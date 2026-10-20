Sindicatele din Educație amenință cu proteste la nivel național după atacul de la Bistrița. Profesorii cer măsuri urgente împotriva violenței din școli

Sindicatele din Educație avertizează că ar putea declanșa proteste la nivel național dacă autoritățile nu vor lua măsuri concrete pentru combaterea violenței din unitățile de învățământ. Reacția vine după incidentul grav petrecut luni, 19 octombrie, la o școală din Bistrița, unde un elev de 13 ani a atacat cu un cuțit o profesoară și a rănit un alt elev. Reprezentanții profesorilor reclamă lipsa măsurilor de securitate, desființarea posturilor de paznic și deficitul de psihologi școlari.

Federația Sindicatelor Libere din Învățământ (FSLI) și Federația Sindicatelor din Educație „Spiru Haret” au transmis marți, 20 octombrie, un comunicat comun prin care solicită autorităților intervenții urgente pentru creșterea siguranței în școli.

Cele două organizații sindicale cer viitorului ministru al Educației să promoveze un act normativ care să cuprindă măsuri concrete pentru prevenirea și combaterea violenței școlare.

Sindicaliștii avertizează că, dacă problema va continua să fie ignorată, vor recurge la proteste la nivel național.

„Solicităm viitorului ministru al educației să trateze cu maximă seriozitate și să rezolve cu celeritate problema securității din școli prin promovarea de urgență a unui proiect de act normativ cu măsuri concrete pentru eradicarea violenței școlare – demers în care va beneficia de întregul nostru sprijin. Atragem însă ferm atenția: dacă și acum autoritățile vor trata această criză cu indiferență, singura pârghie rămasă la dispoziția noastră va fi declanșarea protestelor la nivel național!”, se arată în comunicatul comun.

Reprezentanții profesorilor susțin că incidentele violente din ultima perioadă demonstrează necesitatea unor măsuri suplimentare de protecție atât pentru elevi, cât și pentru personalul didactic.

Reacția sindicatelor vine după incidentul petrecut luni dimineață, 19 octombrie, la Școala Gimnazială „Ștefan cel Mare” din Bistrița.

Un elev de clasa a VII-a, în vârstă de 13 ani, a atacat cu un cuțit o profesoară de matematică și a rănit un alt elev.

Potrivit inspectorului școlar general Vasile Șteopoaie, agresorul intenționa să atace un elev de clasa a VI-a, despre care ar fi afirmat că aparține unei alte religii.

Profesoara a încercat să îl împiedice să intre în sala de clasă, moment în care a fost rănită în zona frunții și în partea laterală a abdomenului.

Incidentul a provocat reacții din partea autorităților, a organizațiilor sindicale și a reprezentanților părinților.

Federațiile sindicale consideră că situația de la Bistrița reprezintă un nou semnal de alarmă privind securitatea din unitățile de învățământ.

„Aceste două cazuri nu sunt incidente izolate, oricât s-ar încerca inducerea acestei idei. În ultimii ani, s-au înregistrat numeroase situații în care profesorii au fost amenințați, agresați verbal sau fizic de către elevi și părinți, iar toate apelurile noastre repetate către guvernanți de a interveni prin măsuri ferme împotriva acestui flagel au fost complet ignorate”, au transmis sindicaliștii.

Federațiile sindicale atrag atenția că siguranța din școli a fost afectată de subfinanțarea sistemului de învățământ și de eliminarea unor posturi de personal auxiliar.

Printre problemele semnalate se numără desființarea posturilor de paznic din anumite unități școlare, ceea ce, în opinia sindicatelor, a redus capacitatea acestora de a preveni accesul persoanelor care pot reprezenta un pericol.

Organizațiile sindicale compară situația școlilor cu cea a altor instituții publice, unde există personal specializat pentru asigurarea securității.

„Astăzi culegem roadele unei politici toxice de subfinanțare continuă a educației, desființarea posturilor de paznic din unitățile de învățământ fiind una dintre consecințele directe ale acesteia. Atât timp cât spitalele, primăriile, prefecturile, consiliile județene și sediile celorlalte instituții ale statului beneficiază de pază specializată, de ce școlile în care învață copiii acestei țări sunt lăsate fără apărare?”, se arată în comunicat.

