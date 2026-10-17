Gigantul auto chinez Chery aduce comenzi în România. Fabrica din Timișoara va produce componente pentru mașinile construite în Europa

Producătorul auto chinez Chery își extinde activitatea în Europa și va utiliza componente fabricate în România pentru viitoarele sale automobile. Compania a încheiat un acord cu Aumovio, fosta divizie Continental Automotive, pentru furnizarea unor sisteme electronice de siguranță produse la Timișoara. Parteneriatul face parte din strategia constructorului chinez de a dezvolta producția auto pe piața europeană.

Constructorul auto chinez Chery a desemnat compania germană Aumovio să furnizeze unități electronice de control pentru airbagurile automobilelor pe care intenționează să le producă în Europa.

Primele componente incluse în acest parteneriat vor fi fabricate la uzina Aumovio din Timișoara, potrivit informațiilor publicate de profit.ro. Este vorba despre unități de control pentru airbaguri, cunoscute sub denumirea de ACU (Airbag Control Unit), care gestionează funcționarea sistemelor de protecție a ocupanților în cazul unui accident.

Acordul a fost anunțat oficial de Aumovio pe 15 octombrie 2026 și reprezintă un prim pas concret în extinderea colaborării dintre cele două companii pe piața europeană.

Parteneriatul presupune utilizarea capacităților de producție, cercetare și dezvoltare ale Aumovio pentru susținerea activităților industriale pe care Chery intenționează să le dezvolte în Europa.

Compania germană va contribui la dezvoltarea și industrializarea unor soluții tehnologice, dar și la fabricarea componentelor necesare viitoarelor modele.

În comunicatul oficial, Aumovio precizează că unitățile electronice pentru airbaguri vor fi produse în fabrici europene, în timp ce informațiile privind implicarea uzinei din Timișoara au fost prezentate de presa economică din România.

Cele două companii au o relație comercială începută în 1999, când Aumovio activa în cadrul grupului Continental.

De-a lungul timpului, furnizorul german a livrat constructorului chinez sisteme de frânare, unități electronice de control, tehnologii de siguranță activă și pasivă, senzori și afișaje pentru numeroase modele auto.

Extinderea colaborării în Europa marchează o nouă etapă a parteneriatului, după ce cele două companii au semnat, la Salonul Auto IAA din 2025, o scrisoare de intenție privind cooperarea strategică pe termen lung.

Philipp von Hirschheydt, directorul general al Aumovio, a subliniat importanța acordului pentru dezvoltarea activităților europene ale companiei.

„Această colaborare deschide un nou capitol în parteneriatul nostru de lungă durată, pe care îl extindem din China în Europa”, a declarat acesta.

Directorul Aumovio a explicat că proiectul reprezintă o premieră pentru companie în ceea ce privește sprijinirea unui constructor chinez în dezvoltarea producției pe continent.

„Pentru prima dată, lucrăm cu un producător auto chinez pentru a construi și dezvolta operațiunile sale europene”, a afirmat Philipp von Hirschheydt.

Oficialul a precizat că rețeaua globală de cercetare și producție permite companiei să dezvolte și să fabrice tehnologii în principalele regiuni ale industriei auto mondiale.

Colaborarea dintre Chery și Aumovio face parte dintr-o inițiativă mai amplă lansată de constructorul chinez în cadrul Salonului Auto de la Paris din 2026.

Proiectul urmărește dezvoltarea unui lanț de aprovizionare sustenabil pentru industria auto europeană, prin implicarea unor furnizori locali și internaționali.

Chery intenționează să utilizeze capacități de producție din Europa și să colaboreze cu furnizori care dispun deja de infrastructură industrială, personal specializat și experiență în respectarea cerințelor tehnice europene.

Aumovio va pune la dispoziția constructorului chinez rețeaua sa de fabrici, capacitățile de cercetare și dezvoltare, precum și serviciile de asistență pentru clienți.

Parteneriatul ar putea fi extins ulterior și către alte categorii de produse din portofoliul furnizorului german.

Cele două companii nu au anunțat valoarea financiară a acordului și nici volumele de componente care urmează să fie fabricate.

Aumovio, companie desprinsă din divizia Automotive a grupului german Continental, are o prezență industrială importantă în România.

Societatea operează două fabrici, la Timișoara și Sibiu, precum și patru centre de cercetare și dezvoltare, situate în Brașov, Iași, Sibiu și Timișoara.

Activitățile din România includ producția și dezvoltarea de unități electronice de control, senzori, afișaje, sisteme de frânare și tehnologii destinate siguranței și confortului automobilelor.

Compania dezvoltă și soluții pentru vehicule conectate și pentru sistemele de asistență a șoferului, inclusiv tehnologii utilizate în conducerea automatizată.

Aumovio s-a desprins din grupul Continental și a devenit o companie independentă, listată la Bursa din Frankfurt.

Noul contract cu Chery adaugă constructorul chinez printre clienții pentru care sunt prevăzute componente fabricate la Timișoara. Deocamdată, nu a fost anunțată o comandă distinctă pentru fabrica din Sibiu.

Colaborarea ar putea crea și alte oportunități pentru rețeaua europeană de producție a Aumovio, în funcție de extinderea operațiunilor Chery și de proiectele industriale pe care cele două companii le vor dezvolta.