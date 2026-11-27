România se află pe o direcție corectă, iar deficitul bugetar a scăzut semnificativ față de anul trecut. Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a prezentat vineri situația finanțelor publice și principalele rezultate ale consolidării fiscale.

Execuția bugetară la zece luni indică un deficit de 3,92% din PIB, cu 27 de miliarde de lei mai mic decât în aceeași perioadă a anului trecut. Oficialul a explicat că aceste evoluții susțin atingerea țintei de deficit pentru 2026.

Alexandru Nazare a anunțat publicarea unui raport privind starea finanțelor publice. Documentul urmărește să ofere Guvernului și coaliției o imagine comună asupra resurselor și cheltuielilor statului.

Ministrul a explicat că raportul introduce o regulă de transparență înaintea adoptării bugetului pentru anul 2027. Acesta prezintă atât progresele realizate, cât și obligațiile financiare acumulate în timp.

Nazare a amintit că România a înregistrat în 2024 un deficit de 9,2% din PIB, cel mai mare din Uniunea Europeană. Situația genera riscuri precum suspendarea fondurilor europene, pierderea ratingului de țară și creșterea accelerată a costurilor de împrumut.

Ministrul a arătat că deficitul a coborât la 7,8% din PIB în 2025. În primele zece luni din 2026, acesta a ajuns la 3,92% din PIB.

El a subliniat că România se află pe o traiectorie fiscală corectă, confirmată și de evaluările europene recente.

„Astăzi, Ministerul de Finanţe publică Raportul privind starea finanţelor publice. E un document tehnic care răspunde unei solicitări legitime, aceea că Guvernul şi coaliţia care îl susţine să lucreze pe aceeaşi radiografie a finanţelor publice. Prin acest document ne propunem să instituim o regulă de transparenţă înainte de adoptarea bugetului pentru anul 2027. Trebuie să prezentăm situaţia exactă a resurselor, dar şi a cheltuielilor statului, atât progresele pe care le-am făcut împreună, cât şi obligaţiile acumulate în timp pe care trebuie să le gestionăm cu maturitate. Vreau să încep cu o constatare clară, confirmată chiar şi în această săptămână la nivel european, prin prognoza europeană, dar şi prin declaraţiile comisarului Dombrowski: România se află pe o direcţie corectă. Aceasta nu înseamnă că drumul este uşor, dar suntem în direcţia corectă. Să ne amintim de unde am plecat – România venea după un deficit de 9,2% din PIB în 2024, cel mai mare deficit din Uniunea Europeană, iar riscurile erau imediate şi severe. Să ne amintim riscurile: suspendarea fondurilor europene, pierderea ratingului, scumpirea accelerată a împrumuturilor. Astăzi tabloul arată diferit. Am redus deficitul la 7,8% în 2025, iar execuţia bugetară la zece luni din acest an arată un deficit de 3,92% din PIB, cu 27 de miliarde mai mic decât anul trecut”, a spus Alexandru Nazare.

Ministrul Finanțelor a precizat că reducerea deficitului și menținerea ratingului de țară susțin atingerea țintei fiscale pentru 2026. Totuși, el a avertizat că există în continuare riscuri.

Nazare a menționat că deficitul a crescut de la 3,84% la 3,92% din PIB în octombrie. Chiar și așa, valoarea este cu 27 de miliarde de lei sub nivelul înregistrat anul trecut.

Comisia Europeană a confirmat menținerea suspendării procedurii de deficit excesiv pentru România. Ministrul a amintit că anul trecut exista riscul pierderii unei componente importante din fondurile europene utilizate în 2026.

De asemenea, agențiile Fitch, Moody’s și Standard & Poor’s au menținut calificativul României în categoria recomandată investițiilor.

Oficialul a susținut că țara a parcurs jumătate din drumul către un deficit sustenabil. În acest interval, România a protejat fondurile europene și a evitat o ajustare fiscală severă.

Nazare a recunoscut că măsurile de stabilizare au afectat populația și mediul de afaceri. Presiunea prețurilor și temperarea veniturilor au fost resimțite în ultimul an.

El a afirmat că stabilizarea financiară reprezintă baza pentru reluarea creșterii economice și recuperarea puterii de cumpărare.

„Creşterea de deficit la octombrie este de la 3,84% la 3,92%, cu 27 de miliarde mai puţin decât anul trecut. Această evoluţie susţine perspectiva încadrării în ţinta de deficit asumată de 6,2%, evident, asupra acesteia persistă anumite riscuri. (…) Nu spunem doar noi, Comisia Europeană a confirmat menţinerea suspendării procedurii de deficit excesiv pentru România şi asta este o altă veste bună pe care am primit-o recent. Să ne amintim anul trecut cum aşteptam această veste care putea să pună în pericol o anvelopă importantă din fondurile europene folosite în acest an. De asemenea, toate cele trei agenţii de rating – Fitch, Moody’s şi Standard & Poor’s – ne-au confirmat acest calificativ recomandat investiţiilor. Cu alte cuvinte, jumătate din drum a fost parcurs, drum către un deficit sustenabil, am protejat fondurile europene şi am evitat o corecţie dură, dureroasă pentru economie şi pentru oameni. Ştiu foarte bine că acest efort de stabilizare n-a fost uşor pentru cetăţeni şi pentru mediul de afaceri. Oamenii au resimţit presiunea preţurilor şi temperarea veniturilor din ultimul an. Tocmai de aceea mesajul meu de astăzi este unul de echilibru şi de responsabilitate. Stabilizarea pe care am obţinut-o nu este un scop în sine, ci este fundaţia pe care începem să reconstruim puterea de cumpărare şi creşterea economică”, a subliniat ministrul Finanţelor.

