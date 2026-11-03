Călin Georgescu, din nou în fața judecătorilor. Ce se întâmplă cu fostul candidat la prezidențiale. Acuzațiile procurorilor

Călin Georgescu are marți, 3 noiembrie, termen la Judecătoria Sectorului 1, în dosarul în care este acuzat de propagandă legionară și de promovarea publică a unor persoane vinovate de genocid și crime de război. Fostul candidat la alegerile prezidențiale se află în arest preventiv din 29 septembrie, într-un alt dosar, care vizează o presupusă înșelăciune cu un prejudiciu estimat la 1,1 milioane de euro.

Călin Georgescu a fost trimis în judecată pe 2 iulie 2025 de Parchetul Înaltei Curți de Casație și Justiție, fiind acuzat de promovarea publică a cultului persoanelor vinovate de genocid, crime împotriva umanității și crime de război, precum și de promovarea unor idei, concepții sau doctrine fasciste, legionare, rasiste ori xenofobe, în formă continuată.

Potrivit rechizitoriului, faptele ar fi fost comise în perioada 16 iunie 2020 – 16 mai 2025, prin declarații publice, interviuri și postări în mediul online.

Anchetatorii susțin că fostul candidat la prezidențiale ar fi promovat ideologia legionară și ar fi făcut afirmații elogioase la adresa unor personalități istorice asociate acesteia, printre care Corneliu Zelea Codreanu, Ion Antonescu și Ion Moța.

Procurorii mai susțin că Georgescu ar fi făcut salutul legionar pe 2 octombrie 2021, în timpul unui discurs susținut în Piața Universității din București, la un protest împotriva restricțiilor impuse în contextul pandemiei de coronavirus.

În acest dosar, fostul candidat la prezidențiale a scăpat de controlul judiciar pe 3 aprilie, după ce Tribunalul București i-a admis contestația și a desființat parțial hotărârea Judecătoriei Sectorului 1.

Separat de dosarul privind propaganda legionară, Călin Georgescu se află din 29 septembrie în Arestul Central din București, într-o anchetă privind o presupusă înșelăciune cu un prejudiciu estimat la 1,1 milioane de euro.

Pe 28 octombrie, Curtea de Apel București i-a respins contestația împotriva deciziei de prelungire a arestării preventive, astfel că măsura rămâne în vigoare până pe 27 noiembrie.

În această cauză, Georgescu este cercetat alături de omul de afaceri Ioan Rusen și de un cetățean italian. Anchetatorii îi acuză că ar fi constituit un grup infracțional organizat și ar fi convins un om de afaceri român că poate obține o finanțare de șase milioane de euro, în schimbul depunerii unei garanții de peste un milion de euro.

Pe 7 octombrie, DIICOT a anunțat instituirea sechestrului asupra mai multor conturi bancare deschise pe numele lui Georgescu. Anterior, procurorii puseseră sechestru și pe vila acestuia din Mogoșoaia.

Călin Georgescu mai este trimis în judecată într-un dosar în care figurează alături de Horațiu Potra și de alte 20 de persoane.

Fostul candidat la prezidențiale este acuzat de complicitate la tentativă de comitere a unor acțiuni împotriva ordinii constituționale și de comunicare de informații false, în formă continuată.

În aceeași cauză, Horațiu Potra este acuzat de tentativă la comiterea unor acțiuni împotriva ordinii constituționale, nerespectarea regimului armelor și munițiilor și nerespectarea regimului materiilor explozive.

Potrivit News.ro, Călin Georgescu are în total cinci dosare penale, dintre care două au ajuns deja în instanță.

Un alt dosar a fost deschis de Parchetul de pe lângă Judecătoria Buftea, după ce fostul candidat la prezidențiale ar fi făcut salutul legionar în public, la ieșirea dintr-o secție de Poliție.

Polițiștii din Ilfov s-au deplasat la Arestul Central pentru a-l audia, însă Georgescu și-a exercitat dreptul la tăcere și a refuzat să dea declarații.

De asemenea, acesta este vizat de o anchetă DIICOT privind operațiuni ilegale cu dispozitive sau programe informatice.

Potrivit anchetatorilor, Georgescu i-ar fi solicitat unui bărbat să îi scaneze vila din Mogoșoaia pentru a identifica eventualele mijloace tehnice de supraveghere audio-video instalate de autorități. Ancheta vizează și presupuse acțiuni de alterare a datelor informatice și de perturbare a sistemelor utilizate pentru supravegherea tehnică.