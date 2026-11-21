Târgul de Turism al României 2026 aduce reduceri importante pentru vacanțe exotice și pachete pentru Crăciun și Revelion. Cosmin Marinof, CEO-ul Dertour România, a dezvăluit în exclusivitate pentru Capital ce destinații noi câștigă popularitate printre români, unde găsim vacanțe cu all-inclusive de la 399 de euro și de ce rezervările timpurii pot evita scumpirile.

Târgul de Turism al României, ediția de toamnă 2026, se desfășoară la Romexpo, între 19 și 22 noiembrie. Evenimentul reunește 110 companii expozante, dintre care 67 din România și 43 din alte opt țări, pe o suprafață de peste 8.200 de metri pătrați.

Vizitatorii pot găsi reduceri de până la 70% pentru vacanțele interne, oferte pentru Crăciun și Revelion, sejururi la schi, circuite turistice, croaziere și vacanțe exotice.

Expozanții propun și discounturi last minute, precum și înscrieri timpurii pentru concediile din 2027. La eveniment participă agenții de turism, hoteluri, resorturi, tur-operatori, companii de transport și organizații de promovare turistică.

Reducerile și ofertele pot fi accesate în această perioadă și online sau prin intermediul agențiilor de profil din țară. La Romexpo, programul este zilnic între orele 10:00 și 18:00, iar biletul de intrare costă 20 de lei.

Am vorbit la Romexpo cu Cosmin Marinof, CEO-ul Dertour România, care ne-a povestit ce tipuri de vacanțe și pachete turistice preferă românii pentru 2027, cât de important este Early Booking-ul, dar și cum au afectat scumpirile de la nivel mondial, în special când vine vorba despre combustibilul pentru avioane, prețul pachetelor turistice.

Cosmin Marinof a explicat că românii continuă să prefere destinațiile clasice din zona Mediteranei, dar interesul pentru locuri mai puțin cunoscute este în creștere. El a dat exemplul Omanului, Bahrainului, iar acum Capul Verde, unde turiștii au ajuns să călătorească după ce agenția le-a propus aceste destinații.

CEO-ul Dertour România a subliniat că un element-cheie al acestui întreg proces este încrederea: turistul este mult mai înclinat să meargă într-o destinație nouă dacă a fost mulțumit și are deja încredere în agenție.

„În general, oamenii caută destinațiile cunoscute. Majoritatea românilor merg în zona Mediterană, în destinațiile clasice pe care le cunosc, de care se simt apropiați, precum Grecia, Turcia, Egipt, Spania. Ceea ce vedem este că apar tendințe noi și sunt multe destinații pe care le încearcă. Vedem de câțiva ani că în momentul când am propus o destinație precum Oman, mulți nici nu știau exact unde se află pe hartă, dar au avut curajul de a încerca, au fost răsplătiți pentru că a fost și este superb în continuare. Am propus apoi Bahrain, s-au dus în Bahrain. Propunem acum Capul Verde și vedem că are succes. Cred că asta ține și de încredere, în sensul că dacă brandul care propune o destinație nouă e un brand care în trecut a mai propus și lucrurile au fost precum au promis, oamenii au încredere. Acestea sunt destinațiile noi pe care le propunem: avem Capul Verde, avem Vietnam, insula Phu Quoc. Prețurile sunt foarte bune, destinații cu all-inclusive și bineînțeles multe alte destinații exotice, precum și cele mai apropiate nouă. În Grecia, de exemplu, am operat vara aceasta, Peloponez. Mergeau românii în Grecia, dar mai puțin în Peloponez. Se duceau cu mașina, (Peloponez) e mai departe. Operăm cu avionul și este de succes și oamenii cer. Lefkada, Kefalonia – sunt destinații noi operate în regim charter”, a declarat Cosmin Marinof pentru Capital.ro.

CEO-ul Dertour România ne-a explicat că cele mai atractive și ieftine vacanțe din ofertă sunt cele în care poți beneficia de all-inclusive timp de 7 nopți, la hoteluri de patru stele, în locații precum Turcia, Egipt și Tunisia.

