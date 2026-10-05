Energia electrică, de peste opt ori mai scumpă în doar cinci ore. George Niculescu: România are nevoie de baterii și rețele

Prețul energiei electrice din România înregistrează luni diferențe foarte mari de la o oră la alta. George-Sergiu Niculescu, președintele Autorității Naționale de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE), arată că energia tranzacționată pe Piața pentru Ziua Următoare ajunge să coste, la ora 19:00, de peste opt ori mai mult decât la ora 14:00. În opinia sa, această evoluție evidențiază necesitatea dezvoltării capacităților de stocare și a rețelelor electrice.

Potrivit datelor prezentate de George-Sergiu Niculescu, prețul energiei coboară luni, în jurul orei 14:00, până la aproximativ 51 de euro/MWh.

Doar cinci ore mai târziu, în jurul orei 19:00, prețul ajunge la aproximativ 435 de euro/MWh. Astfel, energia este de peste opt ori mai scumpă seara decât în intervalul de la prânz.

Președintele ANRE explică evoluția prin schimbările care au loc atât la nivelul producției, cât și al consumului de energie.

„Atunci când producția este abundentă, iar energia disponibilă depășește cererea, prețul scade. Când producția solară se reduce, iar consumul rămâne ridicat, prețul crește”, a explicat George-Sergiu Niculescu.

În aceste condiții, oficialul consideră că discuția privind dezvoltarea sistemului energetic nu ar trebui să se limiteze la instalarea unor noi capacități de producție.

„De aceea, nu mai este suficient să discutăm doar despre câți MW noi instalăm. Trebuie să discutăm și despre cât de bine răspund acești MW nevoilor sistemului”, a transmis acesta.

Una dintre soluțiile indicate de președintele ANRE este dezvoltarea capacităților de stocare. Energia produsă în cantități mari și disponibilă la prețuri mai mici în timpul zilei ar putea fi stocată și utilizată câteva ore mai târziu, când producția solară scade, iar prețurile cresc.

„Aici stocarea este esențială. Energia disponibilă și ieftină în orele de prânz poate fi păstrată și utilizată câteva ore mai târziu, atunci când sistemul are nevoie de ea și când prețurile cresc”, a precizat Niculescu.

O asemenea dezvoltare ar permite, în opinia sa, o flexibilitate mai mare a sistemului, o integrare mai eficientă a surselor regenerabile și reducerea presiunii din orele de consum maxim.

George-Sergiu Niculescu susține că dezvoltarea capacităților de producție trebuie însoțită de investiții în baterii și în infrastructura de transport și distribuție.

„România are nevoie de producție nouă. Are nevoie de baterii. Și are nevoie de rețele capabile să le integreze pe amândouă”, a transmis președintele ANRE.

Potrivit acestuia, următoarea etapă pentru sistemul energetic nu constă numai în creșterea cantității de energie produse, ci și în capacitatea de a avea energia disponibilă exact în intervalele în care cererea este ridicată.