Pensia din sistemul public este calculată în funcție de contribuțiile plătite de-a lungul vieții active. Practic, nu contează doar anii lucrați, ci și veniturile declarate oficial și pentru care s-a plătit contribuția la pensie (CAS).

Punctajul anual se stabilește raportând venitul brut la salariul mediu pe economie, iar aceste puncte se adună pe toată perioada de activitate. Cu cât ai venituri mai mari declarate și perioade complete de contribuție, cu atât pensia va fi mai mare. În schimb, lunile în care nu există contribuții nu sunt luate în calcul și reduc valoarea finală.

Verificarea începe în Spațiul Privat Virtual (SPV), platforma online a ANAF. După autentificare, trebuie să accesezi secțiunile dedicate situației fiscale și veniturilor realizate.

Aici vei vedea cine ți-a declarat veniturile, ce sume au fost raportate și ce contribuții au fost reținute. Este important să verifici dacă apare contribuția CAS pentru fiecare lună în care ai lucrat. În cazul în care există perioade în care această contribuție este zero sau lipsește complet, acele luni nu vor fi luate în calcul la pensie.

Pentru o imagine completă și sigură, trebuie să soliciți o adeverință de stagiu de cotizare de la Casa Națională de Pensii Publice. Acest document arată exact câți ani de contribuții ai, ce perioade sunt recunoscute oficial și ce venituri au fost luate în calcul.

Este, de fapt, documentul pe baza căruia se stabilește pensia, motiv pentru care este recomandat să îl verifici din timp, nu abia la momentul pensionării.

Atunci când verifici situația contribuțiilor, sunt câteva elemente esențiale care trebuie analizate. Contribuția la pensie (CAS) este cea mai importantă, pentru că determină direct dreptul la pensie și valoarea acesteia. Venitul brut declarat influențează punctajul, iar perioadele lucrate determină vechimea totală.

Dacă există luni în care nu apare contribuția sau veniturile sunt mai mici decât cele reale, impactul asupra pensiei va fi negativ.

Nu toate veniturile contribuie automat la pensie. În cazul contractului de muncă, contribuția la pensie este obligatorie și fiecare lună lucrată contează.

În schimb, în cazul drepturilor de autor sau al altor forme de colaborare, contribuția la pensie nu este întotdeauna plătită. Dacă nu există CAS, acea perioadă nu este luată în calcul, chiar dacă veniturile au fost consistente.

Aceasta este una dintre cele mai frecvente situații în care oamenii pierd ani de vechime fără să își dea seama.

Două persoane pot avea venituri similare de-a lungul vieții, dar pensii foarte diferite.

Situație Ani lucrați Venit mediu Rezultat Contract de muncă permanent 35 ani 5.000 lei pensie stabilă Colaborări fără contribuții 35 ani 5.000 lei pensie mult mai mică

Diferența este dată exclusiv de contribuțiile plătite și de modul în care au fost declarate veniturile.

Mulți români constată că au perioade lipsă din cauza muncii fără contract, a veniturilor declarate la un nivel mai mic sau a unor colaborări pentru care nu s-au plătit contribuții. Există și situații în care angajatorii nu au depus corect declarațiile sau au existat întreruperi între contracte care nu au fost observate la timp.

Aceste probleme pot părea minore pe termen scurt, dar au un impact semnificativ asupra pensiei.

Dacă identifici perioade fără contribuții, primul pas este să verifici documentele și să discuți cu angajatorul. În cazul în care există erori, poți depune o sesizare la ANAF.

Dacă problema ține de lipsa unui contract de muncă, te poți adresa Inspectoratul Teritorial de Muncă. În situații mai complexe, se poate ajunge și la acțiuni în instanță.

Există posibilitatea de a plăti contribuții voluntare pentru anumite perioade, însă această opțiune este limitată și implică costuri. Nu toate perioadele pot fi recuperate, iar legislația stabilește condiții clare pentru acest tip de contribuție.

De aceea, este mult mai eficient să verifici și să corectezi situația din timp.

Chiar și perioade relativ scurte fără contribuții pot reduce pensia finală. Diferențele devin și mai mari dacă veniturile declarate au fost mici sau dacă lipsurile se întind pe mai mulți ani.

Pe termen lung, aceste pierderi pot însemna sute sau chiar mii de lei mai puțin în fiecare lună după pensionare.

Verificarea contribuțiilor pentru pensie este un pas esențial pentru siguranța financiară pe termen lung. Sistemul se bazează exclusiv pe datele declarate, iar orice perioadă lipsă se traduce direct în bani pierduți.

Accesul la informații prin SPV și confirmarea oficială la Casa de Pensii îți oferă control asupra situației tale și îți permit să corectezi din timp eventualele probleme, înainte ca acestea să devină definitive.