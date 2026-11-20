Eurostat prezintă două contraste demografice și sociale din Uniunea Europeană, pe baza datelor din 2025. Mayotte are cea mai mare proporție de copii, în timp ce milioane de europeni din gospodării cu copii se confruntă cu dificultăți financiare, care îi împiedică să își asigure confortul locuinței și vacanțele.

În 2025, regiunile ultraperiferice franceze Mayotte, Guyana și Réunion au înregistrat cea mai mare pondere a copiilor (0-17 ani) dintre regiunile de nivel 2 ale Nomenclaturii unităților teritoriale pentru statistică (NUTS 2) pentru care existau date disponibile. Mayotte a fost, de departe, regiunea cu cea mai tânără populație din UE, copiii reprezentând 50,6 % din totalul populației; aceasta a fost urmată de Guyana (36,4 %) și Réunion (25,2 %). De asemenea, Ciudad de Melilla (23,8 %), din Spania, a înregistrat o proporție ridicată de copii, la fel ca și cele trei regiuni din Irlanda: regiunea de Nord și Vest (23,1 %), regiunea de Est și Centru (22,8 %) și regiunea de Sud (22,2 %).

În schimb, 26 de regiuni au avut o pondere a copiilor sub 15 %. Aceste regiuni se află în Italia, Spania, Portugalia, Malta (o singură regiune la acest nivel de analiză) și Grecia. Cele mai scăzute procente au fost înregistrate în regiunile italiene Sardinia (12,3 %), Molise și Liguria (fiecare cu 13,0 %), precum și în Principatul Asturiei (12,5 %), din Spania. În 2010, copiii (0-17 ani) reprezentau 18,7 % din populația UE. Această pondere a scăzut la 17,6 % în 2025 și se estimează că va continua să scadă, ajungând la 15,6 % până în 2050.

În 2025, datele UE indică faptul că 8,5% dintre persoanele care locuiesc în gospodării cu copii aflați în întreținere nu au putut să-și mențină locuința încălzită corespunzător. În același an, 8,0% nu și-au permis o masă care să conțină proteine ​​o dată la două zile. O proporție mult mai mare, de 27,3%, nu și-a permis o vacanță de o săptămână în afara locuinței.

Între 2024 și 2025, ponderea persoanelor care nu au putut să-și mențină locuința încălzită corespunzător a scăzut de la 9,0% la 8,5%, în timp ce ceilalți indicatori au rămas, în linii mari, stabili. Ponderea persoanelor care nu și-au permis o masă cu proteine ​​o dată la două zile a crescut cu doar 0,1 puncte procentuale (pp), în timp ce ponderea celor care nu și-au permis o vacanță de o săptămână a crescut cu 0,3 pp.

Comparativ cu 2019, ponderea persoanelor care nu și-au permis o masă cu proteine ​​o dată la două zile a înregistrat cea mai mare creștere, de la 5,8% la 8,0% (+2,2 pp). Ponderea persoanelor care nu au putut să-și mențină locuința încălzită corespunzător a urmat o tendință similară, cu o creștere de 2,1 pp, potrivit Eurostat.