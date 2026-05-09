Vechimea în muncă, denumită oficial stagiu de cotizare, reprezintă unul dintre criteriile esențiale pentru stabilirea drepturilor de pensie în România și rămâne un indicator important inclusiv în 2026.

Conform Legii nr. 360/2023 privind sistemul public de pensii, aplicabilă și în 2026, stagiul minim contributiv necesar pentru pensionarea la limită de vârstă este de 15 ani, atât pentru femei, cât și pentru bărbați. În lipsa acestui prag minim, accesul la pensie nu poate fi obținut.

În același timp, vechimea influențează direct valoarea pensiei viitoare. Perioadele mai lungi de cotizare și veniturile declarate la un nivel mai ridicat contribuie la acumularea unui punctaj mai mare în sistemul public de pensii.

Pe lângă drepturile de pensie, vechimea în muncă poate produce efecte și asupra unor beneficii salariale, precum acordarea sporurilor de vechime sau a unor zile suplimentare de concediu, în funcție de prevederile contractelor individuale sau colective de muncă.

Principala platformă utilizată pentru verificarea vechimii în muncă este portalul Casei Naționale de Pensii Publice, unde utilizatorii pot consulta datele privind stagiile de cotizare și contribuțiile declarate de angajatori.

După crearea unui cont personal, utilizatorii au acces la secțiunea „Datele mele din sistemul public de pensii”, unde sunt disponibile informații despre perioadele lucrate, veniturile raportate și contribuțiile înregistrate în sistem.

În paralel, contribuțiile sociale pot fi verificate și prin intermediul Spațiului Privat Virtual administrat de ANAF. Platforma permite consultarea sumelor declarate și achitate de angajatori cu titlu de contribuții sociale obligatorii.

În 2026, sistemele informatice ale instituțiilor publice sunt mai bine integrate comparativ cu anii anteriori, iar raportările sunt realizate digital, ceea ce permite actualizarea constantă a informațiilor privind vechimea în muncă.

Pentru verificarea online a datelor privind vechimea în muncă, primul pas este crearea unui cont pe platforma Casei Naționale de Pensii Publice.

Utilizatorul trebuie să acceseze site-ul instituției și să completeze formularul de înscriere cu datele personale solicitate, inclusiv CNP-ul, numele complet și adresa de e-mail utilizată pentru autentificare și comunicări oficiale.

După transmiterea solicitării, contul este procesat și validat de instituție. În funcție de metoda de autentificare aleasă, activarea poate fi realizată integral online sau prin confirmarea identității prin metode digitale.

În 2026, utilizarea sistemelor de autentificare precum ROeID sau semnătura electronică calificată permite activarea contului fără deplasare la sediul Casei de Pensii.

După activarea contului, utilizatorul poate accesa secțiunea dedicată datelor din sistemul public de pensii și poate genera rapoarte actualizate privind stagiile de cotizare.

Rapoartele pot fi generate atât în variantă detaliată, lună de lună, cât și în format anual sintetizat. Documentele includ informații despre zilele lucrate, veniturile declarate, punctajul de pensie și angajatorii care au raportat contribuțiile sociale.

După generare, documentele sunt disponibile în format PDF și pot fi descărcate sau salvate pentru utilizări ulterioare.

Raportul emis prin platforma Casei Naționale de Pensii Publice oferă o evidență completă a activității profesionale înregistrate în sistemul public de pensii și permite verificarea exactă a vechimii în muncă acumulate.

Documentul include perioadele lucrate, prezentate lunar sau anual, precum și informații despre tipul contractului de muncă și condițiile de muncă declarate de angajator.

În același timp, raportul afișează angajatorii care au transmis contribuțiile sociale pentru fiecare perioadă lucrată, ceea ce permite identificarea rapidă a eventualelor lipsuri sau erori de raportare.

Un element important îl reprezintă evidențierea veniturilor brute declarate lunar, date esențiale pentru calculul punctajului de pensie și pentru stabilirea valorii pensiei la momentul pensionării.

Raportul include și contribuțiile sociale plătite, precum și punctajul de pensie acumulat în funcție de veniturile realizate și contribuțiile achitate în sistem.

De asemenea, utilizatorii pot vedea vechimea totală în muncă acumulată până la momentul consultării, exprimată în ani, luni și zile, ceea ce permite verificarea îndeplinirii stagiului minim necesar pentru pensionare.

Documentul poate semnala și eventuale perioade lipsă sau neconcordanțe înregistrate în sistem. În astfel de situații, verificarea din timp permite corectarea datelor înainte de depunerea dosarului de pensie.

Pentru perioadele anterioare lunii aprilie 2001, informațiile sunt preluate din carnetele de muncă și integrate treptat în sistemul digital. Din acest motiv, anumite diferențe sau lipsuri pot necesita prezentarea unor documente suplimentare, inclusiv adeverințe emise de foștii angajatori.

Neverificarea periodică a datelor privind vechimea în muncă poate genera dificultăți în momentul pensionării, în special dacă anumite perioade lucrate nu apar înregistrate în sistemul public de pensii.

Există situații în care angajatorii nu au declarat corect contribuțiile sociale sau au existat erori de raportare care au afectat evidența stagiilor de cotizare.

Identificarea acestor probleme înainte de depunerea dosarului de pensie oferă posibilitatea corectării datelor într-un termen rezonabil și reduce riscul întârzierii procesului de pensionare.

În practică, remedierea unor astfel de neconcordanțe poate dura luni și poate implica solicitarea unor documente suplimentare de la foști angajatori sau de la instituțiile competente.

Pentru perioadele de activitate desfășurate după anul 2001, majoritatea informațiilor privind contribuțiile și veniturile sunt transmise electronic de angajatori și apar direct în sistemul Casei Naționale de Pensii Publice.

Din acest motiv, în cele mai multe situații, adeverințele de la foștii angajatori nu mai sunt necesare pentru verificarea vechimii în muncă.

Totuși, pentru perioadele anterioare anului 2001, anumite adeverințe pot fi solicitate, în special în cazurile în care venituri precum primele sau bonusurile nu sunt evidențiate în carnetele de muncă.

Adeverința de vechime poate fi solicitată și direct de la angajator, care are obligația legală să o elibereze în termen de 15 zile lucrătoare.

Pe lângă varianta online, vechimea în muncă poate fi verificată și prin solicitarea unei adeverințe de stagiu de cotizare de la casa teritorială de pensii competentă.

Documentul conține informații detaliate privind perioadele lucrate, veniturile brute realizate și contribuțiile înregistrate în sistemul public de pensii.

Pentru obținerea adeverinței, solicitantul trebuie să depună o cerere și să prezinte o copie a actului de identitate.

Solicitarea poate fi transmisă direct la sediul instituției sau, în multe situații, online, prin e-mail, către casa teritorială de pensii de care aparține solicitantul.

Perioadele de muncă nedeclarată nu sunt luate în calcul la stabilirea vechimii în muncă, deoarece în lipsa contribuțiilor sociale aceste intervale nu apar în sistem și nu influențează calculul pensiei.

Tabel informativ: Cum verifici vechimea în muncă în 2026: