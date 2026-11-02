Cât ar trebui să cheltuie românii pentru locuință. Anunț de la Ministerul Dezvoltării privind veniturile lunare

Costurile pentru locuință nu ar trebui să depășească 40% din veniturile persoanei care locuiește în ea, indiferent dacă este vorba despre rate la bancă, întreținere sau alte taxe. Explicația a fost oferită de Liviu Tudor Băileșteanu, directorul Direcției Politici și Strategii din cadrul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, care a subliniat că accesul la o locuință nu trebuie să afecteze calitatea vieții.

Liviu Tudor Băileșteanu a explicat luni, 2 noiembrie, că o locuință poate fi considerată accesibilă atunci când toate cheltuielile necesare locuirii nu depășesc 40% din venitul beneficiarului.

Declarația a fost făcută în cadrul evenimentului „Orașul meu – acasă și la birou”, ediția a V-a, organizat de agenția de presă News.ro.

Reprezentantul Ministerului Dezvoltării a precizat că acest prag trebuie raportat la toate costurile asociate locuirii, nu doar la rata unui credit.

„Locuinţa accesibilă are o definiţie foarte simplă: costul locuirii pentru cel care locuieşte în ea nu trebuie să depăşească 40%, fie că vorbim de credit, fie că vorbim de întreţinere sau alte taxe sau ce trebuie să mai plătească. Aici trebuie să se limiteze cetăţeanul pentru că el este în centrul acestui fenomen, astfel încât să nu fie un efort care să ducă la scăderea calităţii vieţii. Deci asta înseamnă locuinţă accesibilă”, a afirmat Liviu Tudor Băileșteanu.

Oficialul a atras atenția că asigurarea accesului populației la locuințe cu costuri suportabile reprezintă o problemă complexă, care necesită implicarea mai multor categorii de actori.

Potrivit acestuia, autoritățile publice, indiferent de nivelul administrativ la care funcționează, trebuie să poarte discuții serioase cu reprezentanții mediului privat pentru identificarea unor soluții.

Liviu Tudor Băileșteanu a avansat și posibilitatea dezvoltării unor parteneriate public-private, prin intermediul cărora să fie realizate proiecte de locuințe accesibile.

Propunerea urmărește implicarea autorităților și a sectorului privat în dezvoltarea unor soluții de locuire care să nu presupună costuri excesive pentru beneficiari.