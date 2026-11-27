Combinatul siderurgic Oțelu Roșu, din județul Caraș-Severin, se pregătește să revină în producție după 15 ani de inactivitate. Familia Umbrărescu investește 270 de milioane de euro în retehnologizarea uzinei, cu obiectivul redeschiderii la sfârșitul anului 2027.

Combinatul siderurgic de la Oțelu Roșu, județul Caraș-Severin, ar urma să reia producția la sfârșitul anului 2027. Uzina, unul dintre cele mai vechi obiective industriale din România, a fost inactivă timp de 15 ani.

Investiția realizată de familia omului de afaceri Dorinel Umbrărescu este estimată la 270 de milioane de euro. Primarul orașului estimează că fabrica ar putea ajunge la 800-1.000 de angajați.

Relansarea combinatului, care avea aproximativ 5.000 de angajați în anii ’80, ar putea revitaliza economia Văii Bistrei. Zona a fost puternic afectată în ultimele decenii de declinul industriei.

Primarul orașului Oțelu Roșu, Grigore Goja, a declarat pentru Ziarul Financiar că lucrările de reabilitare se desfășoară de aproximativ doi ani. Pe platforma industrială sunt deja angajați muncitori necalificați și operatori de utilaje. Potrivit edilului, producția ar putea fi reluată la sfârșitul anului 2027. Acesta estimează că investiția va sprijini micii comercianți și va crește veniturile bugetului local.

Consiliul Județean Caraș-Severin a adoptat joi, 26 noiembrie, o hotărâre privind alimentarea combinatului cu gaze naturale. Lucrările necesare racordării au fost declarate de interes public județean.

Potrivit Radio România Reșița, investițiile realizate până acum pe platforma industrială se ridică la aproximativ 150 de milioane de euro. Compania UMB Steel a obținut recent o finanțare de 120 de milioane de euro de la Raiffeisen Bank România.

Pentru reluarea producției, compania a solicitat Transgaz suplimentarea debitului de gaze naturale. Investitorul a obținut avizul tehnic de racordare, însă trebuie construită infrastructura necesară alimentării combinatului.

Lucrările vor fi finanțate integral de investitorul privat. Hotărârea Consiliului Județean urmărește facilitarea și accelerarea procedurilor administrative pentru realizarea racordului.

Președintele Consiliului Județean Caraș-Severin, Silviu Hurduzeu, a descris proiectul drept cea mai importantă investiție privată din județ. Acesta estimează crearea a aproximativ 350 de locuri de muncă.

Estimarea primarului din Oțelu Roșu, de până la 1.000 de angajați, este considerabil mai optimistă.

Combinatul nu va fi redeschis folosind vechile tehnologii de producție. Uzina va beneficia de o retehnologizare amplă și de echipamente furnizate de companii internaționale specializate.

Noua capacitate industrială este proiectată să producă aproximativ 700.000 de tone de oțel anual. Produsele vor fi destinate în principal construcțiilor și proiectelor de infrastructură.

Grupul german SMS va furniza un sistem integrat de turnare și laminare continuă. Acesta va utiliza tehnologia CMT 700, o premieră de acest tip în Europa.

Tehnologia permite laminarea oțelului imediat după turnare. Astfel, necesarul de energie va fi redus, iar reîncălzirea convențională a semifabricatelor va fi eliminată.

Noul laminor pentru producția de oțel-beton și sârmă va fi instalat într-o hală de aproximativ 24.000 de metri pătrați. Valoarea proiectului este estimată la peste un miliard de lei.

Grupul spaniol Sarralle va furniza un cuptor cu arc electric și sisteme moderne de automatizare. Tehnologia va permite utilizarea fierului vechi ca materie primă pentru producerea oțelului.

În paralel, sunt modernizate liniile feroviare din incinta combinatului. Acestea vor permite transportul materiilor prime și al produselor finite.

Familia antreprenorului Dorinel Umbrărescu a preluat activele combinatului siderurgic de la Oțelu Roșu la sfârșitul anului 2024. Tranzacția a fost realizată prin compania Eco Wind Power, devenită ulterior UMB Steel.

Activele au fost cumpărate în urma unei licitații, pentru aproximativ 141,65 milioane de lei. Suma include și cheltuielile aferente procedurii.

Prin dezvoltarea propriilor capacități siderurgice, grupul UMB își va putea asigura o parte din materialele necesare șantierelor de infrastructură rutieră. Oțelul-beton și alte produse metalurgice sunt utilizate la construirea podurilor, viaductelor și structurilor de rezistență.

Familia Umbrărescu și-a extins afacerile siderurgice și printr-un acord privind preluarea unor active ale combinatului ArcelorMittal Hunedoara. Uzina hunedoreană și-a încetat activitatea în septembrie 2025.

Tranzacția din Hunedoara vizează echipamente și instalații de producție, stocuri, terenuri și clădiri industriale.

Combinatul siderurgic de la Oțelu Roșu are una dintre cele mai îndelungate tradiții industriale din România. Activitatea metalurgică din zonă a început în anii 1795-1796, când Banatul se afla sub administrație habsburgică.

În jurul primelor ateliere de prelucrare a fierului s-a dezvoltat localitatea industrială Ferdinandsberg. În 1868, uzina producea inclusiv șine pentru calea ferată Simeria-Petroșani.

În deceniile următoare, combinatul și-a diversificat și extins producția. Uzina a cunoscut o dezvoltare importantă în perioada comunistă, devenind principalul angajator al orașului.

Totodată, combinatul a devenit unul dintre centrele importante ale industriei metalurgice din Banat.

După 1989, uzina a traversat mai multe perioade de dificultăți financiare și schimbări de proprietari. Producția a fost oprită în 2012.