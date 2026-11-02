Aproape 70% dintre români au venituri sub medie. O locuință cumpărată prin credit poate ajunge să coste mai mult decât dublu

Aproape 70% din populația României se află sub nivelul venitului mediu pe gospodărie, ceea ce limitează accesul la creditele imobiliare. Un reprezentant al Ministerului Dezvoltării avertizează că dobânzile și celelalte costuri ale finanțării pot face ca o locuință achiziționată printr-un împrumut pe 20 sau 30 de ani să ajungă să coste mai mult decât dublul prețului inițial. Tinerii se confruntă și cu dificultatea de a economisi banii necesari pentru avans.

Accesul la o locuință proprietate personală rămâne dificil pentru o mare parte a populației, în special pentru persoanele care nu au venituri suficiente pentru a contracta un credit imobiliar.

Liviu Tudor Băileșteanu, directorul Direcției Politici și Strategii din cadrul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, a atras atenția că statisticile generale nu reflectă întotdeauna dificultățile financiare cu care se confruntă gospodăriile din România.

Ministerul derulează în prezent un proiect împreună cu Banca Mondială, dedicat locuirii accesibile, în cadrul căruia sunt analizate inclusiv veniturile populației și posibilitățile de finanțare a achiziției unei locuințe.

„În prezent derulăm un proiect împreună cu Banca Mondială vizavi de locuirea accesibilă şi trebuie să mergem puţin mai în detaliu cu privire la statistici. În termen global, situaţia pare că e cât de cât ok, dar dacă mergem mai în detaliu, observăm că aproape 70% din populaţia României se încadrează sub venitul mediu pe gospodărie. Asta arată o problemă pentru ei în a-şi permite un credit”, a afirmat Liviu Tudor Băileșteanu.

Declarațiile au fost făcute luni, în cadrul evenimentului „Orașul meu – acasă și la birou”, ediția a V-a, organizat de News.ro.

Pe lângă nivelul veniturilor, un alt obstacol important îl reprezintă costul finanțării.

Potrivit reprezentantului Ministerului Dezvoltării, analiza accesibilității locuințelor nu trebuie să se limiteze la prețurile cerute de dezvoltatori sau de proprietari.

Trebuie luată în calcul și suma totală pe care cumpărătorul ajunge să o achite băncii pe durata contractului de credit.

„Al doilea aspect trebuie să vedem şi costurile creditului. Din analizele pe care le efectuăm, pe de o parte este preţul de achiziţie care reprezintă o discuţie, dar costul e destul de mare în România, vedem cu toţii, faci un credit imobiliar iar la final, peste 20 sau 30 de ani plăteşti mai mult decât dublu pentru locuinţa pe care o achiziţionezi”, a explicat oficialul guvernamental.

Astfel, chiar dacă o persoană îndeplinește condițiile pentru obținerea unui împrumut, costul total al locuinței poate deveni considerabil mai mare decât prețul de achiziție.

Diferența este determinată de costurile creditării acumulate pe parcursul perioadei de rambursare, care poate ajunge la două sau trei decenii.

Situația este și mai complicată pentru tinerii care încearcă să își cumpere prima locuință.

În cazul acestora, problema nu este reprezentată exclusiv de posibilitatea de a plăti ratele lunare, ci și de economisirea sumei necesare pentru avans.

Liviu Tudor Băileșteanu a indicat această dificultate drept unul dintre aspectele care trebuie analizate în cadrul politicilor pentru îmbunătățirea accesului la locuințe.

Chiar și persoanele care ar putea susține o rată lunară se pot confrunta cu obstacole la momentul achiziției, dacă nu dispun de economiile necesare pentru contribuția inițială.

Reprezentantul Ministerului Dezvoltării consideră că îmbunătățirea accesului la locuințe necesită colaborarea dintre autorități și sectorul privat.

Unul dintre obiective ar trebui să fie identificarea unor facilități care să îi ajute efectiv pe cumpărători, fără ca avantajele oferite să fie absorbite ulterior prin majorarea prețurilor.

„Trebuie să lucrăm pe zona aceasta, trebuie să fie un dialog între autorităţi şi sectorul privat pentru ca toate facilităţile care ar putea fi obţinute să nu fie speculate şi să ducă, apoi, la creşterea preţurilor”, a adăugat Liviu Tudor Băileșteanu.

Proiectul derulat împreună cu Banca Mondială urmărește analizarea în detaliu a problemelor legate de locuirea accesibilă. Oficialul nu a anunțat însă, în declarațiile prezentate, măsuri concrete de sprijin, valori ale eventualelor facilități sau un calendar pentru introducerea acestora.