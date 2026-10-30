Cât costă un sat întreg cu 15 case, o sală de mese uriașă și teren de 24.000 de metri pătrați

Un sat din Germania, format din 15 case și o clădire centrală, a fost scos la vânzare pentru 390.000 de euro. Proprietatea se află în localitatea Kamsdorf, din districtul Saalfeld-Rudolstadt, landul Turingia, și cuprinde o suprafață totală de aproximativ 24.000 de metri pătrați. Clădirile au fost eliberate de amenajările interioare, iar viitorul proprietar va trebui să se ocupe de finisaje și mobilarea locuințelor.

Fiecare dintre cele 15 case are aproximativ 100 de metri pătrați, iar ansamblul include și o clădire centrală, dotată cu o sală de mese de peste 300 de metri pătrați. Terenul este înconjurat de pajiști, pădure și arbori de dimensiuni mari, iar lacul de acumulare Hohenwarte se află la numai câteva sute de metri distanță.

Proprietatea este promovată pe platformele imobiliare obișnuite, iar anunțul de vânzare pune accent pe posibilitatea dezvoltării unui proiect nou, adaptat caracteristicilor locului. Proprietarii precizează că nu caută „un cumpărător pentru un teren, ci pe cineva cu viziune, care să recunoască potențialul de a crea ceva extraordinar în acest loc”.

Din punct de vedere al utilităților, clădirile dispun de racorduri la electricitate și apă potabilă. Evacuarea apelor uzate se realizează în prezent printr-o fosă septică, iar lucrările de amenajare interioară și mobilare rămân în sarcina celui care va cumpăra complexul, potrivit kleinanzeigen.de.

Complexul are o istorie care începe în perioada Republicii Democrate Germane (RDG). Potrivit actualului proprietar, Franz Eberitsch, clădirile au fost utilizate între 1954 și 1990. Inițial, acestea au servit drept spații de cazare pentru ucenicii unui combinat siderurgic din Turingia, iar ulterior au fost transformate într-o unitate destinată vacanțelor și activităților recreative.

După căderea Zidului Berlinului, proprietatea a rămas nefolosită timp de aproximativ zece ani. Situația s-a schimbat începând cu anul 2000, când unele dintre case au fost din nou ocupate în scop rezidențial, după cum a relatat Eberitsch.

Proprietarul susține că persoanele care au locuit acolo erau înregistrate oficial la adresa complexului și că această situație a fost însoțită inclusiv de acordarea unor forme de sprijin financiar din partea statului german.

„Locatarii erau înregistrați oficial la această adresă și, din câte știu, pentru această adresă au fost acordate chiar și ajutoare de stat, precum alocația pentru locuință”, a explicat proprietarul.

Pe baza acestor împrejurări, Eberitsch a considerat că folosirea clădirilor ca locuințe era permisă din punct de vedere legal. Ulterior, însă, au apărut dificultăți legate de reglementările urbanistice și de autorizațiile necesare pentru continuarea utilizării și dezvoltarea proprietății.

Acesta a cumpărat complexul în 2014, după ce s-a întors în Germania împreună cu familia, venind din Noua Zeelandă. La momentul achiziției, planul său era „să creeze un loc în care oamenii să poată trăi aproape de natură, să experimenteze spiritul comunității și să construiască împreună ceva nou”. Proiectul nu a putut fi pus în aplicare conform planurilor inițiale, deoarece situația juridică a terenului și a clădirilor a ridicat probleme în raport cu legislația germană privind construcțiile.

Una dintre principalele dificultăți este lipsa unui plan urbanistic de dezvoltare pentru proprietate. Potrivit reglementărilor privind amenajarea teritoriului, terenul este încadrat într-o categorie cunoscută drept „zonă exterioară”, deși se află la o distanță de numai aproximativ 200 de metri de marginea satului.

Un alt aspect important este perioada în care complexul nu a fost utilizat. Autoritățile au stabilit că, după întreruperea activității dintre 1990 și 2000, drepturile care permiteau continuarea folosirii clădirilor în condițiile anterioare au expirat.

Franz Eberitsch a confirmat că situația a devenit mai complicată în momentul în care a încercat să înceapă lucrări mai ample de renovare și să dezvolte proprietatea.

„Când am dorit ulterior să renovăm complexul mai amplu și să îl dezvoltăm în continuare, situația juridică din perspectiva legislației în construcții a fost reevaluată. Ni s-a comunicat că notificările anterioare nu modificau situația din punct de vedere urbanistic și că drepturile dobândite anterior expiraseră deja din cauza întreruperii îndelungate a utilizării”, a spus Franz.

În prezent, autoritățile au rezerve cu privire la posibilitatea folosirii permanente a proprietății ca spațiu rezidențial. Eberitsch consideră că o asemenea utilizare ar putea „constitui așa-numita dezvoltare dispersată într-o zonă rurală”.

Pentru ca imobilele să poată fi folosite legal în scopul dorit, ar fi nevoie de aprobarea unui nou plan urbanistic de dezvoltare sau de obținerea unei alte autorizații de construire. Prin urmare, achiziția complexului nu înseamnă automat că viitorul proprietar poate utiliza toate cele 15 case ca locuințe permanente.

În ciuda obstacolelor administrative, actualul proprietar consideră că ansamblul are perspective de dezvoltare. Una dintre variantele pe care le-a avut în vedere este transformarea proprietății într-un sat dedicat sănătății, recuperării și activităților de prevenție.

Conceptul ar presupune reunirea mai multor servicii și terapii într-un singur loc. Printre activitățile avute în vedere se numără fizioterapia, osteopatia, naturopatia și yoga. Acestea ar putea fi completate de spații de cazare pentru persoanele interesate de astfel de servicii.

Clădirea centrală ar urma să aibă un rol important în organizarea activităților comunitare. Sala de mese, care depășește 300 de metri pătrați, ar putea fi utilizată pentru mese comune, seminare și alte întâlniri. Astfel, cele 15 case și spațiile comune ar putea fi integrate într-un proiect cu mai multe funcționalități.

Anunțul imobiliar menționează și posibilitatea realizării lucrărilor de construcție, extindere și amenajare exterioară ”direct prin intermediul companiei de construcții afiliate proprietarului”. Această precizare indică faptul că actualul proprietar are și un interes economic legat de eventualele lucrări care ar putea fi realizate după vânzarea proprietății.

Eberitsch spune că și-ar fi dorit să ducă personal la îndeplinire proiectul, însă investițiile necesare pentru continuarea lucrărilor depășesc resursele financiare de care dispune în prezent. În aceste condiții, a decis să scoată la vânzare întregul complex, la prețul de 390.000 de euro.

Proprietarul consideră că situația acestei proprietăți evidențiază dificultățile întâmpinate atunci când clădiri existente, care au avut anterior o funcție clară, sunt readuse în circuitul economic și rezidențial după o perioadă îndelungată de neutilizare.