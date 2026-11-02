Cât costă să devii proprietar în România. Prețurile locuințelor și creditele ipotecare, în funcție de regiune

Bucureștenii și ardelenii plătesc cele mai mari sume pentru locuințele achiziționate prin credit ipotecar, potrivit unei analize realizate de Ipotecare.ro pe baza a peste 25.000 de cereri de finanțare procesate în primele nouă luni ale anului 2026. În București-Ilfov și Transilvania, prețul mediu al unei locuințe cumpărate prin credit depășește 120.000 de euro, iar împrumuturile contractate sunt de peste 80.000 de euro. La polul opus se află Muntenia, unde atât prețurile locuințelor, cât și valorile creditelor sunt cele mai reduse.

Potrivit analizei Ipotecare.ro, realizată pe baza a 25.336 de cereri de credit procesate la nivel național în perioada ianuarie-septembrie 2026, București-Ilfov ocupă primul loc în clasamentul regiunilor cu cele mai mari prețuri ale locuințelor achiziționate prin finanțare ipotecară.

Valoarea medie a unei locuințe cumpărate prin credit în București-Ilfov a ajuns la 122.062 de euro, ușor peste media de 121.619 euro înregistrată în Transilvania, regiune care include județele Alba, Bistrița-Năsăud, Brașov, Cluj, Covasna, Harghita, Mureș și Sibiu.

În același timp, valoarea medie a creditului ipotecar a depășit 86.000 de euro în București-Ilfov și s-a apropiat de 84.000 de euro în Transilvania.

Acestea sunt singurele două regiuni din România în care prețul mediu al unei locuințe cumpărate prin credit depășește 110.000 de euro, iar valoarea medie a finanțării trece de 80.000 de euro.

Pe locul al treilea în clasament se află Banatul, regiune care cuprinde județele Arad, Caraș-Severin, Hunedoara și Timiș. Aici, prețul mediu al unei locuințe achiziționate prin credit ipotecar a fost de aproape 108.000 de euro, în timp ce valoarea medie a împrumutului s-a apropiat de 76.000 de euro.

Urmează Dobrogea, formată din județele Constanța și Tulcea, unde locuințele cumpărate prin credit au avut un preț mediu de aproximativ 103.000 de euro, iar finanțarea medie a fost de circa 75.000 de euro.

În Oltenia, care include județele Dolj, Gorj, Mehedinți, Olt și Vâlcea, prețul mediu al unei locuințe a fost de 100.003 euro, în timp ce valoarea creditului ipotecar s-a apropiat de 70.500 de euro.

Cele mai mici valori au fost înregistrate în Muntenia, în județele Argeș, Brăila, Buzău, Călărași, Dâmbovița, Giurgiu, Ialomița, Prahova și Teleorman. În această regiune, prețul mediu al unei locuințe cumpărate prin credit a depășit ușor 90.000 de euro, iar valoarea medie a finanțării a fost de 66.005 euro.

Analiza evidențiază și diferențele dintre veniturile declarate de persoanele care solicită credite ipotecare în diferite regiuni ale țării.

Bucureștiul ocupă primul loc, cu un venit mediu lunar de aproape 12.000 de lei, urmat de Dobrogea, cu aproximativ 11.500 de lei, și Transilvania, cu circa 10.500 de lei.

Potrivit analizei, veniturile mai ridicate din Dobrogea sunt explicate în principal prin câștigurile realizate de navigatori.

În celelalte regiuni, venitul mediu asociat unei cereri de credit ipotecar variază între 9.000 și 10.000 de lei.

Un alt indicator analizat este ponderea cererilor care includ un codebitor. În Transilvania și Moldova, aproximativ 44%-45% dintre solicitările de finanțare sunt depuse împreună cu un codebitor, comparativ cu 36% în Dobrogea și 39% în București-Ilfov.

„Diferenţele dintre principalele regiuni ale ţării rezultă din dezvoltarea marilor pieţe rezidenţiale regionale, care este sinonimă cu preţuri mai ridicate şi, implicit, credite ipotecare cu o valoare mai mare. Diferenţe apar şi în cazul celorlalţi indicatori analizaţi: ardelenii şi moldovenii au cel mai ridicat procent de codebitori, de 44%-45% din totalul solicitărilor de credit ipotecar, în timp ce în Dobrogea doar 36% dintre cereri includ şi un codebitor, respectiv 39% în regiunea Bucureşti-Ilfov. În ansamblu, piaţa ipotecară din România a continuat să se dezvolte şi în 2026, tot mai multe zone reducând din decalajul înregistrat faţă de principalele pieţe regionale”, a declarat Laurențiu Bogdan, managing partner Ipotecare.ro.

La nivel național, valoarea medie a unei locuințe achiziționate prin credit ipotecar în primele nouă luni din 2026 a fost de 105.080 de euro, iar valoarea medie a creditului s-a apropiat de 75.000 de euro.

Venitul mediu lunar declarat în cererile analizate a fost de 10.183 de lei. Acesta include și veniturile codebitorului, în cazul solicitărilor depuse de două persoane.

Aproximativ 40% dintre cererile de credit ipotecar analizate au inclus un codebitor.

În ceea ce privește destinația finanțării, peste 84% dintre dosare au vizat achiziționarea unei locuințe, în timp ce aproape 16% au avut ca obiect refinanțarea unui credit existent.