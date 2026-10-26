Profesorii care fac naveta au dreptul la decontarea transportului. Ce se întâmplă dacă primăriile refuză să plătească

Profesorii care lucrează în altă localitate decât cea de domiciliu sau de reședință trebuie să beneficieze în continuare de decontarea cheltuielilor de transport în anul școlar 2026-2027, potrivit Federației Sindicatelor Libere din Învățământ (FSLI). Organizația sindicală susține că primăriile nu pot invoca Legea nr. 141/2025 pentru a opri aceste plăți. Federația a transmis clarificări organizațiilor afiliate la 1 octombrie 2026 și precizează că sumele restante pot fi recuperate prin instanță.

Decontarea navetei profesorilor în anul școlar 2026-2027 rămâne o obligație a autorităților competente, potrivit Federației Sindicatelor Libere din Învățământ, care a semnalat că unele administrații locale refuză să mai asigure fondurile necesare transportului cadrelor didactice.

Într-o adresă consultată de Edupedu.ro, federația arată că a primit sesizări din partea organizațiilor sindicale afiliate privind deciziile unor autorități locale de a întrerupe decontarea transportului pentru personalul didactic care lucrează în altă localitate decât cea în care domiciliază sau își are reședința.

Documentul cu numărul 377/01.10.2026, semnat de președintele FSLI, Simion Hancescu, a fost transmis organizațiilor sindicale afiliate pentru clarificarea prevederilor legale aplicabile în actualul an școlar.

„În această perioadă, am fost sesizați de o parte dintre organizațiile sindicale afiliate cu privire la faptul că și în prezent, există autorități ale administrației publice locale care au transmis unităților de învățământ că nu se mai decontează cheltuielile de transport pentru personalul didactic care nu are locul de muncă în localitatea de domiciliu/reședință”, se arată în documentul FSLI.

Potrivit federației, administrațiile care au refuzat decontarea au invocat articolul XLIII alineatul (1) litera f) din Legea nr. 141/2025 privind unele măsuri fiscal-bugetare. Organizația sindicală consideră însă că această interpretare nu justifică întreruperea plăților și califică refuzul drept „lipsit de fundament”.

Există și o hotărâre judecătorească referitoare la recuperarea acestor cheltuieli. Curtea de Apel București a obligat o unitate de învățământ din județul Ialomița să achite transportul profesorilor pentru perioada ianuarie-iunie 2025. Instanța a stabilit că sumele datorate trebuie actualizate cu indicele inflației și majorate cu dobânda legală penalizatoare până la efectuarea plății.

FSLI explică faptul că Legea nr. 141/2025 a amânat până la începutul anului școlar 2027-2028 aplicarea articolului 139 alineatul (2) litera d) din Legea învățământului preuniversitar nr. 198/2023.

Prevederea amânată stabilește includerea în finanțarea de bază a unor categorii de cheltuieli, printre care se regăsesc și costurile de transport pentru angajații din învățământul preuniversitar care nu au locuință în unitatea administrativ-teritorială unde își desfășoară activitatea.

Textul legislativ menționează explicit „cheltuielilor de transport pentru personalul din învățământul preuniversitar care nu dispune de locuință în unitatea administrativ-teritorială unde are postul”.

Federația face însă distincția între amânarea aplicării acestei prevederi privind finanțarea de bază și obligația administrațiilor locale de a asigura decontarea transportului.

Potrivit FSLI, articolul 127 litera k) din Legea nr. 198/2023 nu a fost amânat prin Legea nr. 141/2025. Acesta stabilește atribuțiile autorităților locale în domeniul educației, inclusiv responsabilitatea privind cheltuielile de deplasare ale cadrelor didactice.

„În domeniul educației, autoritățile administrației publice locale au următoarele atribuții: (…) k) asigură personalului didactic care nu dispune de locuință în unitatea administrativ-teritorială decontarea cheltuielilor de transport.”

În interpretarea federației, menținerea în vigoare a acestui articol înseamnă că administrațiile locale au în continuare responsabilitatea de a finanța transportul profesorilor eligibili, la fel ca în anul școlar precedent.

„Vă rugăm să observați că Legea nr. 141/2025 nu a prorogat și art. 127 lit. k) din Legea nr. 198/2023, astfel că în prezent suntem în aceeași situație ca și în anul școlar 2025-2026, autoritățile administrației publice locale neputându-se prevala de dispozițiile art. 139 alin. (2) lit. d), prorogat, pentru a justifica nedecontarea cheltuielilor de navetă ale personalului didactic”, precizează FSLI.

Federația Sindicatelor Libere din Învățământ invocă și Ordinul ministrului Educației nr. 6072/2023, care reglementează măsurile tranzitorii aplicabile sistemului de învățământ după adoptarea noii legi a educației.

Conform prevederilor citate de organizația sindicală, până la adoptarea actelor normative necesare punerii în aplicare a Legii nr. 198/2023 continuă să fie utilizate reglementările anterioare privind organizarea și funcționarea învățământului preuniversitar.

Ordinul stabilește că, în această perioadă, „se aplică dispozițiile privind organizarea, funcționarea sistemului de învățământ preuniversitar și desfășurarea procesului de învățământ aflate sau intrate în vigoare la data de 1 septembrie 2023”.

Pe baza acestei dispoziții, FSLI consideră că Normele metodologice aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 569/2015 continuă să reglementeze decontarea transportului pentru cadrele didactice și personalul didactic auxiliar.

Aceste norme vizează cheltuielile efectuate pentru deplasarea la și de la locul de muncă, în condițiile stabilite de actul normativ.

„Dispozițiile Normelor metodologice aprobate prin H.G. nr. 569/2015 rămân aplicabile, în ceea ce privește decontarea cheltuielilor pentru naveta personalului didactic”, se arată în adresă.

Responsabilitatea decontării cheltuielilor de transport este împărțită între unitățile de învățământ și administrațiile publice locale, potrivit explicațiilor transmise de FSLI organizațiilor sindicale.

Federația precizează că școala, în calitate de angajator, trebuie să efectueze plata sumelor cuvenite personalului didactic. În același timp, administrația locală are obligația de a include în buget și de a aloca unității de învățământ fondurile necesare acoperirii acestor cheltuieli.

Distincția este importantă în situațiile în care profesorii nu primesc contravaloarea transportului, deoarece obligațiile privind efectuarea plăților și asigurarea finanțării revin unor instituții diferite.

„În raport de prevederile legale aplicabile, mai sus redate, obligația decontării cheltuielilor de navetă revine angajatorului (respectiv unității de învățământ, care face plata efectivă) și administrației publice locale (care prevede în buget și alocă unităților de învățământ fondurile necesare decontării cheltuielilor de transport ale personalului didactic, care are locul de muncă în altă localitate decât cea de domiciliu/reședință).”

În cazul în care administrațiile publice locale refuză să finanțeze naveta cadrelor didactice, FSLI precizează că organizațiile sindicale au posibilitatea de a iniția acțiuni în justiție pentru recuperarea sumelor restante.

Demersurile judiciare pot viza cheltuielile de transport neachitate membrilor de sindicat care îndeplinesc condițiile pentru decontare, potrivit interpretării legislative prezentate de federație.

„În cazul refuzului autorității publice locale de a deconta cheltuielile de transport pentru personalul didactic care nu are locul de muncă în localitatea de domiciliu/reședință, organizațiile sindicale se pot adresa instanțelor de judecată pentru recuperarea sumelor datorate membrilor de sindicat.”

Puteți vizualiza documentul, mi jos: