Banca Națională a României (BNR) a publicat cursul valutar pentru vineri, 27 noiembrie. Noile cotații oficiale includ valorile de referință pentru principalele valute internaționale, printre care euro, dolarul american, lira sterlină și francul elvețian, dar și pentru celelalte monede cotate de banca centrală.

Cursul valutar BNR reprezintă un reper important pentru persoanele care efectuează schimburi valutare, pentru companiile care au operațiuni în alte monede și pentru cei care urmăresc evoluția piețelor financiare. Cotațiile sunt exprimate în lei și reflectă valorile oficiale stabilite de banca centrală pentru fiecare monedă în parte.

Potrivit datelor publicate de BNR, euro este cotat la 5,3434 lei, în timp ce dolarul american are o valoare de 4,8743 lei. Francul elvețian ajunge la 5,8334 lei, iar lira sterlină este cotată la 6,3985 lei.

Dintre celelalte monede importante, dolarul canadian este evaluat la 3,4226 lei, dolarul australian la 3,2531 lei, iar dolarul neo-zeelandez la 2,6728 lei. Coroana daneză este cotată la 0,7149 lei, coroana norvegiană la 0,5010 lei, iar coroana suedeză la 0,4774 lei.

Zlotul polonez ajunge la 1,1967 lei, în timp ce coroana cehă este cotată la 0,2187 lei. Lira egipteană are o valoare de 0,0889 lei, leul moldovenesc este cotat la 0,2654 lei, iar rubla rusească ajunge la 0,0593 lei. În cazul lirei turcești, cursul stabilit de BNR este de 0,0959 lei.

În Asia, 100 de yeni japonezi sunt evaluați la 3,0555 lei, iar 100 de forinți maghiari la 1,4442 lei. Renminbi-ul chinezesc este cotat la 0,7325 lei, rupia indiană la 0,0524 lei, iar 100 de woni sud-coreeni ajung la 0,3655 lei. Dolarul din Hong Kong are o valoare de 0,6226 lei, iar dolarul singaporez este cotat la 3,7801 lei.

Alte cotații publicate pentru vineri, 27 noiembrie, sunt următoarele: realul brazilian, 0,8623 lei, randul sud-african, 0,2813 lei, peso-ul mexican, 0,2502 lei, dinarul sârbesc, 0,0454 lei și hryvna ucraineană, 0,1083 lei.

Dirhamul Emiratelor Arabe este cotat la 1,3270 lei, bahtul thailandez la 0,1437 lei, shekelul israelian la 1,4778 lei, iar ringgitul malaysian la 1,1823 lei. În același timp, 100 de rupii indoneziene valorează 0,0266 lei, pesoul filipinez este cotat la 0,0765 lei, iar 100 de coroane islandeze ajung la 3,9003 lei.

Pe lângă monedele internaționale, Banca Națională a României publică și cotația gramului de aur. Pentru vineri, 27 noiembrie 2026, acesta este evaluat la 576,5133 lei.

De asemenea, Drepturile Speciale de Tragere (DST), instrument monetar utilizat de Fondul Monetar Internațional, sunt cotate la 6,5490 lei.

Moneda Cod valutar Curs BNR (lei) Dolarul australian AUD 3,2531 Dolarul canadian CAD 3,4226 Francul elvețian CHF 5,8334 Coroana cehă CZK 0,2187 Coroana daneză DKK 0,7149 Lira egipteană EGP 0,0889 Euro EUR 5,3434 Lira sterlină GBP 6,3985 100 de forinți maghiari HUF 1,4442 100 de yeni japonezi JPY 3,0555 Leul moldovenesc MDL 0,2654 Coroana norvegiană NOK 0,5010 Zlotul polonez PLN 1,1967 Rubla rusească RUB 0,0593 Coroana suedeză SEK 0,4774 Lira turcească TRY 0,0959 Dolarul american USD 4,8743 Randul sud-african ZAR 0,2813 Realul brazilian BRL 0,8623 Renminbi-ul chinezesc CNY 0,7325 Rupia indiană INR 0,0524 100 de woni sud-coreeni KRW 0,3655 Peso-ul mexican MXN 0,2502 Dolarul neo-zeelandez NZD 2,6728 Dinarul sârbesc RSD 0,0454 Hryvna ucraineană UAH 0,1083 Dirhamul Emiratelor Arabe AED 1,3270 Bahtul thailandez THB 0,1437 Dolarul din Hong Kong HKD 0,6226 Shekelul israelian ILS 1,4778 100 de rupii indoneziene IDR 0,0266 Pesoul filipinez PHP 0,0765 100 de coroane islandeze ISK 3,9003 Ringgitul malaysian MYR 1,1823 Dolarul singaporez SGD 3,7801 Gramul de aur XAU 576,5133 Drepturile Speciale de Tragere XDR 6,5490

Cotațiile BNR reprezintă repere oficiale pentru piața valutară din România. Cursurile efective practicate de bănci și casele de schimb valutar pot fi diferite de valorile de referință publicate de banca centrală.

Potrivit datelor publicate pentru vineri, 27 noiembrie 2026, ratele dobânzilor ROBID și ROBOR, calculate la ora 11:00, au înregistrat câteva modificări față de ședința precedentă, din 26 noiembrie.

În cazul indicilor ROBID, rata overnight (O/N) se menține la 5,47% pe an, iar rata tomorrow/next (T/N) rămâne tot la 5,47%. Pentru o săptămână (1W), dobânda este de 5,52%, în timp ce pentru o lună (1M) ajunge la 5,70%. La trei luni (3M), rata este de 5,76%, iar la șase luni (6M) urcă la 5,78%, față de 5,77% în ziua precedentă. Pentru 12 luni (12M), ROBID se menține la 5,83%.

În ceea ce privește indicii ROBOR, ratele overnight și tomorrow/next rămân la 5,77% pe an. Pentru o săptămână, dobânda este de 5,82%, iar pentru o lună ajunge la 5,99%. La trei luni, ROBOR se menține la 6,07%, în timp ce rata la șase luni crește la 6,14%, de la 6,13% în ziua precedentă. Pentru 12 luni, indicele ROBOR rămâne la 6,19%.

Prin urmare, comparativ cu 26 noiembrie 2026, singurele modificări înregistrate sunt creșterea ratei ROBID la șase luni, de la 5,77% la 5,78%, și majorarea ROBOR la șase luni, de la 6,13% la 6,14%. Celelalte rate ale dobânzilor au rămas neschimbate.

Comparativ cu ședința precedentă, cotațiile valutare publicate astăzi indică scăderi pentru majoritatea monedelor internaționale. Dintre valutele importante, francul elvețian și yenul japonez s-au apreciat, în timp ce euro, dolarul american și lira sterlină au înregistrat scăderi.

Euro a scăzut ușor, de la 5,3434 lei la 5,3431 lei, ceea ce înseamnă o depreciere de 0,0003 lei. Dolarul american a pierdut 0,0061 lei, coborând de la 4,8743 lei la 4,8682 lei.

Francul elvețian a crescut de la 5,8334 lei la 5,8417 lei, cu 0,0083 lei. În schimb, lira sterlină a scăzut de la 6,3985 lei la 6,3833 lei, respectiv cu 0,0152 lei.

Dolarul australian a coborât de la 3,2531 lei la 3,2271 lei, iar dolarul canadian a scăzut de la 3,4226 lei la 3,4220 lei. Dolarul neo-zeelandez a pierdut 0,0053 lei, ajungând la 2,6675 lei.

Dintre monedele europene, coroana cehă a scăzut de la 0,2187 lei la 0,2185 lei, iar coroana norvegiană a coborât de la 0,5010 lei la 0,4973 lei. Zlotul polonez a pierdut 0,0052 lei, ajungând la 1,1915 lei, în timp ce coroana suedeză a scăzut de la 0,4774 lei la 0,4769 lei.

Lira egipteană a coborât de la 0,0889 lei la 0,0888 lei, leul moldovenesc a crescut de la 0,2654 lei la 0,2658 lei, iar rubla rusească a scăzut de la 0,0593 lei la 0,0591 lei. Lira turcească a pierdut 0,0001 lei, ajungând la 0,0958 lei.

În cazul forintului maghiar, 100 de unități au scăzut de la 1,4442 lei la 1,4351 lei. În schimb, 100 de yeni japonezi au crescut de la 3,0555 lei la 3,0561 lei.

Dintre monedele asiatice, renminbi-ul chinezesc a scăzut de la 0,7325 lei la 0,7309 lei, iar rupia indiană a crescut de la 0,0524 lei la 0,0527 lei. Valoarea a 100 de woni sud-coreeni a coborât de la 0,3655 lei la 0,3621 lei.

Dolarul din Hong Kong a scăzut de la 0,6226 lei la 0,6212 lei, iar dolarul singaporez a coborât de la 3,7801 lei la 3,7724 lei. Bahtul thailandez a pierdut 0,0008 lei, ajungând la 0,1429 lei. De asemenea, 100 de rupii indoneziene au crescut de la 0,0266 lei la 0,0269 lei, în timp ce pesoul filipinez a scăzut de la 0,0765 lei la 0,0764 lei.

Alte evoluții consemnate sunt:

Randul sud-african a scăzut de la 0,2813 lei la 0,2764 lei;

a scăzut de la 0,2813 lei la 0,2764 lei; Realul brazilian a coborât de la 0,8623 lei la 0,8357 lei;

a coborât de la 0,8623 lei la 0,8357 lei; Peso-ul mexican a scăzut de la 0,2502 lei la 0,2473 lei;

a scăzut de la 0,2502 lei la 0,2473 lei; Dinarul sârbesc s-a menținut la 0,0454 lei;

s-a menținut la 0,0454 lei; Hryvna ucraineană a coborât de la 0,1083 lei la 0,1079 lei;

a coborât de la 0,1083 lei la 0,1079 lei; Dirhamul Emiratelor Arabe a scăzut de la 1,3270 lei la 1,3255 lei;

a scăzut de la 1,3270 lei la 1,3255 lei; Shekelul israelian a coborât de la 1,4778 lei la 1,4573 lei;

a coborât de la 1,4778 lei la 1,4573 lei; 100 de coroane islandeze au scăzut de la 3,9003 lei la 3,9001 lei;

au scăzut de la 3,9003 lei la 3,9001 lei; Ringgitul malaysian a crescut de la 1,1823 lei la 1,1829 lei.

O depreciere semnificativă a fost consemnată și în cazul gramului de aur. Acesta a coborât de la 576,5133 lei la 557,1955 lei, ceea ce reprezintă o scădere de 19,3178 lei.

Drepturile Speciale de Tragere (DST) au scăzut de la 6,5490 lei la 6,5425 lei, respectiv cu 0,0065 lei.