Alexandru Nazare a declarat că datele recente indică o revenire a economiei României. Evoluția este susținută de investițiile publice și de primele semne de temperare a inflației.

În trimestrul al treilea din 2026, produsul intern brut a crescut cu 2,1% față de trimestrul anterior. Potrivit ministrului, acesta este cel mai bun ritm trimestrial din ultimii peste patru ani.

Investițiile publice au depășit 129 de miliarde de lei în primele zece luni. Suma este cu 33 de miliarde de lei mai mare decât cea înregistrată în perioada similară a anului trecut.

Pentru 2027, prognozele Ministerului Finanțelor și ale Comisiei Europene indică o creștere economică de 1,7-1,8%. În 2028, ritmul ar urma să accelereze la 2,2%.

Ministrul a mai arătat că inflația a coborât de la 10,9% în mai la 6,8% în octombrie. Totuși, aceasta ar putea fluctua până la sfârșitul anului.

Scăderea salariului real s-a temperat, de asemenea, de la aproape 7% în mai la 1,5% în septembrie. Pentru 2027, Comisia Europeană estimează o inflație de 4,4%.

Nazare a susținut că reducerea inflației reprezintă cea mai sănătoasă cale de refacere a puterii de cumpărare. Aceasta permite recuperarea veniturilor fără alimentarea unui nou val de scumpiri.

„În trimestrul al treilea din acest an, PIB-ul a crescut cu 2,1% faţă de trimestrul anterior, marcând cel mai bun ritm trimestrial din ultimii peste patru ani. Acest parcurs a fost susţinut de investiţii publice record de peste 129 de miliarde de lei la 10 luni, cu 33 de miliarde de lei mai mult decât anul trecut. Pentru 2027, atât prognozele noastre cât şi cele ale Comisiei Europene indică revenirea economiei pe creştere spre 1,7 – 1,8% şi o accelerare la 2,2% în 2028. O veste cu adevărat importantă pentru fiecare familie şi pentru fiecare antreprenor din România este legată de inflaţie şi de costul banilor. Inflaţia a coborât, deja, de la vârful de 10,9% din luna mai la 6,8% în octombrie, în ciuda faptului că ea este prognozată să fluctueze în interval până la finalul anului. Primele semne de ameliorare se văd. Scăderea salariului real faţă de anul trecut s-a temperat de la aproape 7% în mai la 1,5% în septembrie. Pentru anul viitor, prognoza Comisiei Europene indică o scădere a inflaţiei spre 4,4%, iar aceasta este cea mai sănătoasă formă de protecţie a veniturilor, refacerea reală a puterii de cumpărare, fără a alimenta un nou val de scumpiri. Mai mult, în 2027 vom vedea rezultatul concret, palpabil, al disciplinei din ultimul an şi jumătate”, a punctat demnitarul.

Ministrul Finanțelor a anunțat că necesarul de finanțare al statului este estimat să se reducă în 2027. Acesta ar urma să scadă de la 279 de miliarde de lei la 248 de miliarde de lei.

Nazare a explicat că o nevoie mai mică de împrumuturi va permite statului să atragă mai puțini bani de pe piață. Astfel, ar putea rămâne mai mult capital disponibil pentru creditele acordate populației și companiilor.

Reducerea presiunii asupra pieței ar putea contribui și la diminuarea presiunilor asupra cursului de schimb. În același timp, ar crea condiții pentru scăderea dobânzilor.

Ministrul a prezentat și situația obligațiilor aferente schemelor de energie. Statul a achitat aproape 90% din total, respectiv 34 de miliarde de lei din 37,5 miliarde.

Restanțele rămase se ridică la 3,5 miliarde de lei.

„Ce înseamnă acest lucru în viaţa de zi cu zi? Înseamnă că statul nu va mai absorbi atât de mulţi bani din piaţă, lăsând mai mult capital disponibil pentru credite, reducând presiunea pe cursul de schimb şi creând condiţiile reale pentru ca dobânzile să scadă, atât pentru stat, cât şi pentru populaţie. Şi în gestiunea obligaţiilor acumulate avem rezultate concrete. Spre exemplu, pe schemele de energie am achitat deja aproape 90% din obligaţiile totale, adică 34 de miliarde din 37,5 miliarde. Mai avem de acoperit o restanţă de 3,5 miliarde. Dar în acelaşi timp, responsabilitatea înseamnă să privim provocările în faţă. Să nu le amânăm nota de plată. Dacă prima jumătate a drumului a însemnat stabilizarea, a doua jumătate, cea care începe cu bugetul anului 2027 cere inteligenţă decizională şi rigoare. România nu îşi poate permite să întrerupă procesul de consolidare fiscală. Deficitul rămâne printre cele mai ridicate din Uniunea Europeană. Costurile cu dobânzile şi alte obligaţii cresc mai rapid decât poate absorbi economia, iar bugetul pentru 2027 este oportunitatea de a consolida ceea ce am obţinut până acum în 2025 şi 2026. În ansamblu, fereastra pentru ajustare ordonată este deschisă, dar se îngustează. Fiecare trimestru de întârziere majorează factura de dobânzi, deteriorează structura datoriei şi sporeşte riscul ca ajustarea să fie impusă, nu aleasă”, a susţinut Alexandru Nazare.

Raportul Ministerului Finanțelor arată că ajustarea fiscală realizată până acum este reală și fără precedent. Totuși, autoritățile consideră că procesul rămâne fragil.

În 2025, deficitul României era cu 4,8 puncte procentuale peste valoarea de referință de 3% din PIB. Prin urmare, consolidarea fiscală trebuie să continue pentru a evita deteriorarea situației economice și financiare.

Alexandru Nazare a avertizat că reducerea deficitului nu mai poate fi tratată drept o simplă opțiune de politică economică.