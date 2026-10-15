Revoltă în educație: profesorii refuză să mai fie inspectori fiscali și cer ca primăriile să preia dosarele de burse sociale

Federația Sindicatelor Libere din Învățământ și Federația „Spiru Haret” cer de urgență modificarea legii pentru ca dosarele de burse sociale să fie preluatede primării. Sindicaliștii acuză Ministerul Educației că transformă profesorii în funcționari și inspectori fiscali, obligându-i să verifice veniturile familiilor pe platforma ANAF și expunându-i la riscuri juridice majore legate de GDPR, în loc să predea.

Sindicatul FSLI și Federația „Spiru Haret” cer eliminarea sarcinilor administrative legate de verificarea veniturilor de către dascăli, acuzând că aceștia sunt transformați involuntar în funcționari și inspectori fiscali.

Federația Sindicatelor Libere din Învățământ (FSLI) și Federația Sindicatelor din Educație „Spiru Haret” solicită public deblocarea și debirocratizarea activității din școli prin transferul procesării și gestionării burselor sociale către autoritățile locale.

Reacția vine în urma unui comunicat dur, transmis pe 15 octombrie 2026, prin care reprezentanții profesorilor critică răspunsul oficial dat de Ministerul Educației și Cercetării la o interpelare parlamentară pe această temă.

Sindicaliștii atrag atenția că cadrul didactic a fost încărcat în ultimii ani cu atribuții strict administrative, care distrag atenția de la misiunea principală a școlii: educarea și formarea elevilor.

„Așa cum am subliniat în repetate rânduri, este inacceptabil ca profesorii și învățătorii să fie transformați în funcționari care procesează date financiare și evaluează dosare de asistență socială”, transmit sindicaliștii.

Potrivit federațiilor reprezentative, procedura actuală de verificare a veniturilor familiale ale elevilor prin intermediul platformei ANAF constituie o sarcină complet neadecvată și atipică pentru profilul profesional al oricărui cadru didactic.

Pe lângă volumul mare de muncă suplimentară pe care îl presupune analizarea actelor din dosare, această practică vulnerabilizează personalul din preuniversitar în fața legislației europene privind protecția datelor (GDPR).

„Mai grav, această procedură răpește un timp prețios care ar trebui dedicat exclusiv elevilor și actului educațional, expunând, în același timp, cadrele didactice la riscuri juridice nejustificate privind respectarea normelor de protecție a datelor cu caracter personal (GDPR)”, conform comunicatului.

Membrii celor două sindicate subliniază că rolul unui educator nu este acela de a audita situația materială a familiilor și că verificările financiare ar trebui efectuate de instituții specializate ale statului.

„În loc să caute soluții pentru degrevarea angajaților din învățământ, ministerul se justifică afirmând că verificarea acestor date este o simplă obligație de serviciu a diriginților și a Comisiei de management al burselor, susținând că prelucrarea datelor cu caracter personal în acest context nu ar comporta riscuri și este perfect legală. Dascălii nu sunt însă nici asistenți sociali, nici inspectori fiscali”, se mai arată în comunicat.

Poziția tranșantă a sindicatelor vine ca reacție la documentul oficial nr. 10734/DRP din 30 septembrie 2026, emis de Ministerul Educației ca răspuns la o întrebare parlamentară formulată de deputatul PNL Alexandru Muraru.

Răspunsul, semnat de secretarul de stat Sorin Ion în numele ministrului Educației, susține că activitatea actuală este acoperită integral de lege și nu necesită modificări structurale.

Ministerul își argumentează decizia invocând normele GDPR privitoare la exercitarea unei sarcini de interes public și precizează formal că „îndeplinirea atribuțiilor din fișa postului reprezintă o obligație pentru orice salariat” și că aceste atribuții sunt stabilite în mod legal de către angajator.

Pentru a justifica menținerea procedurii în interiorul școlilor, instituția de resort citează articolul 7 alineatul (1) din metodologia aprobată prin Hotărârea de Guvern nr. 732/2025:

„La nivelul unității de învățământ preuniversitar se constituie Comisia de management al burselor, care primește de la secretariatul unității de învățământ propunerile înaintate de către profesorul diriginte, verifică și analizează documentele depuse și stabilește lista elevilor beneficiari.”

În concluzia transmisă parlamentarului, Ministerul Educației susține că atribuirea burselor nu creează riscuri legale pentru profesori:

„Stabilirea în mod temeinic și legal a elevilor beneficiari presupune verificarea tuturor condițiilor prevăzute de lege, implicit a datelor cu caracter personal, a căror prelucrare în contextul menționat, pentru aplicarea unei norme de drept, nu este de natură a comporta riscuri și este legală.”

În plus, răspunsul guvernamental nu aduce în discuție vreo măsură de tranziție și nici posibilitatea de a transfera prelucrarea dosarelor sociale către structurile de asistență socială din primării.

Demersul sindicaliștilor sprijină inițiativa parlamentară înregistrată cu nr. 6159A din 8 septembrie 2026 de deputatul Alexandru Muraru.

Acesta a solicitat Ministerului Educației să inițieze un dialog interministerial cu Ministerul Muncii și Ministerul Finanțelor pentru a permite direcțiilor de asistență socială din cadrul primăriilor preluarea procesării pachetelor sociale ale elevilor.

Atât deputatul, cât și federațiile din învățământ amintesc de un studiu finanțat chiar de Ministerul Educației în cursul anului 2024, ale cărui concluzii și recomandări finale sugerau tocmai cedarea responsabilității gestionării burselor sociale către administrația locală.

Totodată, deputatul a cerut clarificări legate de plățile pe perioada vacanțelor.

În acest sens, ministerul a reamintit că cadrul legal în vigoare acoperă aceste situații: „Bursele sociale se acordă și în perioada vacanțelor școlare”.

În fața refuzului actualului executiv de a schimba procedura, FSLI și FSE „Spiru Haret” insistă asupra necesității unei intervenții legislative rapide care să clarifice competențele fiecărei instituții în parte.

„Evaluarea dosarelor financiare pentru bursele sociale trebuie trecută la autoritățile locale, prin direcțiile de asistență socială din cadrul primăriilor”, solicită cele două federații.

Sindicaliștii menționează că această reformă administrativă trebuie inclusă pe lista de priorități a viitorului ministru al Educației și își exprimă speranța că instalarea noului Cabinet va aduce un cadru deschis de colaborare, funcțional și receptiv la solicitările comunității școlare.