„Chiar dacă ai crede că cea mai ieftină vacanță e aceea în care stai acasă, nu este așa. Cea mai ieftină vacanță este aceea în care mergi cu avionul, stai la patru stele, ai all-inclusive și plătești 399 de euro. Și asta vom regăsi și în Turcia, și în Egipt, și în Tunisia”, a spus Cosmin Marinof.

Există în ofertă și un sejur de 299 de euro în Creta, 7 nopți la un hotel de 3 stele, însă în acest caz vorbim doar de mic dejun inclus.

Pentru românii cu dare de mână, Dertour vine cu cel mai scump sejur din ofertă: 47.450 de euro pentru 12 nopți, în perioada Revelionului, în Rodrigues Island, Mauritius.

Turiștii vor zbura la Business Class cu Turkish Airlines, iar printre atracțiile menționate se numără recife de corali, pești tropicali colorați, pisici de mare, trasee montane către Mont Limon, cel mai înalt munte de pe insulă, dar și rezervații naturale în care pot fi admirate țestoase gigantice și sisteme fascinante de peșteri.

Cosmin Marinof explică faptul că scumpirea kerosenului adaugă aproximativ 50 de euro de persoană la o vacanță în Turcia, spre exemplu. Totuși, turiștii care rezervă din timp nu simt această creștere. Reducerile de Early Booking oferite acoperă complet diferența de preț la transport, însă atenție, tarifele vor crește din primăvară.

Turiștii care vin și achiziționează un pachet în cadrul Târgului de Turism sau în perioada imediat următoare, beneficiază în prețul pachetului de vacanță de un cost foarte avantajos la cazare, care adunat cu costul de transport, bilete, kerosen, va rezulta în medie un preț avantajos. Acest lucru nu va mai fi însă posibil pentru cei care amână decizia, pentru că prețurile la cazare vor crește pe măsură ce se apropie perioada verii.

„Kerosenul, în acest moment, are o pondere însemnată în cost, la aceste tarife ale kerosenului și ale petrolului. De exemplu, pentru o vacanță în Turcia, creșterea de kerosen din cadrul tarifului este undeva la 50 de euro de persoană. Dacă sunt trei oameni, față de anul trecut, sunt 150 de euro. Totuși, hotelierii și faptul că oamenii au venit mai din timp să rezerve anul acesta – și încă e un moment foarte bun să rezerve – pe de o parte ai o creștere a kerosenului, pe cealaltă parte beneficiezi de discountul de Early Booking de la hotel și cele două se anulează. Și atunci nu vezi o creștere a tarifului în acest moment. O vei vedea și o vei simți în perioada martie-iulie, atunci discountul de Early Booking nu va mai fi suficient de mare încât să acopere creșterea de kerosen. Cine vine și rezervă acum, nu simte această diferență”, a precizat CEO-ul Dertour România.

Cosmin Marinof avertizează că scumpirile se vor simți mai târziu sau la ofertele last minute, în funcție de prețul kerosenului. El subliniază că mecanismul este simplu: cine rezervă acum, își anulează creșterea de cost prin reducerile de Early Booking. Cei care amână achiziția, vor plăti mai mult.

„Dacă pe de o parte ai o creștere de cost, iar pe cealaltă parte ai o posibilitate de reducere a costului prin discountul de Early Booking și-l accesezi, adică faci rezervarea acum, de fapt nu ai o creștere.” Clientul cumpără un pachet. Ai o creștere a costului biletului de avion și ai o scădere de care poți beneficia la cazare. Cele două împreună – tu plătești un preț forfetar pe tot pachetul – cele două împreună se anulează. Dar asta doar dacă cumperi acum. Dacă cumperi mai târziu, Early Booking-ul n-o să mai fie atât de mare, discountul de Early Booking n-o să mai fie atât de mare la cazare, astfel încât să anuleze creșterea de cost de la avion”, a mai spus Cosmin Marinof.

Cosmin Marinof a mai precizat pentru Capital.ro că Dertour oferă opțiuni flexibile de plată în rate. Clienții achită un avans de 99 de euro la rezervare.

Restul sumei poate fi plătit prin carduri bancare sau până cu 35 de zile înainte de plecare.