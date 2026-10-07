Un sat întreg din Spania, scos la vânzare pentru zero euro. Oferta care ascunde un detaliu neașteptat

Un sat abandonat din Galicia, Spania, a fost promovat cu un preț de vânzare de 0 euro, însă oferta nu înseamnă că proprietatea poate fi preluată gratuit și fără condiții. A Barca, o fostă localitate aflată pe râul Miño, are aproximativ 12 case din piatră și o suprafață de circa 15.000 de metri pătrați.

Povestea ofertei datează de mai bine de un deceniu. În 2014, mai multe publicații, printre care Fox News și BBC, relatau despre inițiativa primarului din Cortegada de a găsi un investitor dispus să preia satul abandonat A Barca.

Localitatea a revenit în atenția publicului online în 2026, după ce oferta cu prețul de zero euro a reapărut în materialele site-ului imobiliar Aldeas Abandonadas. Anunțul este însă însoțit în prezent de mențiunea „NO DISPONIBLE”, adică „indisponibil”. În spatele prețului simbolic se află o condiție esențială: satul nu este oferit ca proprietate care poate fi deținută definitiv de cumpărător.

Potrivit descrierii ofertei, A Barca are aproximativ o duzină de case care necesită lucrări de reabilitare. Patru dintre acestea au două etaje, iar proprietatea include și fântâni și poduri.

Ideea prezentată pentru dezvoltarea zonei era transformarea fostului sat într-o destinație turistică. Printre variantele avansate se numărau un sat destinat ecoturismului, un hotel cu spa și un centru de agrement.

În iunie 2024, Elvira Fafián, reprezentanta firmei Aldeas Abandonadas, explica într-un interviu pentru publicația La Región din Ourense motivul pentru care oferta fusese afișată la zero euro. Prețul fusese „pus așa pentru anunț”, a precizat ea, deoarece ceea ce se oferea era, de fapt, o concesiune.

Condiția schimbă semnificativ natura tranzacției. Potrivit explicațiilor sale, „satul nu va fi niciodată al tău”, iar după expirarea unei perioade de 50 de ani, proprietatea urma să revină companiei energetice Naturgy, potrivit informațiilor publicate de ecoticias.com.

Casele abandonate din A Barca au fost între timp acoperite în mare parte de vegetație. Aspectul actual al localității reflectă anii în care clădirile și infrastructura nu au mai fost utilizate.

O altă problemă importantă o reprezintă utilitățile. Rețelele de apă și electricitate se află la cel puțin doi kilometri de sat, iar conectarea acestuia la infrastructura existentă presupune costuri considerabile.

Avelino de Francisco, primarul din Cortegada, fusese cel care încercase în 2014 să găsească o soluție pentru A Barca și să atragă un investitor care să readucă localitatea la viață. În declarațiile făcute pentru BBC în acel an, edilul evidenția potențialul turistic al zonei și vorbea despre resursele naturale din apropiere: „Avem izvoare termale, zone de râuri, munți, avem zone minunate pentru drumeții”. El mai spunea că cei care ar ajunge în localitate ar descoperi că „aici nu există stres”.

Un deceniu mai târziu, situația proiectului era diferită. În 2024, Avelino de Francisco declara pentru La Región că planul inițiat de administrația locală nu mai putea fi dus mai departe, după ce Naturgy, compania care preluase societatea de utilități ce deținuse satul, insistase asupra revenirii proprietății după perioada de 50 de ani.

Estimările primăriei indicau costuri cuprinse între 2 și 3 milioane de euro pentru refacerea străzilor și drumurilor, precum și pentru reconectarea satului la rețelele de apă și electricitate.

Limitarea concesiunii la 50 de ani a reprezentat, de asemenea, un obstacol pentru mai mulți potențiali investitori. Primarul a declarat că printre cei care au renunțat la proiect s-au aflat o companie din Olanda, investitori germani și persoane interesate din Madrid.

În 2014, Fox News, citând El País, relata că cel mai avansat proiect aparținea unei companii britanice care intenționa să transforme satul într-un centru de recuperare destinat persoanelor cu boli cardiace.

Numele A Barca provine din limba galiciană și desemnează o ambarcațiune de dimensiuni mici. Potrivit istoriei oficiale a localității Cortegada, satul și-a dezvoltat activitatea în jurul unui feribot care transporta oameni peste râul Miño până la Filgueira.

Situația s-a modificat în anii 1920, când a fost construit un pod peste râu. Odată cu apariția noii legături, cea mai mare parte a traficului comercial care susținea activitatea din A Barca a dispărut.

Mai târziu, satul a ajuns în atenția companiei de utilități Unión Fenosa. Societatea a expropriat A Barca deoarece exista perspectiva ca noul rezervor Frieira să acopere localitatea cu apă, potrivit relatării publicate de La Región în 2024.

Planul privind acumularea apei nu s-a materializat însă în forma anticipată. Rezervorul nu a înghițit satul, iar casele au rămas abandonate și au fost treptat acoperite de vegetație.

A Barca se află la aproximativ 40 de kilometri de orașul Ourense, într-o zonă din Galicia unde peisajul natural și existența izvoarelor termale au fost prezentate de autoritățile locale drept elemente cu potențial turistic.