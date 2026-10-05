Avarie la Termocentrala Turceni. Singurul grup pe cărbune rămas operațional la Complexul Energetic Oltenia a fost oprit luni

Sistemul energetic național se confruntă cu o nouă problemă într-o perioadă în care producția internă este deja afectată. Grupul 5 al Termocentralei Turceni, singura unitate pe cărbune rămasă operațională în cadrul Complexului Energetic Oltenia, a fost oprit luni, 5 octombrie, în urma unei avarii.

Grupul are o putere instalată de 285 MW și a fost scos din funcțiune în jurul orei 11:00. Potrivit informațiilor transmise de Transelectrica, reluarea producției este estimată pentru 10 octombrie.

Avaria produsă luni afectează Grupul 5 al Termocentralei Turceni. Transelectrica a indicat drept cauză un „cazan spart în vaporizator”. Unitatea, cu o putere instalată de 285 MW, a fost oprită în jurul orei 11:00. Conform estimărilor actuale, grupul ar urma să revină în funcțiune pe 10 octombrie.

Oprirea reduce semnificativ contribuția producției pe cărbune la Sistemul Energetic Național. Puterea livrată de centralele care folosesc această sursă a coborât sub pragul de 350 MW.

Problema poate deveni mai importantă în orele cu un consum ridicat, în special seara, când producția internă nu este suficientă pentru acoperirea cererii.

În timpul zilei, o parte importantă a necesarului de energie este acoperită de parcurile fotovoltaice. Acestea ajung să livreze aproape 3.000 MW și să asigure peste 60% din energia produsă la nivel național.

Situația se schimbă însă după apus. Producția fotovoltaică dispare, în timp ce consumul crește puternic, ceea ce pune o presiune suplimentară asupra celorlalte surse de producție și asupra importurilor.

În plus, prognozele indică o producție eoliană redusă în următoarele zile, ceea ce limitează o altă sursă care ar putea contribui la acoperirea necesarului de energie.

Avaria de la Termocentrala Turceni apare într-o perioadă deja dificilă pentru sistemul energetic.

România a intrat în luna octombrie cu probleme provocate de secetă, care a redus puternic debitul Dunării și a dus la oprirea reactoarelor de la Cernavodă. În acest context, autoritățile au decis săptămâna trecută să prelungească pentru încă 30 de zile măsurile speciale destinate menținerii siguranței alimentării cu energie.

Reducerea producției pe cărbune adaugă astfel o nouă problemă într-un moment în care alte surse importante de producție sunt deja afectate.

În perioadele de consum maxim, România este nevoită să apeleze masiv la importuri pentru acoperirea necesarului. La finalul săptămânii trecute, puterea importată a urcat până aproape de 3.400 MW.

Nivelul este apropiat de limita tehnică de aproximativ 4.000 MW a interconexiunilor externe. În aceste condiții, reducerea suplimentară a producției interne poate complica echilibrarea sistemului în intervalele în care consumul este ridicat, iar producția fotovoltaică nu mai este disponibilă.

Nu este prima problemă tehnică înregistrată în ultimele luni la Termocentrala Turceni. Centrala a fost oprită și pe 20 august, tot din cauza unui cazan fisurat.

Defecțiunea tehnică produsă atunci a scos din sistem o capacitate de 220 MW, complicând eforturile de echilibrare a rețelei într-o perioadă în care producția din alte surse importante era afectată de condițiile meteorologice.