Cât de mult s-a schimbat situația financiară a familiei tale în 2026? Ca să afli, adună economiile, investițiile și valoarea bunurilor pe care le deții. Scade apoi toate datoriile rămase de plată. Rezultatul este averea netă a familiei. Șablonul de mai jos te ajută să o calculezi și să vezi ce s-a schimbat față de finalul lui 2025.

Averea netă este diferența dintre valoarea activelor și totalul datoriilor. Activele pot include banii din conturi, investițiile, locuința și mașina. La datorii intră soldurile creditelor și alte sume pe care mai ai de rambursat la data bilanțului.

Salariul îți arată cât câștigi într-o lună. Averea netă îți arată cât valorează, la o anumită dată, ceea ce deții după ce scazi datoriile. De exemplu, dacă ai rambursat o parte din creditul ipotecar, averea netă poate crește chiar dacă soldul contului curent a rămas la același nivel.

Poți face bilanțul cu extrasele de cont, soldurile creditelor și situația investițiilor. Pentru o comparație corectă, folosește valorile de la 31 decembrie pentru ambii ani și trece toate sumele în lei.

Începe cu banii disponibili. Adună numerarul, soldurile conturilor și depozitele. Dacă fondul de urgență este deja într-unul dintre conturile trecute în tabel, numără-l o singură dată.

Adaugă valoarea portofoliului de investiții. Dacă incluzi și sumele acumulate la Pilonul II sau Pilonul III, notează-le pe un rând separat. Așa poți vedea cât ai acumulat pentru pensie și câți bani ai disponibili pentru cheltuieli imediate.

Pentru locuință sau mașină, folosește o estimare realistă a valorii de piață de la data bilanțului. Dacă deții împreună cu cineva un bun și calculezi doar averea ta, trece valoarea cotei tale.

La datorii, notează cât mai ai de rambursat pentru creditele ipotecare, auto sau de nevoi personale. Include sumele folosite de pe cardurile de credit și din descoperitul de cont. Adaugă și împrumuturile de la rude sau prieteni pe care încă le ai de plătit.

Ce notezi 31 decembrie 2025 31 decembrie 2026 Numerar, conturi curente și depozite ___ lei ___ lei Investiții ___ lei ___ lei Pensii private, dacă le incluzi ___ lei ___ lei Valoarea locuinței, a mașinii și a altor bunuri importante ___ lei ___ lei Total active ___ lei ___ lei Sold rămas la creditul ipotecar ___ lei ___ lei Sold rămas la creditele auto și de nevoi personale ___ lei ___ lei Carduri de credit, descoperit de cont și alte împrumuturi ___ lei ___ lei Total datorii ___ lei ___ lei Averea netă (total active minus total datorii) ___ lei ___ lei

De exemplu, dacă familia are active de 350.000 de lei și datorii de 210.000 de lei, averea netă este de 140.000 de lei. Dacă la finalul lui 2025 era de 125.000 de lei, diferența este de 15.000 de lei.

După ce faci calculul, uită-te la ce a produs diferența. Creșterea poate veni din economii noi, din rambursarea unui credit sau din aprecierea locuinței. Dacă faci bilanțul pentru prima dată, păstrează tabelul ca punct de plecare pentru comparația de la finalul lui 2027.

Revino la cheltuielile care ți-au dat bugetul peste cap. O reparație neprevăzută sau o perioadă cu venituri mai mici îți poate arăta cât de repede se consumă fondul de urgență. Uită-te și la plățile care s-au repetat lună de lună, cum ar fi abonamentele pe care le folosești rar.

Verifică apoi dacă ai pus bani deoparte în lunile în care ți-ai propus. Dacă ai amânat economisirea până la următorul salariu, poți stabili o sumă pe care să o transferi imediat după încasarea venitului.

Din această analiză poți alege până la trei obiective pentru 2027. Unul poate fi completarea fondului de urgență. Altul poate fi reducerea datoriei cu cel mai mare cost. Un al treilea poate fi rezervarea unei sume lunare pentru un obiectiv pe termen lung.

Trece lângă fiecare obiectiv o sumă și un termen. De exemplu, 150 de lei puși deoparte în fiecare lună înseamnă 1.800 de lei în 12 luni. La următorul bilanț vei putea verifica atât dacă ai strâns suma propusă, cât și cum s-au schimbat economiile și datoriile familiei.