Sindicaliștii susțin că profesorii nu ar trebui să își desfășoare activitatea în condiții de teamă și nesiguranță.

O altă problemă semnalată este deficitul de psihologi școlari, considerați esențiali pentru identificarea timpurie a comportamentelor agresive și pentru sprijinirea elevilor care au nevoie de consiliere.

„Un profesor NU trebuie să intre cu teamă pentru propria viață în sala de clasă! Totodată, cazul elevului din Bistrița scoate la lumină o altă problemă cronică a învățământului românesc: lipsa acută de specialiști, în special a psihologilor școlari.”

Incidentul de la Bistrița nu este singurul caz de violență împotriva cadrelor didactice făcut public în ultima săptămână.

La Școala Gimnazială nr. 15 din Timișoara, un profesor de sport a fost agresat fizic de membri ai familiei unui elev.

Potrivit informațiilor comunicate de Inspectoratul Școlar Timiș, conflictul a izbucnit după ce profesorul i-ar fi făcut o observație elevului în timpul orei.

Ulterior, elevul a plecat acasă și s-a întors la școală împreună cu părinții și fratele mai mare.

„Elevul a plecat acasă și a revenit la școală împreună cu părinții și cu fratele mai mare, iar situația a degenerat în agresiune fizică asupra profesorului”, a transmis Inspectoratul Școlar Timiș.

Sindicatele consideră că asemenea evenimente reflectă probleme mai ample privind siguranța personalului didactic și respectarea autorității școlii.

Acestea avertizează că lipsa intervențiilor poate contribui la agravarea fenomenului violenței în mediul educațional.

În urma atacului de la Bistrița, ministrul Educației a condamnat agresiunea și a solicitat parlamentarilor modificarea legislației pentru introducerea unei protecții penale speciale în cazul profesorilor agresați sau amenințați.

Și Federația Națională a Părinților Edupart a cerut autorităților să adopte măsuri urgente pentru prevenirea unor situații similare.

Organizația a atras atenția și asupra responsabilității părinților de a se implica în viața copiilor și de a observa eventualele schimbări de comportament.

„Violența nu poate fi tolerată în școlile din România. Nici împotriva elevilor, nici împotriva profesorilor și nici împotriva vreunui membru al comunității școlare”, au transmis reprezentanții federației.

La rândul său, Sorin Ionescu, propus de PSD pentru funcția de ministru delegat pentru învățământul preuniversitar, a susținut că școlile trebuie să colaboreze mai eficient cu instituțiile responsabile de siguranța publică.

Întrebat cine ar fi trebuit să observe eventualele tendințe de radicalizare ale elevului implicat în atacul de la Bistrița, acesta a afirmat că problema depășește competența Ministerului Educației.

Federația Sindicatelor Libere din Învățământ și Federația Sindicatelor din Educație „Spiru Haret” susțin că au solicitat în repetate rânduri intervenția autorităților pentru combaterea agresiunilor împotriva profesorilor și elevilor.

Organizațiile avertizează că ignorarea fenomenului poate avea consecințe tot mai grave asupra climatului educațional.

În comunicatul transmis marți, sindicaliștii au invocat și situații din alte state europene, precum Franța și Italia, unde, potrivit evaluării lor, tolerarea comportamentelor agresive a favorizat apariția unor conflicte dificil de gestionat.

„După toate umilințele la care profesorii au fost supuși de către guvernanți, apogeul fiind atins în perioada Executivului condus de Ilie Bolojan, nu putem accepta ca frica să pună stăpânire pe școală!”, au transmis reprezentanții celor două federații.

Sindicatele solicită adoptarea urgentă a unor măsuri legislative și administrative care să îmbunătățească securitatea în școli și să asigure protecția cadrelor didactice.

În lipsa unui răspuns considerat adecvat din partea autorităților, organizațiile sindicale avertizează că vor lua în calcul declanșarea protestelor la nivel național.