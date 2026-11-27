Un simplu mesaj despre suspendarea abonamentului Netflix poate ascunde o fraudă care golește contul bancar. Un bărbat din România a pierdut 1.400 de euro după ce a accesat un link și a autorizat o plată. Poliția avertizează că metoda este folosită și în alte cazuri.

Poliția avertizează asupra unei noi metode de înșelăciune online, care folosește numele platformei Netflix. Infractorii trimit mesaje false despre suspendarea conturilor pentru neplata abonamentelor. Persoanele care accesează linkurile primite riscă să piardă bani din conturile bancare.

Polițiștii din județul Alba au raportat în repetate rânduri astfel de fraude. Cel mai recent caz este cercetat de Serviciul de Investigații Criminale.

Victima este un bărbat de 50 de ani, din municipiul Sebeș. Acesta a sesizat Poliția după ce a constatat lipsa sumei de 1.400 de euro din contul bancar. Potrivit cercetărilor, bărbatul ar fi primit un mesaj aparent transmis de reprezentanții platformei Netflix. Acesta era informat că riscă suspendarea contului din cauza neachitării abonamentului.

Indus în eroare, bărbatul a accesat linkul inclus în mesaj. Ulterior, acesta a autorizat plata prezentată drept contravaloarea abonamentului. La scurt timp, a constatat că datele cardului bancar fuseseră utilizate fără drept. Au fost efectuate patru tranzacții neautorizate, în valoare totală de 1.400 de euro.

În urma sesizării, polițiștii au deschis un dosar penal. Ancheta vizează infracțiunile de efectuare de operațiuni financiare în mod fraudulos și înșelăciune. Polițiștii continuă cercetările pentru identificarea autorilor și recuperarea prejudiciului.

Autoritățile recomandă utilizatorilor Netflix să evite accesarea linkurilor primite prin mesaje despre neplata abonamentului sau suspendarea contului.

Polițiștii îi sfătuiesc pe utilizatori să verifice situația abonamentului direct în aplicație sau pe site-ul oficial Netflix. Ei recomandă evitarea introducerii datelor cardului bancar pe pagini accesate prin astfel de mesaje.

Autoritățile atrag atenția și asupra verificării sumei și beneficiarului înaintea autorizării oricărei tranzacții bancare. În cazul unor plăți neautorizate, utilizatorii trebuie să contacteze imediat banca și să sesizeze Poliția.