Atenționare MAE pentru românii care călătoresc în Grecia. A fost emis cod roșu de vreme severă pentru marți, 3 noiembrie

Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a emis o atenționare pentru cetățenii români care se află în Grecia, tranzitează această țară sau intenționează să călătorească acolo. Autoritățile elene au emis un cod roșu de precipitații abundente pentru marți, 3 noiembrie 2026, fenomenele meteorologice fiind însoțite de descărcări electrice frecvente și căderi locale de grindină.

Potrivit informațiilor transmise luni de MAE, serviciul local de meteorologie din Grecia, EMY, a emis avertizarea de cod roșu pentru mai multe regiuni și insule ale țării. Ministerul le recomandă românilor să urmărească evoluția condițiilor meteorologice și să consulte sursele oficiale de informare înainte și pe durata călătoriei.

Conform comunicatului transmis de Ministerul Afacerilor Externe, condițiile meteorologice nefavorabile vor afecta regiunile Epir și Tracia, precum și Macedonia, în zonele de Vest, Centrală și de Est, în special în regiunile de coastă.

Atenționarea vizează și mai multe insule grecești, respectiv Corfu, Paxos, Thassos și Samothraki, precum și insulele din nord-estul Mării Egee.

Fenomenele anunțate pentru marți, 3 noiembrie, includ precipitații abundente, descărcări electrice frecvente și căderi locale de grindină.

Ministerul Afacerilor Externe recomandă cetățenilor români să se informeze permanent cu privire la evoluția fenomenelor meteorologice. Pentru acest lucru, aceștia pot consulta pagina de internet a serviciului elen de meteorologie EMY, disponibilă AICI.

De asemenea, MAE recomandă accesarea aplicației digitale mAIGreece, realizată de Ministerul elen al Turismului și disponibilă inclusiv în limba română.

Cetățenii români care au nevoie de asistență consulară pot contacta Ambasada României la Atena și Consulatul General al României de la Salonic.

Numerele de telefon puse la dispoziție sunt următoarele:

Ambasada României la Atena: +30 210 6728875 și +30 210 6728879;

+30 210 6728875 și +30 210 6728879; Consulatul General al României de la Salonic: +30 2310 340088.

Apelurile efectuate la aceste numere sunt redirecționate către Centrul de Contact și Suport al Cetățenilor Români din Străinătate (CCSCRS), fiind preluate de operatorii Call Center în regim de permanență.

În cazul cetățenilor români care se confruntă cu o situație dificilă, specială, cu caracter de urgență, sunt disponibile și numerele de telefon de urgență ale celor două reprezentanțe diplomatice:

Ambasada României la Atena: +306978996222;

+306978996222; Consulatul General al României de la Salonic: +306946049076.

MAE recomandă cetățenilor români să consulte și paginile de internet ale reprezentanțelor diplomatice și ale instituției:

Totodată, ministerul reamintește că românii care călătoresc în străinătate au la dispoziție aplicația Călătorește informat, care oferă informații și sfaturi de călătorie.

Aplicația poate fi descărcată atât pentru dispozitivele Android, din Google Play, cât și pentru dispozitivele Apple, din App Store.

Atenționarea MAE se adresează tuturor cetățenilor români care se află în Grecia, tranzitează țara sau au planificate deplasări în zonele vizate de avertizarea meteorologică.