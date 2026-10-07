Lista care merită analizată înainte de a merge la cumpărături. Cele mai atractive reduceri din octombrie. Când începe Black Friday

Experții Which? au analizat reducerile disponibile în luna octombrie pentru produse din zona de tehnologie și electrocasnice, urmărind prețurile practicate în ultimele șase luni. Lista include telefoane, tablete, televizoare, aspiratoare, mașini de spălat, friteuze cu aer, cuptoare, mașini de spălat vase, combine frigorifice și laptopuri.

Selecția se bazează pe produse testate de experții de la Which?, organizația precizând că recomandările sunt făcute pe baza testelor independente și a modului în care produsele se comportă în utilizarea de zi cu zi. Pentru cumpărători, comparația dintre prețul mediu și cel mai mic preț din perioada analizată poate oferi un reper atunci când verifică o reducere.

Unul dintre produsele aflate pe listă este Samsung Galaxy S25. Prețul mediu în ultimele șase luni a fost de aproximativ 3.709 lei, în timp ce cel mai mic preț consemnat în aceeași perioadă a ajuns la circa 2.516 lei.

Pentru iPad-ul Apple de 11 inci, model 2025, prețul actual indicat la Apple UK este de 429 de lire sterline, echivalentul a aproximativ 2.510 lei. Which? precizează că prețul de lansare al tabletei a fost de 329 de lire sterline, aproximativ 1.924 de lei, însă acesta a ajuns ulterior la 429 de lire sterline, după majorarea prețurilor din luna iunie.

După această creștere, prețul mediu al produsului a fost de aproximativ 2.475 de lei, iar cel mai mic preț identificat după majorare a fost de 399 de lire sterline, adică aproximativ 2.334 de lei.

Pe lista ofertelor pentru televizoare se află modelul LG OLED48C56LB. Prețul mediu în ultimele șase luni a fost de aproximativ 6.172 de lei, iar cel mai mic preț estimat pentru aceeași perioadă a ajuns la 3.973 de lei.

Pentru aspiratorul Dyson V15 Detect Absolute, prețul mediu menționat de Which? a fost de aproximativ 3.598 de lei. Cel mai mic preț din ultimele șase luni a coborât la 450 de lire sterline, echivalentul a circa 2.633 de lei.

Modelul de mașină de spălat LG F4Y511GBLN1 a avut un preț mediu de aproximativ 3.334 de lei în ultimele șase luni. Cel mai mic preț consemnat pentru produs a fost de 375 de lire sterline, adică aproximativ 2.194 de lei.

În cazul friteuzei cu aer Tefal Easy Fry Mega EY855D40, prețul mediu a fost de 101 lire sterline, echivalentul a aproximativ 591 de lei. Cel mai mic preț din perioada analizată a ajuns la 79 de lire sterline, respectiv circa 462 de lei.

Pentru cuptorul încorporabil Indesit IO 232H B UK, prețul mediu în ultimele șase luni a fost de 211 lire sterline, aproximativ 1.235 de lei. Cel mai mic preț a fost de 149 de lire sterline, adică aproximativ 871 de lei.

Mașina de spălat vase LG DF355FP a avut un preț mediu de 581 de lire sterline, echivalentul a aproximativ 3.398 de lei. Cel mai mic preț indicat pentru ultimele șase luni a fost de 469 de lire sterline, respectiv aproximativ 2.744 de lei.

Pentru combina frigorifică Hisense RB327N4WWE, prețul mediu a fost de 340 de lire sterline, aproximativ 1.989 de lei. Cel mai mic preț din ultimele șase luni a coborât la 265 de lire sterline, ceea ce înseamnă circa 1.550 de lei.

Lista Which? include și laptopul Samsung Galaxy Book 4 de 15,6 inci. Prețul mediu al acestui model în ultimele șase luni a fost de 657 de lire sterline, aproximativ 3.842 de lei. Cel mai mic preț identificat a fost de 399 de lire sterline, echivalentul a 2.334 de lei.

Which? recomandă cumpărătorilor să verifice istoricul prețurilor înainte de a considera o ofertă avantajoasă. Faith Strickland, redactor senior pentru consumatori la Which?, explică faptul că organizația analizează atât produsele, cât și experiențele consumatorilor cu diferiți comercianți.

„Pe lângă faptul că vă spunem care produse sunt cele mai bune și care sunt deficitare, am întocmit și o listă cu cele mai bune și cele mai proaste magazine. Am chestionat mii de membri Which? despre experiențele lor de cumpărături în unele dintre cele mai cunoscute magazine și site-uri web din țară, precum și în cazul unor mărci mai puțin cunoscute”, spune Faith Strickland.

