului sau instalarea aplicaţiei”, se precizează în studiu.

În ceea ce privește protejarea datelor personale, 43% dintre utilizatori declară că limitează informațiile publicate pe internet.

Protecția minorilor reprezintă un alt subiect analizat de ANCOM, în condițiile în care adolescenții se numără printre cei mai activi utilizatori ai platformelor digitale.

Potrivit studiului, 70% dintre respondenți consideră că funcțiile de control parental și setările de siguranță sunt utile, însă utilizarea efectivă a acestora este mult mai redusă.

Doar 34% dintre părinți declară că folosesc măsuri precum limitarea timpului petrecut online, activarea funcțiilor de control parental sau verificarea conținutului accesat de copii.

„70% dintre respondenţi consideră funcţiile de control parental şi setările de siguranţă oferite de platforme ca fiind destul de sau foarte utile. Cu toate acestea, o treime dintre minori declară că părinţii nu utilizează măsuri de control parental, iar doar 34% dintre părinţi menţionează utilizarea unor măsuri precum limitarea timpului de acces, funcţiile de control parental sau verificarea/monitorizarea conţinutului accesat”, se menţionează în document.

Jumătate dintre părinți afirmă că discută cu cei mici despre siguranța online, fraude, hărțuire și protecția datelor personale.

Totodată, 52% dintre părinții responsabili de stabilirea regulilor de utilizare au fost de acord cu deschiderea unui cont online de către copil, procentul fiind mai ridicat în cazul adolescenților cu vârste între 12 și 17 ani.

Aproximativ jumătate dintre minorii participanți la cercetare au declarat că au cerut acordul unui părinte sau tutore înainte de a crea un cont pe o rețea socială.

Cercetarea arată că aproape trei sferturi dintre respondenți nu folosesc instrumente de monitorizare a timpului petrecut pe internet.

Cei care nu utilizează asemenea instrumente petrec online, în medie, 4 ore și 8 minute zilnic, comparativ cu 4 ore și 45 de minute în cazul celor care își monitorizează propria activitate și 4 ore și 54 de minute pentru cei care folosesc instrumente de monitorizare destinate altor membri ai familiei.

Aproximativ 75% dintre participanți utilizează internetul pentru informare și cumpărături online. În rândul adolescenților de 14-17 ani, procentele sunt de 47% pentru informare și 62% pentru cumpărături.

Studiul a fost realizat la comanda ANCOM, prin interviuri online, în perioada 4 august – 1 septembrie 2026, pe un eșantion de 1.450 de respondenți cu vârste de peste 14 ani, care au utilizat platforme online în ultimele 12 luni și au fost implicați în decizia privind utilizarea acestora.

Concluziile cercetării indică un decalaj între conștientizarea riscurilor digitale și adoptarea constantă a măsurilor de protecție, atât în cazul adulților, cât și al minorilor.