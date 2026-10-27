Călin Georgescu și Horațiu Potra, din nou în fața instanței. Ce urmează în dosarul tentativei de lovitură de stat

Curtea de Apel București judecă marți, 27 octombrie, un nou termen în dosarul în care Călin Georgescu, Horațiu Potra și alte 20 de persoane sunt acuzate de infracțiuni împotriva ordinii constituționale. Procesul a început după respingerea definitivă a contestațiilor formulate în procedura de cameră preliminară. La termenul anterior, judecătorii au respins solicitarea unui inculpat de reluare a acestei proceduri. Între timp, fostul candidat la alegerile prezidențiale este vizat și de alte anchete penale, inclusiv de un dosar de înșelăciune cu un prejudiciu estimat la 1,1 milioane de euro.

Curtea de Apel București continuă marți judecarea dosarului în care Călin Georgescu, Horațiu Potra și alți 20 de inculpați au fost trimiși în judecată pentru presupuse fapte care ar fi urmărit destabilizarea ordinii constituționale din România. Cauza a fost înregistrată pe rolul instanței la 16 septembrie 2025, iar procesul se află în etapa judecății pe fond.

Potrivit informațiilor publicate de News.ro, pe baza datelor disponibile pe portalul instanțelor de judecată, la termenul precedent, din 12 octombrie, unul dintre inculpați a solicitat reluarea procedurii de cameră preliminară. Judecătorii au respins cererea. Anterior, instanța respinsese și o solicitare de recuzare a judecătorului, formulată de mai mulți inculpați.

Parcursul procesual a inclus mai multe contestații. La 2 aprilie 2026, Curtea de Apel București a stabilit că judecata pe fond poate începe, însă decizia a fost contestată atât de inculpați, cât și de Ministerul Public.

La 6 august, Înalta Curte de Casație și Justiție a respins definitiv contestațiile din camera preliminară, permițând începerea judecății. Primul termen pe fond a fost stabilit pentru 9 septembrie, când instanța a amânat cauza. Ulterior, au fost acordate alte termene, cel mai recent fiind fixat pentru 27 octombrie 2026.

Situația juridică a lui Horațiu Potra s-a modificat în repetate rânduri în cursul anului 2026, instanțele analizând succesiv măsurile preventive dispuse împotriva acestuia. La începutul lunii septembrie, Înalta Curte de Casație și Justiție i-a admis contestația împotriva arestului la domiciliu, măsură decisă de Curtea de Apel București la 26 august.

În urma hotărârii instanței supreme, fostul mercenar a fost plasat sub control judiciar, o măsură preventivă mai puțin restrictivă decât arestul la domiciliu.

Anterior, la termenul din 4 august, Curtea de Apel București menținuse arestul la domiciliu și respinsese, ca nefondată, solicitarea lui Potra de înlocuire a acestei măsuri cu controlul judiciar.

La 17 iunie, Înalta Curte hotărâse eliberarea acestuia din arest preventiv și plasarea sa în arest la domiciliu. Într-o etapă anterioară, aceeași instanță admisese contestațiile formulate de fiul și nepotul lui Potra, dispunând înlocuirea arestului la domiciliu cu măsura controlului judiciar.

Horațiu Potra fusese prins în Dubai în septembrie 2025 și adus în România la 20 noiembrie 2025, împreună cu fiul său și cu nepotul său.

În dosarul privind presupusa tentativă de lovitură de stat, procurorii au formulat acuzații distincte împotriva celor 22 de inculpați, în funcție de participarea atribuită fiecăruia la faptele investigate.

Călin Georgescu a fost trimis în judecată pentru complicitate la tentativă la comiterea unor acțiuni împotriva ordinii constituționale și comunicarea de informații false, în formă continuată.

Horațiu Potra este judecat pentru tentativă la comiterea unor acțiuni împotriva ordinii constituționale, nerespectarea regimului armelor și munițiilor și nerespectarea regimului materiilor explozive.

Fiul său, Dorian Potra, și nepotul său, Alexandru Potra, au fost trimiși în judecată pentru tentativă la comiterea unor acțiuni împotriva ordinii constituționale.

Ancheta privind presupusele acțiuni împotriva ordinii constituționale are la bază inclusiv evenimentele din noaptea de 7 spre 8 decembrie 2024, când polițiștii au organizat filtre rutiere în mai multe zone din apropierea Capitalei.

Controalele au fost desfășurate în zona localităților Balotești și Săftica, din județul Ilfov, în Mănești și Cornești, din județul Dâmbovița, precum și în București.

În autoturismele verificate, oamenii legii au descoperit mai multe categorii de arme și obiecte periculoase: bricege, pumnale, cuțite cu lame lungi, bastoane telescopice, spray-uri cu piper, boxuri, topoare, cozi de topoare și pistoale.

De asemenea, au fost identificate materiale pirotehnice din categoria celor cu grad ridicat de pericol, capabile să producă explozii puternice, distrugeri materiale importante, vătămări grave sau chiar decese.