Organizația atrage atenția și asupra unor tactici de vânzare care pot determina cumpărătorii să ia decizii rapide. Printre acestea se află prețurile de referință, situațiile în care un produs este prezentat ca fiind redus deși se află frecvent la acel nivel de preț, precum și mesajele care creează presiune prin indicarea numărului de persoane care urmăresc simultan un produs.

O altă situație menționată este prezentarea unor prețuri anterioare care pot crea impresia unei reduceri mai mari decât cea existentă în realitate. Pentru verificarea prețurilor la mai mulți comercianți poate fi utilizat un instrument precum PriceRunner.

Recenziile clienților reprezintă un alt element care trebuie verificat înainte de achiziție. Which? avertizează că nu toate recenziile disponibile online sunt neapărat de încredere, existând situații în care vânzătorii îi încurajează pe clienți să publice evaluări pozitive care pot acoperi recenziile negative autentice. În cazul în care există dubii cu privire la autenticitatea unei evaluări, organizația recomandă consultarea informațiilor specializate despre identificarea recenziilor false.

Black Friday 2026 se apropie, iar prima dată importantă pentru sezonul marilor reduceri din România a fost deja anunțată. eMAG a comunicat că ediția din acest an va începe pe 6 noiembrie 2026, dată prezentată de companie drept ziua cu cele mai multe oferte din an.

În România, Black Friday este asociat în mod tradițional cu prima parte a lunii noiembrie, însă magazinele nu sunt obligate să urmeze aceeași zi. Retailerii își stabilesc propriile perioade promoționale, iar reducerile pot fi întinse pe mai multe zile sau chiar pe una ori două săptămâni.

Anunțul eMAG oferă astfel primul reper clar pentru Black Friday 2026. Compania a transmis că evenimentul din 6 noiembrie va reprezenta o perioadă importantă atât pentru cumpărători, cât și pentru comercianții care vând prin eMAG Marketplace.

Potrivit informațiilor publicate de eMAG și citate de StartupCafe.ro, 6 noiembrie 2026 este data stabilită pentru campania de Black Friday. Compania a anunțat data în comunicările adresate comercianților din Marketplace, unde evenimentul este prezentat drept una dintre cele mai importante perioade de vânzări ale anului.

Pentru ceilalți retaileri, calendarul poate fi diferit. Fiecare magazin își stabilește separat perioada în care aplică reducerile de Black Friday, motiv pentru care ofertele pot apărea și înainte de 6 noiembrie sau pot continua după această dată.

eMAG precizează că ediția din 2026 este pregătită pentru un volum ridicat de comenzi. Informațiile publicate de companie pentru Marketplace arată că, la ediția din 2025, 703.000 de clienți au cumpărat produse la preț promoțional, iar numărul total de produse comandate a ajuns la 3,5 milioane, cu o valoare totală de 986 de milioane de lei.

Pentru comercianții din Marketplace, Black Friday reprezintă și o perioadă cu o ofertă extinsă de produse. eMAG arată că, în 2025, aproximativ 15.000 de selleri au vândut produse în timpul campaniei.

Data de 6 noiembrie este, așadar, reperul anunțat de eMAG, nu o dată obligatorie pentru toate magazinele din România. Retailerii își pot organiza propriile campanii în funcție de strategiile comerciale și de produsele incluse în promoții.

Pentru cumpărători, această diferență poate însemna că sezonul reducerilor începe înainte de data oficială anunțată de un anumit retailer. Unele magazine pot opta pentru campanii desfășurate pe parcursul mai multor zile, în timp ce altele pot concentra ofertele într-o singură zi.

Înainte de Black Friday, comercianții își pregătesc listele de produse și campaniile promoționale, iar ofertele disponibile pot varia de la un magazin la altul. De aceea, data anunțată de eMAG nu trebuie confundată cu o dată unică pentru toate reducerile din România.

În perioada reducerilor, Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor le recomandă cumpărătorilor să verifice cu atenție ofertele înainte de achiziție. Printre situațiile asupra cărora consumatorii trebuie să fie atenți se numără reducerile prezentate prin raportarea la un preț inițial care poate crea impresia unei diminuări mai mari a costului.

Unul dintre riscurile menționate în astfel de perioade este falsul discount, situație în care un produs este promovat ca beneficiind de o reducere substanțială, în timp ce prețul de referință poate fi stabilit astfel încât diferența afișată să pară mai mare.

Cumpărătorii sunt sfătuiți să compare prețurile și să verifice istoricul acestora înainte de a plasa o comandă. O reducere afișată pe pagina unui produs nu este, în sine, un indicator suficient pentru a determina dacă oferta este avantajoasă.

Pentru Black Friday 2026, prima dată oficial anunțată de unul dintre cei mai mari retaileri din România este 6 noiembrie, când eMAG va începe propria campanie de reduceri.