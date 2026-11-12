Turiști spanioli, uluiți de ce au găsit în Brașov. Au lăsat portbagajul deschis și au plecat să viziteze orașul

O vizită în Brașov s-a transformat într-o experiență neașteptată pentru un grup de turiști veniți din Spania. După ce au parcat autoturismul și au plecat să descopere orașul, aceștia au omis să închidă portbagajul. Abia la întoarcere au observat greșeala și s-au temut că bagajele și obiectele personale ar fi putut dispărea.

Autoturismul rămăsese în parcare cu portbagajul complet deschis, iar lucrurile turiștilor puteau fi văzute cu ușurință de cei care treceau prin zonă. Grupul nu a observat nimic neobișnuit înainte de a pleca să ia prânzul și să petreacă timp prin oraș. Între timp, mașina a rămas nesupravegheată timp de mai multe ore.

La revenire, membrii grupului au avut parte de o surpriză. Deși se pregăteau să constate că au fost jefuiți, au descoperit că toate bunurile se aflau în continuare în autoturism. Nu lipsea nimic, iar portbagajul deschis nu fusese un motiv pentru ca cineva să le ia lucrurile.

Una dintre membrele grupului a înregistrat momentul și a relatat întâmplarea, vizibil surprinsă de situația găsită la întoarcere. Aceasta a explicat că mașina fusese lăsată în parcare pentru câteva ore, fără ca turiștii să realizeze că portbagajul rămăsese deschis.

„Tocmai ni s-a întâmplat ceva extrem, extrem de neașteptat. Am lăsat mașina în parcare, iar când ne-am întors am găsit-o așa. Am uitat portbagajul deschis, dar toate lucrurile au rămas înăuntru și nimeni nu a luat nimic. Nu-mi vine să cred! Mașina stă aici de ore întregi. Au văzut-o de la distanță, Isma și Toño s-au apropiat și au observat cum era lăsată. Au văzut-o de acolo și au spus: «Gata, am rămas fără nimic!». Dar nu ne-a furat nimeni nimic! Doamne, ce nebunie!”, a povestit turista.

Isma și Toño au fost primii care au remarcat situația atunci când s-au apropiat de autoturism. Văzând portbagajul deschis, cei doi au anticipat că bagajele nu mai sunt acolo. Reacția lor inițială a fost determinată de aspectul mașinii, care fusese lăsată cu toate lucrurile expuse, fără ca cineva să supravegheze zona.

Verificarea autoturismului le-a arătat însă că temerile nu se confirmaseră. Bagajele și obiectele personale erau intacte, iar turiștii nu au constatat nicio lipsă.

Experiența i-a impresionat pe vizitatorii din Spania, care au sugerat că nu s-ar fi așteptat la un asemenea rezultat dacă ar fi trecut printr-o situație asemănătoare în țara lor. Faptul că mașina a rămas ore întregi cu portbagajul deschis, fără ca bunurile să fie luate, a fost elementul care a făcut întâmplarea atât de surprinzătoare pentru grup.

Relatarea a ajuns și în atenția utilizatorilor din mediul online, unde a generat numeroase reacții. Sute de români au comentat experiența spaniolilor, iar cele mai multe mesaje au transmis că România este o țară sigură și că astfel de situații, în care obiectele lăsate la vedere rămân neatinse, sunt posibile.

În povestea relatată de turistă, un detaliu a atras în mod special atenția: autoturismul nu fusese lăsat doar câteva minute în acea stare, ci timp de mai multe ore. Cu toate acestea, la întoarcerea proprietarilor, toate lucrurile se aflau în continuare în portbagaj, iar grupul nu a avut de raportat nicio pierdere.