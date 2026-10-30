Gigantul auto BYD caută locuri pentru noi fabrici în Europa. Vicepreședinta Stella Li vine azi în România, iar Brașovul ar putea intra în calcule

Stella Li, vicepreședinta BYD și unul dintre cei mai importanți oameni din conducerea producătorului auto chinez, vine astăzi, 30 octombrie, la București pentru o întâlnire importantă. Vizita are loc în contextul în care compania caută noi locații pentru fabrici în Europa. Brașovul ar putea fi una dintre zonele analizate, potrivit presei locale.

Reprezentanții BYD au confirmat pentru Profit.ro că Stella Li va ajunge în Capitală pentru „o întâlnire importantă”. Compania nu a oferit informații suplimentare despre agenda vizitei sau despre persoanele cu care vicepreședinta urmează să discute.

Considerată mâna dreaptă a fondatorului BYD, Wang Chuanfu, Stella Li coordonează extinderea internațională a producătorului și are un rol important în strategia acestuia pe piața europeană.

Potrivit publicației Biz Brașov, orașul Brașov se află printre locurile pe care reprezentanții companiei chineze intenționează să le viziteze.

Până în prezent, BYD nu a confirmat oficial că România este luată în calcul pentru construirea unei fabrici.

Vizita Stellei Li are loc la câteva săptămâni după ce aceasta a declarat, la Salonul Auto de la Paris, că BYD are nevoie de încă două uzine pe continent. Printre țările analizate pentru viitoarele investiții se numără Franța și Spania.

Compania construiește deja o fabrică de automobile la Szeged, în Ungaria, în apropierea graniței cu România. Prin extinderea producției europene, producătorul chinez urmărește să reducă dependența de importurile din China și să evite taxele vamale aplicate automobilelor electrice.

BYD a avut o înțelegere cu Turcia pentru o a doua uzină europeană, însă proiectul s-a blocat din motive legate de relația cu autoritățile locale.

Stella Li a declarat în mai multe rânduri că este deschisă inclusiv posibilității de a achiziționa fabrici de la alți producători auto, fără să fi inițiat până acum asemenea discuții.

În septembrie, vicepreședinta companiei a anunțat că planurile de producție europeană nu se limitează la autoturisme, ci includ și camioane electrice.

„Pe termen lung, vom produce local tot ce vindem în Europa”, declara atunci Stella Li, potrivit Reuters. „Vom produce în Europa. Tarifele reprezintă o provocare pe termen scurt pentru noi, dar pe termen lung lucrăm la o soluție”, mai spunea tot ea.

Extinderea capacităților de producție este susținută de evoluția vânzărilor. În primele nouă luni din 2026, BYD a comercializat 206.002 automobile în Uniunea Europeană, cu 154,4% mai multe decât în perioada similară a anului trecut.

Compania are și obiective importante privind forța de muncă. Stella Li a anunțat recent că producătorul intenționează să depășească 40.000 de angajați în Europa până în 2030, comparativ cu aproximativ 10.000 în prezent.

BYD ia în calcul inclusiv recrutarea unor persoane disponibilizate de alte companii din industria auto europeană.

În aceste condiții, întâlnirea de vineri de la București și posibila vizită la Brașov atrag atenția asupra oportunității ca România să găzduiască o investiție a producătorului chinez. Rămâne de văzut dacă va exista și o confirmare oficială privind intenția de construire a unei fabrici BYD în țara noastră.