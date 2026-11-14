Mai multe sporuri și venituri pot fi luate în calcul la pensie. Ce trebuie să verifice românii pentru a primi banii

Românii care au încasat sporuri, prime sau alte venituri suplimentare în timpul activității profesionale pot beneficia de valorificarea acestora la pensie. Legea nr. 360/2023 permite includerea unor venituri permanente și nepermanente, în condițiile prevăzute de legislație. Pentru perioadele lucrate înainte de 1 aprilie 2001, anumite sume trebuie dovedite prin adeverințe. Pensionarii pot solicita recalcularea drepturilor dacă identifică venituri contributive care nu au fost valorificate anterior.

Mai multe sporuri acordate în timpul activității profesionale pot influența calculul pensiei, dacă îndeplinesc condițiile prevăzute de lege. Aceste venituri trebuie analizate în funcție de perioada în care au fost acordate și de regimul contribuțiilor sociale.

Casa Națională de Pensii Publice (CNPP) a publicat informații privind sporurile, indemnizațiile și majorările salariale care pot fi valorificate.

Printre acestea se află sporul de vechime, acordat în funcție de perioada lucrată. Pentru intervalele anterioare datei de 1 aprilie 1992, acesta este calculat din oficiu, potrivit prevederilor legale.

Pentru perioadele ulterioare, sunt utilizate informațiile din carnetul de muncă sau din alte documente justificative, după caz.

O altă categorie este sporul pentru munca de noapte. Acesta poate fi valorificat atunci când veniturile respective îndeplinesc condițiile aplicabile perioadei în care au fost realizate.

Lista cuprinde și sporurile pentru activitatea desfășurată în condiții grele sau în medii cu riscuri profesionale.

De asemenea, pot fi luate în considerare următoarele venituri:

Sporul pentru lucrul sistematic peste programul normal, acordat potrivit reglementărilor aplicabile.

Sporul pentru exercitarea unei funcții suplimentare, dacă acesta este justificat prin documentele necesare.

Sporurile pentru activitatea desfășurată în subteran sau pe platformele marine de foraj și extracție.

Sporul de șantier acordat personalului nelocalnic.

Indemnizațiile pentru exercitarea funcțiilor de conducere.

Sporurile și indemnizațiile specifice anumitor profesii din navigație, învățământ, sănătate și alte domenii.

Pot fi valorificate și alte sporuri permanente prevăzute de reglementările aplicabile la momentul acordării lor.

Pentru perioadele anterioare datei de 1 aprilie 2001, documentele justificative au o importanță deosebită.

Dacă venitul nu apare în carnetul de muncă sau în evidențele disponibile, poate fi necesară o adeverință. Aceasta trebuie întocmită pe baza statelor de plată și a documentelor păstrate de angajator.

Simpla menționare a unui spor într-un document intern nu garantează valorificarea acestuia la stabilirea pensiei.

Legea nr. 360/2023 permite valorificarea unor venituri care nu erau acordate permanent, inclusiv a anumitor prime și premii. Reglementările vizează și sumele obținute pentru ore suplimentare sau prin forme speciale de remunerare.

Printre veniturile nepermanente care pot fi luate în calcul se numără al 13-lea salariu. Sumele acordate cu acest titlu trebuie să îndeplinească cerințele legale privind contribuțiile și dovedirea veniturilor.

Primele și premiile anuale pot fi, de asemenea, valorificate. Acestea includ recompensele acordate pentru rezultate profesionale sau în cadrul sistemelor de premiere.

O altă categorie privește plata orelor suplimentare. Veniturile obținute pentru activitatea prestată peste programul normal pot influența calculul pensiei, în condițiile legii.

Sunt vizate și veniturile realizate în acord global. Această formă de remunerare era utilizată în activități unde plata depindea de volumul muncii sau de producția realizată.

De asemenea, pot fi analizate veniturile obținute în acord, în regie sau pe baza unor tarife stabilite prin reglementările perioadei respective.

Lista include și anumite recompense ori indemnizații acordate în sectoare profesionale cu reguli specifice de salarizare.

