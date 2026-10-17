Reconfigurare pe harta agroalimentară a Europei: Panzani trece sub pavilion lusitan într-o tranzacție de miliarde de euro

Sectorul agroalimentar european este pe cale să asiste la o rearanjare strategică de proporții pe piața bunurilor de larg consum. Panzani, liderul incontestabil al pieței franceze de paste uscate, se pregătește să își schimbe din nou acționariatul și să intre în portofoliul grupului portughez Cerealis, într-o mutare care pune bazele unui veritabil gigant continental de profil.

Potrivit informațiilor confirmate de franceinfo, fondul britanic de investiții CVC Capital Partners — actualul acționar majoritar al Panzani — a intrat în negocieri exclusive cu Cerealis. În spatele entității achizitoare se află o alianță puternică de capital: fondul belgian Sofina, alături de familiile portugheze Moreira da Silva și Silva Domingues.

Deși termenii financiari direcți ai tranzacției rămân confidențiali, evaluarea cumulată a viitorului ansamblu industrial este estimată la 1,8 miliarde de euro.

Proiecția financiară și operațională a acestei fuziuni conturează un jucător de prim rang în industria alimentară europeană:

Rulaj consolidat: Peste 1 miliard de euro (Panzani aduce o cifră de afaceri de 620 de milioane de euro, iar Cerealis completează tabloul cu aproximativ 400 de milioane de euro).

Forță de muncă: 1.800 de angajați la nivel de grup.

Amprentă industrială: Tranzacția garantează păstrarea integrală a celor 900 de locuri de muncă și a tuturor unităților de producție Panzani din Franța.

Din punct de vedere al geografiei de piață, suprapunerea celor doi actori este aproape minimă, ceea ce oferă tranzacției un caracter preponderent expansionist, iar nu unul de restructurare agresivă a costurilor. Panzani domină piețele din Franța și Olanda, în timp ce Cerealis controlează poziții solide în Portugalia, Spania, Republica Cehă și Polonia.

Evoluția recentă a mărcii Panzani reflectă dinamismul — dar și pragmatismul — fondurilor de investiții globale. Preluată la mijlocul anilor 2000 de corporația spaniolă Ebro Foods, Panzani a fost vândută la finele anului 2021 către CVC Capital Partners pentru suma de 550 de milioane de euro. La doar câțiva ani distanță, marca este din nou pe masa de tranzacționare, într-un context de consolidare la nivel european.

Într-un comunicat de presă comun publicat de părțile implicate, operațiunea este descrisă ca o aliniere firească între „două companii recunoscute și complementare în ceea ce privește prezența geografică, portofoliile de produse și expertiza industrială”.

Dacă tranzacția va primi undă verde din partea autorităților de concurență, noul grup franco-portughez va avea pârghiile necesare pentru a redefini raportul de forțe pe piața europeană a pastelor și produselor derivate din cereale, punând o presiune considerabilă pe competitorii existenți.