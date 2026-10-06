Avertisment privind prețul energiei. Cristian Bușoi: Trebuie să ne pregătim pentru ce urmează

România trebuie să se pregătească pentru o iarnă și o primăvară 2027 cu prețuri foarte mari la electricitate, avertizează Cristian Bușoi, secretar de stat în Ministerul Energiei. Acesta susține că sistemul energetic românesc s-a dovedit mai rezilient decât se așteptau mulți, însă situația rămâne complicată, inclusiv în contextul în care Reactoarele 1 și 2 de la Cernavodă sunt închise.

Potrivit oficialului, prognoza pentru următoarele zece zile este îngrijorătoare, iar prelungirea actualei situații poate pune presiune suplimentară asupra prețurilor electricității în lunile următoare.

Cristian Bușoi a atras atenția asupra situației de la Cernavodă și asupra evoluțiilor de pe piața europeană a energiei.

„Încă avem Reactoarele 1 şi 2, de la Cernavodă închise şi nu avem o perspectivă clară de redeschidere. Cel puţin pe următoarele zece zile prognoza arată foarte îngrijorător, ceea ce prelungeşte o situaţie care, cu fiecare zi care rămâne în felul acesta, înseamnă un risc de a creşte preţul la electricitate în lunile următoare şi care, evident, se adaugă în situaţii generale din Europa, ce arată preţul foarte ridicat la gaze. Săptămâna trecută când am fost la Reuniunea Informală a miniştrilor Energiei, am reprezentat România la Dublin, iar chestiunea discutată acolo a fost că trebuie să ne pregătim de o iarnă şi de o primăvară 2027 cu preţuri foarte mari la electricitate. Nu avem încă direcţia definitivă, dar, evident, unele lucruri le putem deja spune foarte clar. În primul rând, sistemul energetic din România s-a dovedit mai rezilient decât poate se aşteptau foarte mulţi”, a spus Cristian Bușoi, potrivit Agerpres.

Secretarul de stat a arătat că una dintre principalele probleme aflate în discuție este găsirea unor soluții pentru depășirea crizei și pentru stabilizarea prețurilor suportate de marii consumatori.

Potrivit acestuia, întreaga discuție este despre „cum depăşim această criză şi cum reuşim să generăm preţuri mai stabile pentru măcar marii consumatori industriali, energo-intensivi şi marii furnizori”.

Cristian Bușoi a vorbit și despre investițiile realizate în sistemul energetic prin Planul Național de Redresare și Reziliență, afirmând că au fost absorbite peste 800 de milioane de euro.

„Am finalizat cu succes PNRR-ul. Vorbim de peste 800 milioane de euro care au fost absorbiţi de sistemul energetic. Nu e o sumă mare dacă vorbim de peste zece miliarde, cât a însemnat tot PNRR-ul, dar este o sumă semnificativă care a cofinanţat capacităţi de producţie din surse regenerabile, capacităţi de stocare în baterii, două CET-uri – la Arad şi Constanţa – care aduc un aport de electricitate, dar rezolvă şi termoficarea în aceste două importante municipii, patru capacităţi de producţie de hidrogen. (…) Suntem pe finalul implementării Fondului de Modernizare ca şi timing, să spunem, 2020-2030. Suntem în 2026, iar dintre cele 12 miliarde, avem în jur de 10 miliarde deja angajate în diverse proiecte (…)”, a susținut acesta.

Secretarul de stat consideră că energia ar trebui să rămână o prioritate și în următorul cadru financiar multianual, inclusiv prin investiții în digitalizare, securitate cibernetică și proiecte pentru energia regenerabilă.

„În opinia mea, ar trebui să fie focus şi pentru următorul cadru financiar multianual, viitorul Politicii de Coeziune şi ceea ce România va putea să investească în energie dintre cele 60 sau poate 65 de miliarde din perioada 2028-2034. Digitalizarea, soluţiile cyber, continuarea proiectelor de tip CfD (Contracte pentru Diferenţă, n.r.) pentru energiile regenerabile vor fi alte direcţii de acţiune”, a susținut Cristian Bușoi.

Declarațiile au fost făcute în contextul unei conferințe de specialitate organizate de publicația InvesTenergy, sub patronajul ANRE, unde decidenți din domeniul energiei dezbat teme legate de investiții, oportunități și competitivitate.