Totuși, aceste venituri nu sunt adăugate automat la calculul pensiei. Este necesară îndeplinirea condițiilor privind contribuțiile de asigurări sociale și documentele justificative.

Pensionarii care au realizat venituri suplimentare înainte de 1 aprilie 2001 pot solicita documente pentru valorificarea acestora. Procedura privește în special veniturile care nu au fost incluse anterior în calcul.

Adeverințele trebuie întocmite conform modelului prevăzut în anexa nr. 6 la Legea nr. 360/2023.

Documentele sunt eliberate de foștii angajatori sau de deținătorii legali ai arhivelor. Informațiile înscrise trebuie să fie susținute de statele de plată și de alte evidențe justificative.

Pentru perioadele începând cu 1 aprilie 2001, veniturile sunt, în principiu, înregistrate în bazele de date ale sistemului public de pensii.

Dacă anumite informații lipsesc sau sunt incorecte, persoana interesată poate solicita verificarea acestora la casa teritorială de pensii.

În funcție de situație, pot fi necesare documente suplimentare eliberate de angajator.

CNPP precizează că adeverințele privind veniturile nepermanente pot fi depuse și ulterior, fără un termen-limită general pentru această operațiune.

În cazul recalculării la cerere, drepturile rezultate se acordă începând cu prima zi a lunii următoare înregistrării solicitării.

Astfel, momentul depunerii documentelor este important pentru stabilirea datei de la care se plătesc eventualele diferențe.

Nu toate sumele primite de un angajat în timpul activității profesionale sunt incluse în calculul pensiei. Regimul contribuțiilor sociale reprezintă unul dintre criteriile esențiale.

Articolul 139 din Legea nr. 360/2023 reglementează determinarea punctajelor lunare pentru perioadele anterioare datei de 1 aprilie 2001.

Potrivit prevederilor legale, este utilizat venitul total lunar realizat asupra căruia s-a datorat contribuția la bugetul asigurărilor sociale de stat.

Acest venit trebuie să fie dovedit prin documentele prevăzute de legislație.

În principiu, sumele pentru care nu s-a datorat contribuția de asigurări sociale nu pot fi valorificate. Pot exista însă situații particulare reglementate distinct.

De asemenea, veniturile care nu pot fi demonstrate prin documente justificative nu sunt incluse automat în calcul.

În cazul primelor, bonusurilor și indemnizațiilor, contează natura juridică a fiecărei plăți.

Trebuie analizate perioada în care suma a fost acordată și regimul contribuțiilor aplicabil la acel moment.

Denumirea utilizată de angajator nu stabilește, singură, dacă un venit poate influența pensia.

Persoanele care suspectează că anumite sporuri sau venituri nu au fost incluse în calculul pensiei pot solicita verificarea dosarului. Demersul începe prin identificarea perioadelor lucrate și a documentelor disponibile.

Pentru veniturile realizate înainte de 1 aprilie 2001, pensionarul trebuie să contacteze fostul angajator. Acesta poate elibera o adeverință privind sporurile și celelalte venituri înregistrate.

Dacă angajatorul și-a încetat activitatea, documentele pot fi solicitate de la deținătorul legal al arhivei.

Adeverința trebuie întocmită potrivit anexei nr. 6 la Legea nr. 360/2023. Datele înscrise trebuie să corespundă evidențelor salariale existente.

Ulterior, documentul se depune la casa teritorială de pensii competentă, împreună cu cererea de valorificare sau recalculare.

Instituția verifică veniturile declarate și stabilește dacă acestea îndeplinesc condițiile legale pentru includerea în calcul.

Pentru perioadele ulterioare datei de 1 aprilie 2001, pensionarii pot solicita verificarea informațiilor din evidențele electronice.

Dacă există neconcordanțe, pot fi cerute documente suplimentare de la angajator, în funcție de situație.

Recalcularea nu garantează automat o majorare a pensiei. Cuantumul rezultat depinde de veniturile recunoscute și de modul în care acestea influențează punctajul stabilit potrivit legii.