Procurorii au susținut în rechizitoriu că acțiunile atribuite celor 22 de inculpați au pus în pericol securitatea națională, prin crearea unei stări de pericol pentru ordinea constituțională și pentru valorile sociale care protejează exercitarea legală a puterii de stat.

Investigațiile au continuat în perioada 26-27 februarie 2025, când anchetatorii au efectuat 47 de percheziții în județele Sibiu, Mureș, Ilfov, Timiș și Cluj, în cadrul cercetărilor care vizau persoane din anturajul fostului candidat la alegerile prezidențiale.

Acțiunile au inclus locuințele a 27 de persoane și patru sedii de societăți comerciale. Printre cei vizați s-a aflat și Horațiu Potra.

În locuința acestuia, anchetatorii au identificat un seif încastrat sub podea, în care se aflau pachete cu bancnote americane. Potra a declarat ulterior că legislația nu îl obligă să își păstreze banii în conturi bancare.

În timpul perchezițiilor au fost descoperite și numeroase arme. La momentul respectiv, Potra a afirmat că își „asumă” nerespectarea regimului armelor și munițiilor, fără să ofere alte explicații referitoare la armele deținute ilegal.

Pe lângă dosarul referitor la ordinea constituțională, Călin Georgescu a fost trimis în judecată într-o altă cauză penală, care vizează acuzații de propagandă legionară.

Procurorii îl acuză de promovarea în spațiul public a unor persoane vinovate de genocid și crime de război, precum și de fapte încadrate în legislația care sancționează propaganda legionară.

Acest proces este distinct de cauza în care fostul candidat la Președinție este judecat alături de Horațiu Potra și ceilalți inculpați.

Un al treilea dosar penal în care este inculpat Călin Georgescu privește o presupusă înșelăciune cu un prejudiciu evaluat de anchetatori la aproximativ 1,1 milioane de euro.

În această cauză, Georgescu a fost cercetat inițial sub control judiciar, însă la 29 septembrie 2026 a fost arestat preventiv.

Fostul candidat fusese reținut de procurorii DIICOT la 21 septembrie, sub acuzațiile de constituire a unui grup infracțional organizat și înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, în formă continuată.

În același dosar este inculpat și omul de afaceri Ionel Rusen, pentru care a fost dispusă, de asemenea, măsura arestării preventive.

În dimineața zilei de 21 septembrie, Georgescu a fost oprit în trafic și ridicat de anchetatori. Simultan, au fost efectuate percheziții la locuința sa și în alte patru imobile situate în București, Mogoșoaia, Ciolpani și Buftea.

În urma verificărilor, procurorii au ridicat sisteme de bruiaj, înscrisuri, dispozitive de stocare a datelor și documente de identitate suspectate că ar fi false. Printre acestea se aflau două pașapoarte și o legitimație.

La 22 octombrie 2026, Parchetul de pe lângă Judecătoria Buftea a deschis o nouă cauză penală care îl vizează pe Călin Georgescu, după ce acesta ar fi efectuat în public salutul legionar, la ieșirea dintr-o secție de Poliție.

În cadrul investigației, polițiștii din Ilfov s-au deplasat joi la Arestul Central din București pentru audierea fostului candidat.

Georgescu a invocat dreptul la tăcere și a refuzat să ofere declarații în fața anchetatorilor.

O altă anchetă penală vizează posibile operațiuni ilegale cu dispozitive și programe informatice, procurorii DIICOT efectuând miercuri, 21 octombrie, percheziții la două adrese din București.

Potrivit suspiciunilor anchetatorilor, Călin Georgescu i-ar fi solicitat unui bărbat să efectueze o scanare a vilei sale din Mogoșoaia, imobil care fusese percheziționat la 21 septembrie.

Scopul presupusei operațiuni ar fi fost identificarea mijloacelor tehnice utilizate de anchetatori pentru înregistrări audio-video.

Procurorii investighează și suspiciuni privind alterarea datelor informatice și perturbarea funcționării sistemelor folosite pentru punerea în aplicare a măsurilor de supraveghere tehnică.

Luni, 26 octombrie, Tribunalul București a respins cererea procurorilor DIICOT privind prelungirea arestării preventive a lui Călin Georgescu în dosarul de înșelăciune cu prejudiciul estimat la 1,1 milioane de euro.

Judecătorii au dispus înlocuirea arestării preventive cu măsura controlului judiciar. Hotărârea nu este definitivă și poate fi contestată.

Mandatul de arestare preventivă emis pentru 30 de zile expiră la 29 octombrie 2026. Până la această dată, Georgescu trebuie să rămână în arest, iar procurorii DIICOT au posibilitatea de a contesta decizia Tribunalului București.

Dacă hotărârea privind înlocuirea măsurii preventive rămâne definitivă, Călin Georgescu va fi pus în libertate, sub control judiciar. Aceeași situație îl privește și pe Ionel Rusen, celălalt inculpat arestat preventiv în dosarul de înșelăciune.