George Simion anunță mobilizarea AUR în Capitală. Ce se pregătește la București pe 14 și 15 noiembrie

Președintele AUR, George Simion, a anunțat că membrii formațiunii politice vor veni la București în zilele de 14 și 15 noiembrie 2026. Mesajul publicat pe rețelele sociale a provocat numeroase reacții, o parte dintre susținători asociind mobilizarea cu situația lui Călin Georgescu, aflat în arest preventiv.

Liderul Alianței pentru Unirea Românilor, George Simion, a transmis un mesaj prin care anunță prezența membrilor partidului în Capitală, în weekendul 14-15 noiembrie.

Anunțul a fost publicat pe rețelele sociale și conține inclusiv o întrebare adresată celor care îl urmăresc.

„Pe 14-15 noiembrie toți membrii AUR vor fi la București. Voi unde veți fi?”, a transmis George Simion.

Președintele AUR nu a precizat în mesaj locul exact al întâlnirii și nici programul activităților care ar urma să se desfășoare în cele două zile.

Postarea liderului AUR a atras numeroase comentarii. O parte dintre cei care au răspuns au cerut explicații privind motivul pentru care membrii partidului ar trebui să se deplaseze la București.

Alți utilizatori și-au exprimat intenția de a participa, iar unii au făcut apel la o prezență cât mai numeroasă, în semn de susținere pentru Călin Georgescu.

În comentarii au fost menționate mai multe posibile locuri de întâlnire, printre care Parcul Izvor, Arestul Central al Poliției Capitalei, Curtea de Apel București, Piața Victoriei și Palatul Cotroceni.

Aceste locații au fost indicate de utilizatorii care au reacționat la postare, fără ca George Simion să confirme în mesajul citat un punct oficial de adunare.

Printre comentariile primite se numără și unul în care un utilizator susține că apelul liderului AUR s-ar adresa unui număr de 46.000 de membri ai partidului.

Acesta a întrebat de ce membrii formațiunii nu se află deja în apropierea Arestului Central, unde este deținut Călin Georgescu.

Nu toate reacțiile au fost însă favorabile participării. Un alt utilizator a răspuns la întrebarea adresată de George Simion printr-un singur cuvânt: „Acasă”.

Anunțul lui George Simion vine în contextul în care fostul candidat la alegerile prezidențiale, Călin Georgescu, se află în arest preventiv.

Avocații acestuia au solicitat înlocuirea măsurii arestării preventive cu una mai puțin restrictivă, însă instanța a decis menținerea măsurii, în urma demersurilor procurorilor DIICOT.

Mobilizarea anunțată pentru 14 și 15 noiembrie este asociată de o parte dintre cei care au comentat postarea cu susținerea lui Călin Georgescu, deși mesajul citat al liderului AUR nu precizează explicit scopul întâlnirii.