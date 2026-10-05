Vrei să devii creator de conținut? Universitățile din România și Europa care te învață să faci bani pe TikTok, Instagram și YouTube

Tot mai multe universități europene includ în oferta lor academică programe dedicate producției de conținut digital, de la filmare și fotografie până la podcasting, social media, analiză de date și utilizarea instrumentelor bazate pe inteligență artificială. Astfel de specializări sunt disponibile atât la nivel de licență, cât și la masterat, iar unele instituții propun programe orientate direct către activitatea creatorilor de conținut.

În Marea Britanie, Nottingham Trent University oferă un program BA (Hons) in Content Creation, cu o orientare practică. Cursurile se concentrează pe dezvoltarea prezenței pe platforme precum TikTok, Instagram și YouTube, producția video și foto, dar și pe colaborările cu branduri. University of Brighton are, la rândul său, un BA (Hons) in Content Creation axat pe storytelling digital, conținut audio și podcasting, formate video și utilizarea instrumentelor de design bazate pe inteligență artificială.

Ravensbourne University London, instituție cunoscută pentru legăturile sale cu industriile creative și zona tehnologiilor digitale, propune un BA (Hons) in Digital Content Creation. Programul include elemente precum psihologia consumatorului, strategia pentru social media și procesele esențiale de editare a conținutului. University of Greater Manchester oferă un BA (Hons) in Digital Media and Content Creation, care combină designul grafic, analiza tendințelor, analiza datelor și copywritingul.

În Germania, University of Europe for Applied Sciences are un program de masterat în limba engleză, MA in Digital Content Creation, disponibil în campusurile sale. Studiile fac legătura între metodele tradiționale de storytelling și tehnologii emergente precum realitatea virtuală, realitatea augmentată și soluțiile de optimizare strategică bazate pe inteligență artificială.

SAE Institute Germany oferă un program de licență de tip fast-track, Content Creation & Online Marketing Bachelor. Acesta include procese practice de producție a conținutului, design cross-media și elemente legate de monetizarea activităților digitale. În Spania, BAU College of Arts and Design Barcelona are un masterat în Communication and Digital Content Creation, predat în limba engleză și desfășurat la sediu.

Programa de la Barcelona pune accent pe community management, dezvoltarea brandului personal, indicatorii SEO și SEM și antreprenoriatul digital. În Polonia, University of Wrocław oferă un Master in Media Content Creation, predat în limba engleză, cu discipline care vizează dinamica platformelor de streaming, podcastingul, combaterea dezinformării și comunicarea vizuală.

Și universitățile din România au introdus programe orientate către media digitală și producția de conținut. La Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, Facultatea de Științe Politice, Administrative și ale Comunicării oferă programul Media Digitală, prezentat drept primul de acest tip acreditat în România. Curriculumul include producție video realizată cu dispozitive mobile, podcasting și storytelling audio, comunicare vizuală, web design și analiză de date.

Politehnica București are un program de Jurnalism și Media Digitală, care combină comunicarea pe platforme online, jurnalismul digital și utilizarea sistemelor de management al conținutului. La Universitatea de Vest din Timișoara, programul Media Digitală este orientat către producția multimedia, competențe tehnice pentru video și web și tehnologii emergente, inclusiv realitate augmentată și realitate virtuală.

Universitatea Transilvania din Brașov oferă, la rândul său, o specializare în Media Digitală. Printre domeniile abordate se numără designul grafic, postproducția video, animația computerizată, realizarea de conținut pentru rețelele sociale și antreprenoriatul digital.

Pentru studiile postuniversitare, SNSPA București, prin Facultatea de Comunicare și Relații Publice, are un program de masterat Social Media și Marketing Online. Acesta abordează algoritmii platformelor, performance media, SEO și strategia de creare a conținutului. Instituția oferă și programul în limba engleză Comunicare Digitală și Inovare.

Universitatea din București, prin Facultatea de Jurnalism și Științele Comunicării, propune un masterat în limba engleză, Advertising and Digital Communication. Programul conectează domenii precum brandingul digital, analiza indicatorilor de pe platformele online și copywritingul.

Universitatea Româno-Americană, în parteneriat cu University of York, organizează un program dual-degree MSc in Digital Marketing & Social Media. Studiile includ brandingul pe rețelele sociale, analiza datelor digitale și utilizarea inteligenței artificiale în marketing.

Pentru persoanele care au deja o diplomă și caută o formă de pregătire mai scurtă, Universitatea Româno-Americană oferă și un program de certificare postuniversitară, Social Media Marketing & Inteligența Artificială. Programul are o durată de șapte săptămâni, acordă 5 credite ECTS și se încheie cu un certificat recunoscut oficial.