O drumeție care vara pare lipsită de pericole se poate transforma iarna într-o cursă contra cronometru pentru supraviețuire. Zăpada ascunde potecile și marcajele, iar riscul de avalanșă crește. Salvamont România avertizează că turiștii care ignoră traseele închise se expun unor pericole majore.

Salvamont România avertizează că traseele montane de altitudine devin extrem de periculoase în sezonul rece, din cauza zăpezii, gheții și vizibilității reduse. Deși accesul nu poate fi interzis fizic, aceste rute sunt declarate închise pentru a preveni accidentele. Avertismentul vine după o intervenție în Munții Bucegi, în zona Vârfului Omu.

Salvatorii montani atrag atenția că traseele turistice de altitudine sunt amenajate, în general, pentru sezonul cald, iar condițiile de iarnă le pot schimba radical gradul de dificultate. Primele ninsori acoperă potecile și marcajele turistice, multe dintre acestea fiind amplasate pe pietre, ceea ce face orientarea mult mai dificilă.

Avertismentul a fost transmis după ce, luni, 16 noiembrie, salvamontiștii au intervenit în Munții Bucegi pentru recuperarea unui turist aflat în zona Vârfului Omu, la peste 2.500 de metri altitudine.

Șeful Salvamont România, Sabin Cornoiu, a explicat, într-o intervenție la București FM, că declararea traseelor ca fiind închise reprezintă un semnal de alarmă pentru turiști. Salvatorii montani nu au însă atribuții legale care să le permită să interzică fizic accesul pe aceste rute.

Potrivit lui, numeroase trasee sunt pregătite exclusiv pentru drumețiile din timpul verii, iar iarna pot traversa versanți expuși riscului de avalanșă. În aceste condiții, turiștii fără experiență montană ar trebui să evite zonele înalte, mai ales dacă nu sunt însoțiți de un ghid experimentat.

„Noi tragem un semnal de alarmă că traseele turistice sunt închise, practic nu avem dreptul să interzicem accesul pe ele, dar noi le declarăm închise pentru că foarte multe dintre aceste trasee sunt pregătite doar pentru acces pe timp de vară”, a punctat Cornoiu.

Cornoiu a precizat că Salvamont nu poate amenaja trasee separate pentru fiecare anotimp, astfel că turiștii trebuie să cunoască foarte bine terenul și să evalueze condițiile meteorologice înainte de a porni la drum.

Responsabilitatea pentru parcurgerea traseelor declarate închise le revine celor care aleg să se aventureze în aceste zone. Șeful Salvamont România le recomandă turiștilor să nu abordeze rute montane pe care nu le cunosc fără sprijinul unui ghid cu experiență.